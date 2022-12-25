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Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20221225/peskov-rus-dogalgaz-ve-petrolune-uygulanan-tavan-fiyatlar-rusya-icin-kabul-edilemez---1064997605.html
Peskov: Rus doğalgaz ve petrolüne uygulanan tavan fiyatlar Rusya için kabul edilemez
Peskov: Rus doğalgaz ve petrolüne uygulanan tavan fiyatlar Rusya için kabul edilemez
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rus doğalgaz ve petrolüne uygulanan tavan fiyatların Rusya için kabul edilemez olduğunu söyledi. 25.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-25T15:57+0300
2022-12-25T15:59+0300
ukrayna krizi
kremlin
dmitriy peskov
rossiya-1
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Rossiya-1 televizyonunda yayınlanan 'Moskova.Kremlin.Putin' programına demeç veren Peskov, Rus doğalgaz ve petrolüne uygulanan tavan fiyatların yüksek olmasına rağmen kabul edilemez olduğunu vurguladı. Peskov, "Burada ilkelerle ilgili bir mesele söz konusu. Bu, piyasa koşullarında fiyatlandırma sürecine bir müdahaledir. Bugün böylesine cömert bir tavanı kabul edersek, yarın Rusya'nın çıkarlarına zarar veren tavanı kabul etmek zorunda kalırız" dedi. Kremlin Sözcüsü, piyasa koşullarında fiyatlandırma sürecinin bu şekilde bozulmasına ve yok edilmesine asla razı olmayacaklarının altını çizdi.
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kremlin, dmitriy peskov, rossiya-1
kremlin, dmitriy peskov, rossiya-1

Peskov: Rus doğalgaz ve petrolüne uygulanan tavan fiyatlar Rusya için kabul edilemez

15:57 25.12.2022 (güncellendi: 15:59 25.12.2022)
© Sputnik / Multimedya arşivine gidinDmitriy Peskov
Dmitriy Peskov - Sputnik Türkiye, 1920, 25.12.2022
© Sputnik
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rus doğalgaz ve petrolüne uygulanan tavan fiyatların Rusya için kabul edilemez olduğunu söyledi.
Rossiya-1 televizyonunda yayınlanan 'Moskova.Kremlin.Putin' programına demeç veren Peskov, Rus doğalgaz ve petrolüne uygulanan tavan fiyatların yüksek olmasına rağmen kabul edilemez olduğunu vurguladı.
Peskov, "Burada ilkelerle ilgili bir mesele söz konusu. Bu, piyasa koşullarında fiyatlandırma sürecine bir müdahaledir. Bugün böylesine cömert bir tavanı kabul edersek, yarın Rusya'nın çıkarlarına zarar veren tavanı kabul etmek zorunda kalırız" dedi.
Kremlin Sözcüsü, piyasa koşullarında fiyatlandırma sürecinin bu şekilde bozulmasına ve yok edilmesine asla razı olmayacaklarının altını çizdi.
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