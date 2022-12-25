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St. Petersburg’da yeni yıl öncesi koşusuna binden fazla Noel Baba katıldı
St. Petersburg’da yeni yıl öncesi koşusuna binden fazla Noel Baba katıldı
Rusya’nın St. Petersburg kentinde Noel Baba kostümü giymiş binin üzerinde vatandaş bu yıl altıncısı düzenlenen yeni yıl öncesi koşusuna katıldı. 25.12.2022, Sputnik Türkiye
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yaşam
st. petersburg
noel baba
rusya
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Sputnik muhabirinin aktardığı üzere St. Petersburg’un merkezinde, Saray Meydanı'nda toplanan Noel Baba kostümlü binin üzerinde kent sakini geleneksel koşuya katıldı.Organizatörlerin belirttiği üzere koşuya katılmak isteyen yaklaşık bin 200 kişi kayıt yaptırdı. Vatandaşların koşuya katılmak için sadece kayıt yaptırarak Noel Baba kostümü giymesi yeterli.Organizatörler, “Noel Babalar koşusu tüm katılımcıların zamana karşı ve sonuç için yarıştığı bir spor etkinliği değil, sadece zevk için koşabileceğiniz, aynı zamanda çocuklarınız, yakınlarınız ve arkadaşlarınız ile Saray Meydanı'nda yürüyüş yapabileceğiniz birleştirici bir etkinliktir” açıklamasında bulundu.Bu yol koşu için Saray Meydanı’nda Yılbaşı ağacı şekli verilen 1.250 metre uzunluğunda bir parkur hazırlandı.Ayrıca Saray Meydanı’nda toplanan vatandaşlar Noel Baba koşusunu büyük ilgiyle izledi.
st. petersburg
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st. petersburg, noel baba, rusya
st. petersburg, noel baba, rusya

St. Petersburg’da yeni yıl öncesi koşusuna binden fazla Noel Baba katıldı

00:27 25.12.2022 (güncellendi: 00:36 25.12.2022)
© Sputnik / Александр Гальперин / Multimedya arşivine gidinRusya, noel baba
Rusya, noel baba - Sputnik Türkiye, 1920, 25.12.2022
© Sputnik / Александр Гальперин
/
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Rusya’nın St. Petersburg kentinde Noel Baba kostümü giymiş binin üzerinde vatandaş bu yıl altıncısı düzenlenen yeni yıl öncesi koşusuna katıldı.
Sputnik muhabirinin aktardığı üzere St. Petersburg’un merkezinde, Saray Meydanı'nda toplanan Noel Baba kostümlü binin üzerinde kent sakini geleneksel koşuya katıldı.
Organizatörlerin belirttiği üzere koşuya katılmak isteyen yaklaşık bin 200 kişi kayıt yaptırdı. Vatandaşların koşuya katılmak için sadece kayıt yaptırarak Noel Baba kostümü giymesi yeterli.
Organizatörler, “Noel Babalar koşusu tüm katılımcıların zamana karşı ve sonuç için yarıştığı bir spor etkinliği değil, sadece zevk için koşabileceğiniz, aynı zamanda çocuklarınız, yakınlarınız ve arkadaşlarınız ile Saray Meydanı'nda yürüyüş yapabileceğiniz birleştirici bir etkinliktir” açıklamasında bulundu.
Bu yol koşu için Saray Meydanı’nda Yılbaşı ağacı şekli verilen 1.250 metre uzunluğunda bir parkur hazırlandı.
Ayrıca Saray Meydanı’nda toplanan vatandaşlar Noel Baba koşusunu büyük ilgiyle izledi.
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