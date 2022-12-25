https://sputniknews.com.tr/20221225/meteorolojiden-uyari-bugun-bircok-kentte-kar-ve-saganak-gorulecek-1064987841.html

Meteoroloji'den uyarı: Bugün birçok kentte kar ve sağanak görülecek

Meteoroloji'den uyarı: Bugün birçok kentte kar ve sağanak görülecek

Bugünden itibaren yurt geneli yağışlı havanın etkisi altına giriyor. Birçok ilde kar ve sağanak görülecek. Yağışlar Bolu, Düzce, Kastamonu, Karabük ve... 25.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-25T09:43+0300

2022-12-25T09:43+0300

2022-12-25T09:46+0300

meteoroloji genel müdürlüğü

türkiye

kar

sağanak

marmara bölgesi

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), bugünden itibaren yurdun kuzey, iç ve doğu bölgeleri için kuvvetli yağış uyarısı yaptı.Sağanağın özellikle Marmara Bölgesi'nde şiddetli olması bekleniyor. Doğu Anadolu, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri ve İç Ege'de ise kar etkili olacak.6 kent sarı kodla uyarıldıMeteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, bugün sabah saatlerinden itibaren Batı Karadeniz'de görülecek yağışların Zonguldak, Düzce, Karabük, Bartın, Bolu'nun kuzeyi ile Kastamonu'nun kuzeyinde 800-900 metre üzeri yüksek kesimlerde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.Yağışların pazartesi akşam saatlerinde etkisini kaybedeceği öngörülüyor.Kar yağışları nedeniyle ulaşımda aksamlar, buzlanma, tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunuldu.Ankara'da kar görülecek3 büyük ilin hava durumu ise şöyle olacak:

https://sputniknews.com.tr/20221220/meteorolojiden-karadenize-kuvvetli-saganak-marmaraya-kar-yagisi-uyarisi-1064775509.html

türkiye

marmara bölgesi

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meteoroloji genel müdürlüğü, kar, sağanak, marmara bölgesi