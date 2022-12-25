https://sputniknews.com.tr/20221225/lavrov-2022-yilinda-kimin-anlasma-yapma-kabiliyetine-sahip-oldugu-netlik-kazandi-1065002576.html

Lavrov: 2022 yılında kimin anlaşma yapma kabiliyetine sahip olduğu netlik kazandı

Lavrov: 2022 yılında kimin anlaşma yapma kabiliyetine sahip olduğu netlik kazandı

Rusya Dışişleri Bakanı'na göre 2022 yılının en önemli sonucu, bugün uluslararası arenada kimin anlaşma yapma kabiliyetine sahip olduğunun netlik kazanması. 25.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-25T18:36+0300

2022-12-25T18:36+0300

2022-12-25T18:48+0300

ukrayna krizi

sergey lavrov

siyaset

anlaşma

beceri

rusya

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Rossiya-1 televizyonunda yayımlanan 'Moskova.Kremlin.Putin' programına konuşan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, 2022 yılında uluslararası siyasette elde edilen en önemli sonucun ne olduğuna ilişkin soruyu yanıtladı.'Bundan sonra kime güvenilemeyeceği aşikar'Lavrov, "En önemli sonuç, dünyada ne olup bittiğinin, uluslararası arenada kimin hangi niyetler ve planlara sahip olduğunun, kimin anlaşma yapma kabiliyetine sahip olduğunun ve bundan sonra kime güvenilemeyeceğinin netlik kazanması oldu" dedi.

https://sputniknews.com.tr/20221221/lavrov-gaz-dagitim-merkezi-icin-ankara-ve-diger-muhataplarimizla-gorusuyoruz-1064841684.html

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sergey lavrov, siyaset, anlaşma, beceri, rusya