https://sputniknews.com.tr/20221225/oyuncu-selen-gorguzel-asgari-ucretlilerden-ozur-diledi-1064992323.html

Oyuncu Selen Görgüzel asgari ücretlilerden özür diledi

Oyuncu Selen Görgüzel asgari ücretlilerden özür diledi

"Asgari ücretli sevgili benimle yaşayamaz" açıklamasıyla gündem olan oyuncu Selen Görgüzel, yanlış anlaşıldığını söyledi. "Asgari ücretle yaşamaya çalışan tüm... 25.12.2022, Sputnik Türkiye

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yaşam

hamdi alkan

selen görgüzel

asgari ücret

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Habertürk'ten Volkan Özdemir'in haberine göre oyuncu Selen Görgüzel, Arnavutköy'deki bir mekanda annesi Selma Yetiş'in doğum gününü kutladı. Görgüzel, ailesiyle birlikte mekan çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtladı.Mart ayında yönetmen Hamdi Alkan ile süren 8 yıllık evliliğini tek celsede noktalayan ve birkaç gün önce bir röportajındaki "Asgari ücretli sevgili benimle yaşayamaz" açıklamasıyla gündem olan Görgüzel kendisini ifade ederken yanlış anlaşıldığını belirterek sosyal medya hesabından da bir açıklama yapmıştı. Mekan çıkışında da konuyla ilgili sorular üzerine yeni bir açıklamada bulunan Görgüzel, şu ifadeleri kullandı: "Orda tamamen yanlış anlaşıldım. Aslında hayatın ne kadar zor olduğunu anlatmak istedim ve tam ima edemedim sanırım. Asgari ücretle yaşamaya çalışan tüm kardeşlerimden buradan tekrardan özür dilerim. Bizim icra ettiğimiz meslek icabı yaptığımız harcamalar, yatırımlar, koşturmalar ve bunun telaşı içerisinde benim yanımda olacak insan da üzülebilir diye söyledim bunları. Yoksa gönül bu asgari ücretli değil, hiç işi olmayan insan bile gönlümü çalabilir. Arkadaşlarımla ne konuşuyorsam onu ifade etmeye çalıştım aslında yanlış anlaşıldım. Özür dilerim."

https://sputniknews.com.tr/20221224/chpli-oztrak-bu-asgari-ucret-uc-ay-bile-dayanmaz-aclik-sinirinin-altina-duser-1064953672.html

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hamdi alkan, selen görgüzel, asgari ücret