https://sputniknews.com.tr/20221225/rusya-maliye-bakani-siluanov-batinin-belirledigi-fiyatlardan-petrol-satmayacagiz---1064992480.html
Rusya Maliye Bakanı Siluanov: Batı'nın belirlediği fiyatlardan petrol satmayacağız
Rusya Maliye Bakanı Siluanov: Batı'nın belirlediği fiyatlardan petrol satmayacağız
Rusya'ya uygulanan yaptırımların sadece ABD'ye fayda sağladığını ve Avrupa'ya pahalıya mal olduğunu belirten Rusya Maliye Bakanı Anton Siluanov, Batı'nın... 25.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-25T12:24+0300
2022-12-25T12:24+0300
2022-12-25T12:25+0300
avrupa'da enerji krizi
rusya
petrol
doğalgaz
lng
anton siluanov
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Suudi Arabistan haber kanalı Asharq News'e demeç veren Siluanov, Batı'nın belirlediği fiyatlardan petrol satmayacaklarını ve yeni pazarlar arayacaklarını, zira tahminlere göre petrole talebin artacağını söyledi. Rusya'nın petrol için yeni lojistik hatları da arayacağını ve bu adımın belki daha pahalıya mal olacağını anlatan Siluanov, "Ancak ilkesel duruşumuz, ana enerji kaynaklarımızı Batılı ülkelerin belirleyeceği fiyatlardan satmamak olacak, buna izin vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı. 'Yaptırımlar sadece ABD'ye fayda sağlıyor, Avrupa'ya pahalıya mal oluyor' Rusya'ya uygulanan yaptırımları eleştiren ve bunların sadece ABD'ye fayda sağladığını belirten Siluanov, "Fiiliyatta ne oldu? Amerikalıların gerçekleştirmek istediği şeyler oldu. ABD'nin Avrupa pazarına petrol ve gaz tedarikleri arttı. Fakat Avrupa için bedeli ne oldu? Enflasyon arttı ve Avrupalı işletmelerin rekabet gücü azaldı" dedi. 'Kuzey Akım sabotajları, ABD'nin LNG'sinin Avrupa'ya daha pahalı satılması içindi' Kuzey Akım doğalgaz boru hatlarına yönelik sabotajların ABD'nin sıvılaştırılmış doğalgazının (LNG) Avrupa'ya daha pahalı satılması için gerçekleştirildiğini vurgulayan Siluanov, sonuç olarak Avrupa'da 40 yıllık enflasyon rekorları kırıldığını, fiyatların Rusya'ya kıyasla çok daha yukarılara çıktığını kaydetti. Siluanov, Batılı ülkelerin tüm girişimlerine rağmen Rusya bütçesinde tüm yükümlülüklerin yerine getirileceğini de vurguladı.
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rusya, petrol, doğalgaz, lng, anton siluanov
rusya, petrol, doğalgaz, lng, anton siluanov
Rusya Maliye Bakanı Siluanov: Batı'nın belirlediği fiyatlardan petrol satmayacağız
12:24 25.12.2022 (güncellendi: 12:25 25.12.2022) Abone ol
Rusya'ya uygulanan yaptırımların sadece ABD'ye fayda sağladığını ve Avrupa'ya pahalıya mal olduğunu belirten Rusya Maliye Bakanı Anton Siluanov, Batı'nın belirlediği fiyatlardan petrol satmayacaklarını vurguladı.
Suudi Arabistan haber kanalı Asharq News'e demeç veren Siluanov, Batı'nın belirlediği fiyatlardan petrol satmayacaklarını ve yeni pazarlar arayacaklarını, zira tahminlere göre petrole talebin artacağını söyledi.
Rusya'nın petrol için yeni lojistik hatları da arayacağını ve bu adımın belki daha pahalıya mal olacağını anlatan Siluanov, "Ancak ilkesel duruşumuz, ana enerji kaynaklarımızı Batılı ülkelerin belirleyeceği fiyatlardan satmamak olacak, buna izin vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.
'Yaptırımlar sadece ABD'ye fayda sağlıyor, Avrupa'ya pahalıya mal oluyor'
Rusya'ya uygulanan yaptırımları eleştiren ve bunların sadece ABD'ye fayda sağladığını belirten Siluanov, "Fiiliyatta ne oldu? Amerikalıların gerçekleştirmek istediği şeyler oldu. ABD'nin Avrupa pazarına petrol ve gaz tedarikleri arttı. Fakat Avrupa için bedeli ne oldu? Enflasyon arttı ve Avrupalı işletmelerin rekabet gücü azaldı" dedi.
'Kuzey Akım sabotajları, ABD'nin LNG'sinin Avrupa'ya daha pahalı satılması içindi'
Kuzey Akım doğalgaz boru hatlarına yönelik sabotajların ABD'nin sıvılaştırılmış doğalgazının (LNG) Avrupa'ya daha pahalı satılması için gerçekleştirildiğini vurgulayan Siluanov, sonuç olarak Avrupa'da 40 yıllık enflasyon rekorları kırıldığını, fiyatların Rusya'ya kıyasla çok daha yukarılara çıktığını kaydetti.
Siluanov, Batılı ülkelerin tüm girişimlerine rağmen Rusya bütçesinde tüm yükümlülüklerin yerine getirileceğini de vurguladı.