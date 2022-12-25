https://sputniknews.com.tr/20221225/national-interest-rusya-ukraynanin-batinin-en-gelismis-hava-savunmasina-sahip-olmasini-engelliyor-1064983299.html

National Interest: Rusya Ukrayna'nın Batı'nın en gelişmiş hava savunmasına sahip olmasını engelliyor

National Interest: Rusya Ukrayna'nın Batı'nın en gelişmiş hava savunmasına sahip olmasını engelliyor

Washington merkezli askeri analiz dergisi National Interest (NI), İsrail’in Demir Kubbe hava savunma sisteminin Rusya tarafından ele geçirilip... 25.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-25T00:59+0300

2022-12-25T00:59+0300

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tel aviv

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ukrayna

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Jacob Nagel imzalı makalede, Rusya’nın Demir Kubbe hava savunma sistemini ele geçirip inceleyebileceği, bu nedenle Tel Aviv’in Kiev’e Patriot sistemlerini teslim etmeye karar veren Washington’u izleyerek söz konusu sistemleri Ukrayna ordusuna teslim etmeyeceği belirtildi.Tuğgeneral Nagel, “İsrail haklı olarak füzesavar sistemleri (Ukrayna’da) konuşlandırılırsa Rusya'nın çatışma alanında onları ele geçireceğinden endişe ediyor” ifadelerini kullandı.Tel Aviv'in zaten üretimi belirli bir süre gerektiren Demir Kubbe sistemlerine kendi birliklerini donatmak için ihtiyaç duyduğuna dikkat çeken general, ayrıca bu karmaşık teçhizatı kullanabilecek personelin eğitiminin uzun bir süreç olduğunu, bu nedenle Kiev’in İsrail hava savunma sistemlerini satın almasından hemen sonuç beklememesi gerektiğinin altını çizdi.Nagel ayrıca İsrail’in Ukrayna'ya silah göndererek Rusya ile ilişkileri bozma niyetinde olmadığını da sözlerine ekledi.

washington

israil

rusya

tel aviv

ukrayna

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national interest, the national interest (ni), washington, israil, demir kubbe, rusya, tel aviv, jacob nagel, ukrayna, ukrayna krizi