https://sputniknews.com.tr/20221225/putin-ukrayna-surecindeki-tum-taraflarla-anlasmaya-haziriz-fakat-onlar-muzakereleri-reddediyor--1064994248.html

Putin: Ukrayna sürecindeki tüm taraflarla anlaşmaya hazırız fakat onlar müzakereleri reddediyor

Putin: Ukrayna sürecindeki tüm taraflarla anlaşmaya hazırız fakat onlar müzakereleri reddediyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna sürecindeki tüm taraflarla kabul edilebilir sonuçlar üzerinde anlaşmaya hazır olduklarını ancak söz konusu... 25.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-25T13:48+0300

2022-12-25T13:48+0300

2022-12-25T13:51+0300

ukrayna

vladimir putin

müzakere

nato

rossiya-1

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Rossiya-1 televizyonunda yayınlanan 'Moskova.Kremlin.Putin' programına demeç veren Putin, Rusya ile NATO arasında Ukrayna krizi nedeniyle oluşan tehlikeli süreçte cepheleşmenin azalması için kimin ne yapması gerektiğine ilişkin soru üzerine "Artık o kadar tehlikeli olduğunu düşünmüyorum, doğru yönde ilerlediğimizi düşünüyorum, ulusal çıkarlarımızı, vatandaşlarımızın ve halkımızın çıkarlarını koruyoruz. Vatandaşlarımızı korumaktan başka seçeneğimiz yok" ifadelerini kullandı. Rusya'nın mevcut süreçteki tüm taraflarla kabul edilebilir sonuçlar üzerinde anlaşmaya hazır olduğunun altını çizen Putin, fakat söz konusu tarafların müzakereleri reddettiğini vurguladı.

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ukrayna, vladimir putin, müzakere, nato, rossiya-1