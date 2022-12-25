https://sputniknews.com.tr/20221225/peskov-rus-dogalgaz-ve-petrolune-uygulanan-tavan-fiyatlar-rusya-icin-kabul-edilemez---1064997605.html

Peskov: Rus doğalgaz ve petrolüne uygulanan tavan fiyatlar Rusya için kabul edilemez

Peskov: Rus doğalgaz ve petrolüne uygulanan tavan fiyatlar Rusya için kabul edilemez

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rus doğalgaz ve petrolüne uygulanan tavan fiyatların Rusya için kabul edilemez olduğunu söyledi. 25.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-25T15:57+0300

2022-12-25T15:57+0300

2022-12-25T15:59+0300

ukrayna krizi

kremlin

dmitriy peskov

rossiya-1

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Rossiya-1 televizyonunda yayınlanan 'Moskova.Kremlin.Putin' programına demeç veren Peskov, Rus doğalgaz ve petrolüne uygulanan tavan fiyatların yüksek olmasına rağmen kabul edilemez olduğunu vurguladı. Peskov, "Burada ilkelerle ilgili bir mesele söz konusu. Bu, piyasa koşullarında fiyatlandırma sürecine bir müdahaledir. Bugün böylesine cömert bir tavanı kabul edersek, yarın Rusya'nın çıkarlarına zarar veren tavanı kabul etmek zorunda kalırız" dedi. Kremlin Sözcüsü, piyasa koşullarında fiyatlandırma sürecinin bu şekilde bozulmasına ve yok edilmesine asla razı olmayacaklarının altını çizdi.

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kremlin, dmitriy peskov, rossiya-1