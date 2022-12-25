Mısır'da basketbol maçında amfi çöktü: 27 yaralı
Mısır'ın 6 Ekim kentindeki kapalı spor salonunda oynanan basketbol maçı sırasında seyircilerin olduğu amfideki demir bariyerlerden birinin çökmesi sonucu 27 kişinin yaralandığı bildirildi.
Mısır yerel medyasındaki habere göre, El-İttihat ile El-Ehli takımları arasında oynanan Basketbol Süper Kupa maçı sırasında amfideki demir bariyerlerden biri çöktü.
Seventy-two fans were injured in a collapse of a sports stadium in the 6th of October city, Cairo, during a basketball game between Al ahly and Al Ittihad Alexandria.#Egypt | #مصر #الاهلي #الاتحاد pic.twitter.com/5XWrQl8hgM— Egypt Today Magazine (@EgyptTodayMag) December 24, 2022
Olay nedeniyle maç iptal edildi.
📹 لحظات بعد سقوط جزء من مدرج جماهير الاتحاد في صالة حسن مصطفى— 90+ (@90PlusKora) December 24, 2022
🙏🙏pic.twitter.com/TmxeEpxUML
Mısır Spor Bakanı Eşref Subhi, yaptığı yazılı açıklamada, ilk belirlemelere göre olayın, taraftarlar arasındaki itişme nedeniyle yaşandığını ve konunun açıklığa kavuşturulması için komite kurulduğunu belirtti.
فيديو سقوط مدرج صالة حسن مصطفى في مباراة الأهلي والاتحاد.. ولميس: مشهد صعب ونتمنى السلامة للجميع#كلمة_أخيرة #ON@lameesh pic.twitter.com/qUXDsxu6yq— كلمة أخيرة مع لميس الحديدي (@KelmaAkhira) December 24, 2022
Sağlık Bakanlığı ise olayda yaralanan 27 kişinin hastanelerde tedavi altına alındığı ve hayati tehlikeleri olmadığı bilgisini paylaştı.
سقوط مدرج صالة حسن مصطفى بـ 6 اكتوبر اثناء مبارة #الأهلي والاتحاد السكندري #مصر!— أحمد البقري (@AhmedElbaqry) December 24, 2022
ملحوظة: هذه الصالة بنتها القوات المسلحة قبل 3 سنوات فقط!
يارب سلم💔 pic.twitter.com/nb4ZcVdFcK