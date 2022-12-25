https://sputniknews.com.tr/20221225/twitter-dosyalari-abd-istihbarat-toplulugunun-zorlamasiyla-ukrayna-karsiti-anlatilar-sansurlendi-1064993849.html
Twitter Dosyaları: ABD istihbarat topluluğunun zorlamasıyla 'Ukrayna karşıtı anlatılar' sansürlendi
Twitter Dosyaları: ABD istihbarat topluluğunun zorlamasıyla 'Ukrayna karşıtı anlatılar' sansürlendi
Twitter'ın eski yönetiminin uygulamalarıyla ilgili yeni patron Elon Musk'ın onayıyla yayımlanan bağımsız gazetecilerin araştırmaları, bu kez ABD istihbarat... 25.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-25T14:19+0300
2022-12-25T14:19+0300
2022-12-25T14:55+0300
dünya
twitter
elon musk
dosya
belge
bağımsız
gazeteci
araştırma
eski
yönetim
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Twitter Dosyaları'nın son sürümüne göre Pentagon, CIA, diğer ABD istihbarat servisleri ve kolluk kuvvetleri, sosyal medya platformuna yaptıkları yayından kaldırma taleplerinde giderek 'daha agresifleşti'. FBI eliyle hükümet kurumlarından binlerce sansür talebiBelgeler, bu kurumların, Washington tarafından onaylanan anlatıya aykırı dış politika hikayelerini sansürlemesi için Twitter'ı etkin şekilde zorladığını gösteriyor.Bağımsız gazeteci Matt Taibbi, Noel arifesinde yayımladığı yeni belgeleri sunarken, "Dosyalar, FBI'ın Dışişleri Bakanlığı'ndan Pentagon'a ve CIA'ya kadar federal hükümet genelindeki kurumları kapsayan geniş bir sosyal medya gözetleme ve sansür programının kapı bekçisi olarak davrandığını gösteriyor" dedi. Belgeler, sosyal medya platformunun, FBI'ın Yabancı Etki Görev Gücü aracılığıyla İngilizce OGA diye kısaltılan Diğer Devlet Kuruluşları'ndan binlerce sansür talebinin seli altında kaldığını ortaya koydu. 'Rusya'yı suçlayacak kanıt' için sürekli baskıTwitter yöneticileri, hükümetin iddialarını doğrulamakta zorlandıklarını bildirmelerine rağmen, herhangi bir yabancı aktörü, özellikle de Rusya'yı suçlayacak kanıt bulma konusunda sürekli baskı altında kaldı.Adı açıklanmayan bir analist, bir e-postada "Rusya ile ilgili hiçbir bağlantı bulunamadı" dedikten sonra 'daha güçlü bir bağlantı bulmak için beyin fırtınası' yapabileceğini öne sürdü. Güven ve Güvenlik Şefi Yoel Roth, başka bir vakada, 'verilen istihbaratla ilgili gerçek eşleşme bulamadığını' belirtti. İstihbarata gel: Ukraynalı neo Naziler Kremlin propagandasıTwitter'a gönderilen başka bir istihbarat değerlendirmesi, Ukrayna'da neo-Naziler hakkında bilgi yayan hesapların, 'Kremlin kontrolündeki propaganda kampanyasının parçası olduğunu ve yasaklanması gerektiğini' iddia etti.Taibbi'nin 'mahkum edici itiraf' diye nitelediği belgeye göre CIA kökenli eski bir Twitter yöneticisi, bir keresinde 'hükümet ortaklarının' yayından kaldırma talepleriyle giderek 'agresif' hale geldiklerini dile getirdi.InfoBRICS, aleyhte kanıt bulunmamasına rağmen kapatıldıInfoBRICS hesabı hakkında "Bizim tarafımızdaki teknik kanıt eksikliğinden dolayı, genel olarak daha fazla kanıt beklemek üzere bunu bıraktım" diyen eski Twitter yöneticisi, daha ileri giderek, "BRICS doğası gereği Rusya'nın egemen olduğu bir ekonomik örgüt olduğundan, Kremlin tarafından yönetilmesi her zaman ihtimal dahilinde" iddiasında bulundu. Ve sonunda "Hükümet ortaklarının atıf yapma ve bununla ilgili raporlama yapma konusunda daha agresif hale gelmesi nedeniyle, bu konudaki penceremiz kapanıyor... Alan adının askıya alınmasına ve GÜVENLİKSİZ olarak işaretlenmesi yolunda ilerleyeceğim" noktasına geldi.
