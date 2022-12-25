https://sputniknews.com.tr/20221225/prof-dr-ortayli-turkiyeyi-eski-istanbul-kulturunu-anlayan-nesiller-kurtaracak-1064985051.html

Prof. Dr. Ortaylı: Türkiye'yi eski İstanbul kültürünü anlayan nesiller kurtaracak

Prof. Dr. Ortaylı: Türkiye'yi eski İstanbul kültürünü anlayan nesiller kurtaracak

Prof. Dr. İlber Ortaylı, bugün, eski İstanbul kültürünü devam ettiren ya da anlayan insanların yetişmesi gerektiğini vurgulayarak, Türkiye'yi bunların... 25.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-25T03:04+0300

2022-12-25T03:04+0300

2022-12-25T03:07+0300

türkiye

ilber ortaylı

istanbul

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Fatih Belediyesi tarafından düzenlenen "Kültür Tarihimizin Emsalsiz Arşivi, Cemalettin Server Revnakoğlu ve İstanbul" başlıklı sempozyum, Fatih Kültür ve Sanat Merkezi'nde başladı.Açılış oturumunu gerçekleştiren tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı ise Fatih semtinin eski sınırlarını aktardığı konuşmasında, "Bugünkü Fatih'in hem nüfus hem kültür hem de fizik bakımından temizlenmesi, eski şekline kavuşması maalesef bizim neslimizin becerebileceği bir şey gibi görünmüyor. En itimat edeceğimiz, saygı duyacağımız insanların bile ya burada sözü geçmeyecektir ya da başka şeyler tarafından bastırılacaktır. Burada rant ekonomisinden evvel İstanbul'a hakim olan hemşeri gruplarının kafa yapıları çok önemlidir" dedi.'İstanbul'un imarına tek başına girmeye kalkışması bu memleketin bir felaketi oldu'İstanbul'un 1950'li yıllardaki imarının Türk tarihinin bir skandalı olduğunu vurgulayan Ortaylı, şu değerlendirmeleri yaptı:'Kaybettiğimiz canlı kültürel varlıklarımızı telafi edemiyoruz'İlber Ortaylı, Revnakoğlu'nun döneminde Doğu ve Batı'ya hakim şahsiyetlerin yaşadığına işaret ederek, "İki kültürü de muhafaza eden, iki dünyaya da ait, ikisinin de üstadı dediğimiz nesiller artık kayboldu, yeniden diriltmek için çalışıyoruz. Yeni Türkiye, eski Türkiye'nin her şeyini telafi etti. Etmediği bir şey kalmadı diyebilirim, tıbbiyemiz çok daha iyi mühendislerimiz öyle, ordularımız başkalarını talim ettirecek kadar iyi, iş hayatımız, sanayileşmemiz çok önde gidiyor. Ama geri kalan bir şey var, o da kültür. Kaybettiğimiz canlı kültürel varlıklarımızı telafi edemiyoruz" diye konuştu.'Şüphesiz ki imam hatip okullarına karşı değilim'Fatih'te eski kültürü yaşatan mimari eserlerin zaman içerisinde ortadan kaldırıldığına da değinen Ortaylı, şu bilgileri verdi:Prof. Dr. Ortaylı, bugün, eski İstanbul kültürünü devam ettiren ya da anlayan insanların yetişmesi gerektiğini vurgulayarak, Türkiye'yi bunların kurtaracağını dile getirdi.Eski İstanbul'un bugün yok olmasının bir başka şekilde dirilmeyeceği anlamına gelmediğini aktaran Ortaylı, "Eminim ki ileride Türk gençliği, Z kuşağı değil belki ama daha ileride bu İstanbul'un binalarını yıkacak. Yerine yenisini restore edecek, yeşil alanları arttıracak, onun içerisindeki kültürü ortaya çıkaracak. Bunun başka şansı yok" ifadelerini kullandı.Programın sonunda Prof. Dr. Mustafa Koç da "Revnakoğlu'nun Hayatı ve Eserleri Üzerine" bir konuşma yaptı.Her oturumun sonunda bir katılımcıya, Fatih Belediyesinin katkılarıyla Prof. Dr. Mustafa Koç tarafından derlenen "Revnakoğlu'nun İstanbul'u-İstanbul'un İç Tarihi: Fatih" eseri çekiliş yapılarak verilecek.Gün boyu devam edecek sempozyum koordinatörlüğünü ise Prof. Dr. Haşim Şahin üstlendi.

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