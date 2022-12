Memleket Partisi Genel Başkanı İnce: Bunlar mı memleketi yönetecek, altılı masa güven vermiyor bana

"Bakın iktidarda olanlar, altılı masada olanlar, her birinin bir defosu var. Kiminin PKK defosu var, kiminin FETÖ defosu var, kiminin Said Nursi defosu var, kiminin Şeyh Said defosu var, kiminin yolsuzluk defosu var, kiminin sığınmacılar defosu var. Hepsinin bir defosu var, hepsinin. Kiminin dokunulmazlıklar defosu var. Bunların içinde demokrasi sicili en temiz adam benim. Bir tane kırığım yok benim geçmişte. Bakın geçmişime, bakın var mı? Bir PKK bağlantısı var mı? Bir FETÖ bağlantısı yok. Var mı bir yolsuzluk bağlantısı? Yok. Var mı bir Atatürk düşmanlığı? Yok. Bunların hiçbirisi yok. Hiçbirisi laikliği savunamıyor, hiçbirisi.