https://sputniknews.com.tr/20221225/rusya-savunma-bakanligi-guney-donetsk-yonunde-ukrayna-ordusunun-iki-birligi-etkisiz-hale-getirildi-1065001784.html

Rusya Savunma Bakanlığı: Güney Donetsk yönünde Ukrayna ordusunun iki birliği etkisiz hale getirildi

Rusya Savunma Bakanlığı: Güney Donetsk yönünde Ukrayna ordusunun iki birliği etkisiz hale getirildi

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Konaşenkov, Rus topçu birliklerinin Güney Donetsk yönünde Ukrayna ordusunun karşı taarruza geçme girişiminde bulunan iki taktik... 25.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-25T18:11+0300

2022-12-25T18:11+0300

2022-12-25T18:22+0300

konaşenkov

igor konaşenkov

ukrayna krizi

ukrayna

ukrayna krizi

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Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, bugünkü basın açıklamasında Rusya’nın Ukrayna’da devam ettiği özel askeri operasyona dair güncel bilgileri açıkladı.Rus topçu birliklerinin Güney Donetsk yönünde Ukrayna ordusunun Pavlovka ve Vladimirovka yerleşimlerine doğru karşı taarruza geçme girişiminde bulunan iki taktik grubunu etkisiz hale getirdiklerini söyleyen Konaşenkov, ‘düşmanın bu yönde telafi edilemeyecek kayıplarının son günde 50'den fazla Ukraynalı asker’ olduğunu, bir tankın ve üç zırhlı muharebe aracının imha edildiğini ifade etti.Kupyansk yönünde düşmanın Harkov Bölgesi’nin üç yerleşim bölgesindeki tutunma noktalarına açılan ateş sonucu 30'dan fazla Ukraynalı askerin, üç zırhlı muharebe aracının ve üç otomobilin etkisiz hale getirildiğine dikkat çeken Konaşenkov, açıklamasında şöyle devam etti:“Krasnıy Liman yönünde topçu ve ağır alev makine sistemlerinden yapılan atışlarla Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin (DHC) Ternı yerleşim bölgesinde etkili olan Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin iki taktik grubu vuruldu.”Rus komutan, “Ayrıca Rus birliklerinin aktif eylemleri ile Lugansk Halk Cumhuriyeti'nin (LHC) Çervonaya Dibrova yerleşimi yönünde etkili olan Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin iki keşif grubu etkisiz hale getirildi. Bu yönde düşmanın son bir günlük kayıpları ölü ya da yaralı 60’’a yakın Ukraynalı asker, dört zırhlı muharebe aracı ve üç pikap oldu” diye koşuştu.Donetsk yönünde taarruz eylemlerine devam eden Rus birliklerinin gün içinde 80’in üzerinde Ukraynalı asker ve paralı askerin etkisiz hale getirildiği, iki tank, beş zırhlı muharebe aracı ve dört otomobilin imha edildiği bilgisini veren Konaşenkov, Rus askerlerin ayrıca Artyomovsk (Bahmut) yakınında yabancı paralı askerlerin geçici olarak konuşlandığı noktayı imha ettiğini vurguladı.DHC ve Harkov Bölgesi’nde ABD yapımı 3 adet M777 topçu sisteminin ve Polonya yapımı Krab kundağı motorlu topçu düzeneğinin imha edildiğini aktaran Konaşenkov, gün içinde ayrıca Rus füze ve topçu kuvvetlerinin ‘86 bölgede Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin atış mevzilerindeki 58 topçu birliğinin, insan gücünün ve askeri teçhizatın vurulduğunu’ diler getirdi.Tümgeneral Konaşenkov, topçu kuvvetleri muharebesinde DHC’nin Seversk kenti yakınlarında Ukrayna’ya ait iki Uragan çok namlulu roketatar sisteminin, LHC’nin Makeyevka yerleşiminin yakınlarında ise Grad çok namlulu roketatar sisteminin imha edildiğini, Rus hava savunma sistemlerinin ise bir günde Ukrayna’ya ait beş insansız hava aracını düşürdüklerini, HIMARS ve Uragan sistemlerinden ateşlenen 7 mermiyi önlediklerini vurguladı

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konaşenkov, igor konaşenkov, ukrayna, ukrayna krizi