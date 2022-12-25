https://sputniknews.com.tr/20221225/national-interest-rusya-ukraynanin-batinin-en-gelismis-hava-savunmasina-sahip-olmasini-engelliyor-1064983299.html
National Interest: Rusya Ukrayna'nın Batı'nın en gelişmiş hava savunmasına sahip olmasını engelliyor
National Interest: Rusya Ukrayna'nın Batı'nın en gelişmiş hava savunmasına sahip olmasını engelliyor
Washington merkezli askeri analiz dergisi National Interest (NI), İsrail’in Demir Kubbe hava savunma sisteminin Rusya tarafından ele geçirilip... 25.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-25T00:59+0300
2022-12-25T00:59+0300
2022-12-25T00:59+0300
dünya
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the national interest (ni)
washington
israil
demir kubbe
rusya
tel aviv
jacob nagel
ukrayna
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Jacob Nagel imzalı makalede, Rusya’nın Demir Kubbe hava savunma sistemini ele geçirip inceleyebileceği, bu nedenle Tel Aviv’in Kiev’e Patriot sistemlerini teslim etmeye karar veren Washington’u izleyerek söz konusu sistemleri Ukrayna ordusuna teslim etmeyeceği belirtildi.Tuğgeneral Nagel, “İsrail haklı olarak füzesavar sistemleri (Ukrayna’da) konuşlandırılırsa Rusya'nın çatışma alanında onları ele geçireceğinden endişe ediyor” ifadelerini kullandı.Tel Aviv'in zaten üretimi belirli bir süre gerektiren Demir Kubbe sistemlerine kendi birliklerini donatmak için ihtiyaç duyduğuna dikkat çeken general, ayrıca bu karmaşık teçhizatı kullanabilecek personelin eğitiminin uzun bir süreç olduğunu, bu nedenle Kiev’in İsrail hava savunma sistemlerini satın almasından hemen sonuç beklememesi gerektiğinin altını çizdi.Nagel ayrıca İsrail’in Ukrayna'ya silah göndererek Rusya ile ilişkileri bozma niyetinde olmadığını da sözlerine ekledi.
washington
israil
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national interest, the national interest (ni), washington, israil, demir kubbe, rusya, tel aviv, jacob nagel, ukrayna, ukrayna krizi
national interest, the national interest (ni), washington, israil, demir kubbe, rusya, tel aviv, jacob nagel, ukrayna, ukrayna krizi
National Interest: Rusya Ukrayna'nın Batı'nın en gelişmiş hava savunmasına sahip olmasını engelliyor
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Washington merkezli askeri analiz dergisi National Interest (NI), İsrail’in Demir Kubbe hava savunma sisteminin Rusya tarafından ele geçirilip incelenebileceğini, bu nedenle Tel Aviv’in söz konusu sistemleri Ukrayna ordusuna teslim etmeyeceğini yazdı.
Jacob Nagel imzalı makalede, Rusya’nın Demir Kubbe hava savunma sistemini ele geçirip inceleyebileceği, bu nedenle Tel Aviv’in Kiev’e Patriot sistemlerini teslim etmeye karar veren Washington’u izleyerek söz konusu sistemleri Ukrayna ordusuna teslim etmeyeceği belirtildi.
Tuğgeneral Nagel, “İsrail haklı olarak füzesavar sistemleri (Ukrayna’da) konuşlandırılırsa Rusya'nın çatışma alanında onları ele geçireceğinden endişe ediyor” ifadelerini kullandı.
Tel Aviv'in zaten üretimi belirli bir süre gerektiren Demir Kubbe sistemlerine kendi birliklerini donatmak için ihtiyaç duyduğuna dikkat çeken general, ayrıca bu karmaşık teçhizatı kullanabilecek personelin eğitiminin uzun bir süreç olduğunu, bu nedenle Kiev’in İsrail hava savunma sistemlerini satın almasından hemen sonuç beklememesi gerektiğinin altını çizdi.
Nagel ayrıca İsrail’in Ukrayna'ya silah göndererek Rusya ile ilişkileri bozma niyetinde olmadığını da sözlerine ekledi.