https://sputniknews.com.tr/20221225/rusya-basbakan-yardimcisi-novak-ab-yaptirimlari-kacinilmaz-olarak-bolgede-gaz-kitligina-yol-acacak-1065003482.html

Rusya Başbakan Yardımcısı Novak: AB yaptırımları kaçınılmaz olarak bölgede gaz kıtlığına yol açacak

Rusya Başbakan Yardımcısı Novak: AB yaptırımları kaçınılmaz olarak bölgede gaz kıtlığına yol açacak

Rusya Başbakan Yardımcısı Novak, Rus gazı için tavan fiyat uygulamasının yanı sıra diğer Rusya karşıtı yaptırımların Avrupa'yı istikrarsızlaştıran derin bir... 25.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-25T19:54+0300

2022-12-25T19:54+0300

2022-12-25T19:57+0300

aleksandr novak

dünya

doğalgaz

yaptırım

kısıtlama

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/06/11/1057552100_0:0:2801:1577_1920x0_80_0_0_0f809edc74f27aa8ea3dea53b62d7011.jpg

Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, Rus basınına demecinde Rus gazı için tavan fiyat uygulamasının yanı sıra diğer Rusya karşıtı yaptırımların Avrupa'yı istikrarsızlaştıran derin bir krize yol açtığını söyledi.Novak, “Gaz için tavan fiyat uygulama kararı, Batılı meslektaşların sağlam ekonomik hesaplarla hareket etmediğini, sadece seçmenleriyle flört ettiğini bir kez daha ortaya koyuyor. Bu kişiler anlık faydalar elde ediyorlar, ancak bunlar ekonomik değil, sadece siyasi faydalar. Uzun vadeli beklentilerden bahsedilecek olursa, bu tür kararlar Avrupa'da uzun vadeli derin bir krize, istikrarsızlaşmaya neden oluyor” diye konuştu.Norveç ve İngiltere'de doğalgaz üretimindeki artışın kısa vadeli olacağını, AB ülkelerine sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) tedarikinin ise istikrarlı olmayabileceğini söyleyen Novak, “Onlar Rus gazı ithalatını azalttı ve şu anda LNG'ye, ayrıca Norveç ve Birleşik Krallık'ta kısa süreyle meydana gelen üretim artışına odaklanıyorlar. Ancak oradaki kaynaklar çok sınırlı ve bu artış uzun vadeli olmayacak. LNG'ye gelince burada da bir garanti yok. Asya-Pasifik bölgesinde tüketimin artması durumunda Avrupa da kaçınılmaz olarak kıtlıkla karşı karşıya kalacak” vurgusunu yaptı.Çin'deki kısıtlamaların talep artışını sınırlarken hava sıcaklıkların normalin üzerinde seyretmesinin Avrupa'da tüketimi azalttığına dikkat çeken Novak, “Ancak buna rağmen Avrupalılar bu yıl gübre, gaz kimya ve metalürji işletmelerini kapatarak gaz tüketimini 40-50 milyar metreküp azaltmak zorunda kaldı. Ve bu Avrupa’daki enerji krizinin sadece başlangıcı” ifadelerini kullandı.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

aleksandr novak, doğalgaz, yaptırım, kısıtlama