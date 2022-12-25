https://sputniknews.com.tr/20221225/st-petersburgda-yeni-yil-oncesi-kosusuna-binden-fazla-noel-baba-katildi-1064982760.html

St. Petersburg’da yeni yıl öncesi koşusuna binden fazla Noel Baba katıldı

St. Petersburg’da yeni yıl öncesi koşusuna binden fazla Noel Baba katıldı

Rusya’nın St. Petersburg kentinde Noel Baba kostümü giymiş binin üzerinde vatandaş bu yıl altıncısı düzenlenen yeni yıl öncesi koşusuna katıldı. 25.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-25T00:27+0300

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yaşam

st. petersburg

noel baba

rusya

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Sputnik muhabirinin aktardığı üzere St. Petersburg’un merkezinde, Saray Meydanı'nda toplanan Noel Baba kostümlü binin üzerinde kent sakini geleneksel koşuya katıldı.Organizatörlerin belirttiği üzere koşuya katılmak isteyen yaklaşık bin 200 kişi kayıt yaptırdı. Vatandaşların koşuya katılmak için sadece kayıt yaptırarak Noel Baba kostümü giymesi yeterli.Organizatörler, “Noel Babalar koşusu tüm katılımcıların zamana karşı ve sonuç için yarıştığı bir spor etkinliği değil, sadece zevk için koşabileceğiniz, aynı zamanda çocuklarınız, yakınlarınız ve arkadaşlarınız ile Saray Meydanı'nda yürüyüş yapabileceğiniz birleştirici bir etkinliktir” açıklamasında bulundu.Bu yol koşu için Saray Meydanı’nda Yılbaşı ağacı şekli verilen 1.250 metre uzunluğunda bir parkur hazırlandı.Ayrıca Saray Meydanı’nda toplanan vatandaşlar Noel Baba koşusunu büyük ilgiyle izledi.

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