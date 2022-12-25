https://sputniknews.com.tr/20221225/putin-ukrayna-surecindeki-tum-taraflarla-anlasmaya-haziriz-fakat-onlar-muzakereleri-reddediyor--1064994248.html
Putin: Ukrayna sürecindeki tüm taraflarla anlaşmaya hazırız fakat onlar müzakereleri reddediyor
Putin: Ukrayna sürecindeki tüm taraflarla anlaşmaya hazırız fakat onlar müzakereleri reddediyor
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna sürecindeki tüm taraflarla kabul edilebilir sonuçlar üzerinde anlaşmaya hazır olduklarını ancak söz konusu... 25.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-25T13:48+0300
2022-12-25T13:48+0300
2022-12-25T13:51+0300
ukrayna
vladimir putin
müzakere
nato
rossiya-1
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Rossiya-1 televizyonunda yayınlanan 'Moskova.Kremlin.Putin' programına demeç veren Putin, Rusya ile NATO arasında Ukrayna krizi nedeniyle oluşan tehlikeli süreçte cepheleşmenin azalması için kimin ne yapması gerektiğine ilişkin soru üzerine "Artık o kadar tehlikeli olduğunu düşünmüyorum, doğru yönde ilerlediğimizi düşünüyorum, ulusal çıkarlarımızı, vatandaşlarımızın ve halkımızın çıkarlarını koruyoruz. Vatandaşlarımızı korumaktan başka seçeneğimiz yok" ifadelerini kullandı. Rusya'nın mevcut süreçteki tüm taraflarla kabul edilebilir sonuçlar üzerinde anlaşmaya hazır olduğunun altını çizen Putin, fakat söz konusu tarafların müzakereleri reddettiğini vurguladı.
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MIA „Rosiya Segodnya“
ukrayna, vladimir putin, müzakere, nato, rossiya-1
ukrayna, vladimir putin, müzakere, nato, rossiya-1
Putin: Ukrayna sürecindeki tüm taraflarla anlaşmaya hazırız fakat onlar müzakereleri reddediyor
13:48 25.12.2022 (güncellendi: 13:51 25.12.2022) Abone ol
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna sürecindeki tüm taraflarla kabul edilebilir sonuçlar üzerinde anlaşmaya hazır olduklarını ancak söz konusu tarafların müzakerelerden kaçtığını kaydetti.
Rossiya-1 televizyonunda yayınlanan 'Moskova.Kremlin.Putin' programına demeç veren Putin, Rusya ile NATO arasında Ukrayna krizi nedeniyle oluşan tehlikeli süreçte cepheleşmenin azalması için kimin ne yapması gerektiğine ilişkin soru üzerine "Artık o kadar tehlikeli olduğunu düşünmüyorum, doğru yönde ilerlediğimizi düşünüyorum, ulusal çıkarlarımızı, vatandaşlarımızın ve halkımızın çıkarlarını koruyoruz. Vatandaşlarımızı korumaktan başka seçeneğimiz yok" ifadelerini kullandı.
Rusya'nın mevcut süreçteki tüm taraflarla kabul edilebilir sonuçlar üzerinde anlaşmaya hazır olduğunun altını çizen Putin, fakat söz konusu tarafların müzakereleri reddettiğini vurguladı.