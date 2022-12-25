https://sputniknews.com.tr/20221225/mert-hakan-yandas-saldirdi-dedi-guvenlik-gorevlisinin-sikayetci-olacagi-iddia-edildi-1064987335.html

Mert Hakan Yandaş, 'Saldırdı' dedi, güvenlik görevlisinin şikayetçi olacağı iddia edildi

Mert Hakan Yandaş, 'Saldırdı' dedi, güvenlik görevlisinin şikayetçi olacağı iddia edildi

Mert Hakan Yandaş'ın "Güvenlik görevlisi saldırdı" açıklaması üzerine, stat güvenlik görevlisi sarı-lacivertli futbolcudan şikayetçi olacağını açıkladı. 25.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-25T09:33+0300

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mert hakan yandaş

spor

güvenlik

şikayetçi

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Trabzonspor'un Fenerbahçe'yi 2-0 mağlup ettiği maçın ardından Mert Hakan Yandaş'ın kendisine hakaret ettiğini öne sürdüğü özel güvenlik görevlisi de aynı sebeple oyuncudan şikayetçi olmaya hazırlanıyor.Sabah'ın haberine göre; iddiaları reddeden güvenlik görevlisi, Mert Hakan Yandaş'ın kendisine küfrettiğini ve yalan beyanda bulunduğunu savundu.Söz konusu güvenlik görevlisi yaşanan gerilim esnasında çekilen görüntülerin incelenmesini talep etti.Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Mert Hakan Yandaş, "Tebrik ediyorum Trabzonspor'u. Ancak benim ülkemde ısınırken güvenlik görevlisinin işi beni korumak. Bana saldırıyor gol sonrası. Efendi duralım diyoruz. Golden sonra bana hareket yapıyor. Kimden geliyor bu rahatlık?" dedi.

https://sputniknews.com.tr/20221224/spor-toto-super-ligin-15-haftasinda-trabzonspor-sahasinda-fenerbahceyi-2-0-yendi-1064977461.html

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mert hakan yandaş, güvenlik, şikayetçi