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twitter , elon musk, dosya, belge, bağımsız, gazeteci, araştırma, eski, yönetim, abd istihbarat topluluğu, fbi, cia, pentagon, rusya, ukrayna, sansür, yasak
twitter , elon musk, dosya, belge, bağımsız, gazeteci, araştırma, eski, yönetim, abd istihbarat topluluğu, fbi, cia, pentagon, rusya, ukrayna, sansür, yasak
Twitter Dosyaları: ABD istihbarat topluluğunun zorlamasıyla 'Ukrayna karşıtı anlatılar' sansürlendi
14:19 25.12.2022 (güncellendi: 14:55 25.12.2022) Abone ol
Twitter'ın eski yönetiminin uygulamalarıyla ilgili yeni patron Elon Musk'ın onayıyla yayımlanan bağımsız gazetecilerin araştırmaları, bu kez ABD istihbarat servislerinin sosyal medya platformunu 'Ukrayna karşıtı anlatıları' sansürlemeye nasıl zorladığını ortaya koydu.
Twitter Dosyaları'nın son sürümüne göre Pentagon, CIA, diğer ABD istihbarat servisleri ve kolluk kuvvetleri, sosyal medya platformuna yaptıkları yayından kaldırma taleplerinde giderek 'daha agresifleşti'.
FBI eliyle hükümet kurumlarından binlerce sansür talebi
Belgeler, bu kurumların, Washington tarafından onaylanan anlatıya aykırı dış politika hikayelerini sansürlemesi için Twitter'ı etkin şekilde zorladığını gösteriyor.
Bağımsız gazeteci Matt Taibbi, Noel arifesinde yayımladığı yeni belgeleri sunarken, "Dosyalar, FBI'ın Dışişleri Bakanlığı'ndan Pentagon'a ve CIA'ya kadar federal hükümet genelindeki kurumları kapsayan geniş bir sosyal medya gözetleme ve sansür programının kapı bekçisi olarak davrandığını gösteriyor" dedi.
Belgeler, sosyal medya platformunun, FBI'ın Yabancı Etki Görev Gücü aracılığıyla İngilizce OGA diye kısaltılan Diğer Devlet Kuruluşları'ndan binlerce sansür talebinin seli altında kaldığını ortaya koydu.
'Rusya'yı suçlayacak kanıt' için sürekli baskı
Twitter yöneticileri, hükümetin iddialarını doğrulamakta zorlandıklarını bildirmelerine rağmen, herhangi bir yabancı aktörü, özellikle de Rusya'yı suçlayacak kanıt bulma konusunda sürekli baskı altında kaldı.
Adı açıklanmayan bir analist, bir e-postada "Rusya ile ilgili hiçbir bağlantı bulunamadı" dedikten sonra 'daha güçlü bir bağlantı bulmak için beyin fırtınası' yapabileceğini öne sürdü. Güven ve Güvenlik Şefi Yoel Roth, başka bir vakada, 'verilen istihbaratla ilgili gerçek eşleşme bulamadığını' belirtti.
İstihbarata gel: Ukraynalı neo Naziler Kremlin propagandası
Twitter'a gönderilen başka bir istihbarat değerlendirmesi, Ukrayna'da neo-Naziler hakkında bilgi yayan hesapların, 'Kremlin kontrolündeki propaganda kampanyasının parçası olduğunu ve yasaklanması gerektiğini' iddia etti.
Taibbi'nin 'mahkum edici itiraf' diye nitelediği belgeye göre CIA kökenli eski bir Twitter yöneticisi, bir keresinde 'hükümet ortaklarının' yayından kaldırma talepleriyle giderek 'agresif' hale geldiklerini dile getirdi.
InfoBRICS, aleyhte kanıt bulunmamasına rağmen kapatıldı
InfoBRICS hesabı hakkında "Bizim tarafımızdaki teknik kanıt eksikliğinden dolayı, genel olarak daha fazla kanıt beklemek üzere bunu bıraktım" diyen eski Twitter yöneticisi, daha ileri giderek, "BRICS doğası gereği Rusya'nın egemen olduğu bir ekonomik örgüt olduğundan, Kremlin tarafından yönetilmesi her zaman ihtimal dahilinde" iddiasında bulundu.
Ve sonunda "Hükümet ortaklarının atıf yapma ve bununla ilgili raporlama yapma konusunda daha agresif hale gelmesi nedeniyle, bu konudaki penceremiz kapanıyor... Alan adının askıya alınmasına ve GÜVENLİKSİZ olarak işaretlenmesi yolunda ilerleyeceğim" noktasına geldi.