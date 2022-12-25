https://sputniknews.com.tr/20221225/misirda-basketbol-macinda-amfi-coktu-27-yarali--1064987183.html

Mısır'da basketbol maçında amfi çöktü: 27 yaralı

Mısır'da basketbol maçında amfi çöktü: 27 yaralı

Mısır'ın 6 Ekim kentindeki kapalı spor salonunda oynanan basketbol maçı sırasında seyircilerin olduğu amfideki demir bariyerlerden birinin çökmesi sonucu 27... 25.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-25T05:37+0300

2022-12-25T05:37+0300

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spor

mısır

basketbol

yaralı

çökme

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Mısır yerel medyasındaki habere göre, El-İttihat ile El-Ehli takımları arasında oynanan Basketbol Süper Kupa maçı sırasında amfideki demir bariyerlerden biri çöktü. Olay nedeniyle maç iptal edildi.Mısır Spor Bakanı Eşref Subhi, yaptığı yazılı açıklamada, ilk belirlemelere göre olayın, taraftarlar arasındaki itişme nedeniyle yaşandığını ve konunun açıklığa kavuşturulması için komite kurulduğunu belirtti.Sağlık Bakanlığı ise olayda yaralanan 27 kişinin hastanelerde tedavi altına alındığı ve hayati tehlikeleri olmadığı bilgisini paylaştı.

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mısır, basketbol, yaralı, çökme