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https://sputniknews.com.tr/20221225/misirda-basketbol-macinda-amfi-coktu-27-yarali--1064987183.html
Mısır'da basketbol maçında amfi çöktü: 27 yaralı
Mısır'da basketbol maçında amfi çöktü: 27 yaralı
Mısır'ın 6 Ekim kentindeki kapalı spor salonunda oynanan basketbol maçı sırasında seyircilerin olduğu amfideki demir bariyerlerden birinin çökmesi sonucu 27... 25.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-25T05:37+0300
2022-12-25T05:37+0300
spor
mısır
basketbol
yaralı
çökme
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Mısır yerel medyasındaki habere göre, El-İttihat ile El-Ehli takımları arasında oynanan Basketbol Süper Kupa maçı sırasında amfideki demir bariyerlerden biri çöktü. Olay nedeniyle maç iptal edildi.Mısır Spor Bakanı Eşref Subhi, yaptığı yazılı açıklamada, ilk belirlemelere göre olayın, taraftarlar arasındaki itişme nedeniyle yaşandığını ve konunun açıklığa kavuşturulması için komite kurulduğunu belirtti.Sağlık Bakanlığı ise olayda yaralanan 27 kişinin hastanelerde tedavi altına alındığı ve hayati tehlikeleri olmadığı bilgisini paylaştı.
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mısır, basketbol, yaralı, çökme
mısır, basketbol, yaralı, çökme

Mısır'da basketbol maçında amfi çöktü: 27 yaralı

05:37 25.12.2022
© RTMısır'ın 6 Ekim kentindeki kapalı spor salonunda oynanan basketbol maçı sırasında seyircilerin olduğu amfideki demir bariyerlerden birinin çökmesi sonucu 27 kişinin yaralandığı bildirildi.
Mısır'ın 6 Ekim kentindeki kapalı spor salonunda oynanan basketbol maçı sırasında seyircilerin olduğu amfideki demir bariyerlerden birinin çökmesi sonucu 27 kişinin yaralandığı bildirildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 25.12.2022
© RT
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Mısır'ın 6 Ekim kentindeki kapalı spor salonunda oynanan basketbol maçı sırasında seyircilerin olduğu amfideki demir bariyerlerden birinin çökmesi sonucu 27 kişinin yaralandığı bildirildi.
Mısır yerel medyasındaki habere göre, El-İttihat ile El-Ehli takımları arasında oynanan Basketbol Süper Kupa maçı sırasında amfideki demir bariyerlerden biri çöktü.
Olay nedeniyle maç iptal edildi.
Mısır Spor Bakanı Eşref Subhi, yaptığı yazılı açıklamada, ilk belirlemelere göre olayın, taraftarlar arasındaki itişme nedeniyle yaşandığını ve konunun açıklığa kavuşturulması için komite kurulduğunu belirtti.
Sağlık Bakanlığı ise olayda yaralanan 27 kişinin hastanelerde tedavi altına alındığı ve hayati tehlikeleri olmadığı bilgisini paylaştı.
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