Saadet Partisi'nden 'ortak aday' açıklaması

"5 Ocak'ta yeni bir buluşma gerçekleşecek. 6'lı masa liderleri tekrar bir araya gelecek. Bunun neticesinde de artık yavaş yavaş 6'lı masanın ortak adayının kim olacağına dair süreç takvimi beli olacak. Biz bununla ilgili herhangi bir endişeye veya farklı bir düşünceye sahip değiliz. 6'lı masanın ilk turunun son toplantısını Saadet Partisi ev sahipliğinde biz gerçekleştirmiştik. Ve ilk defa o toplantıda 6'lı masanın ortak adayı 13. cumhurbaşkanı olacak ifadesi kullanılmıştı. Biz buna bütün liderler tarafından sahip çıkıldığını, bizden sonra yapılan 6'lı masanın toplantılarında da aslında bu vurgunun güçlenerek devam ettiğini görüyoruz."