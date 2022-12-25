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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20221225/lavrov-2022-yilinda-kimin-anlasma-yapma-kabiliyetine-sahip-oldugu-netlik-kazandi-1065002576.html
Lavrov: 2022 yılında kimin anlaşma yapma kabiliyetine sahip olduğu netlik kazandı
Lavrov: 2022 yılında kimin anlaşma yapma kabiliyetine sahip olduğu netlik kazandı
Rusya Dışişleri Bakanı'na göre 2022 yılının en önemli sonucu, bugün uluslararası arenada kimin anlaşma yapma kabiliyetine sahip olduğunun netlik kazanması. 25.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-25T18:36+0300
2022-12-25T18:48+0300
ukrayna krizi
sergey lavrov
siyaset
anlaşma
beceri
rusya
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Rossiya-1 televizyonunda yayımlanan 'Moskova.Kremlin.Putin' programına konuşan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, 2022 yılında uluslararası siyasette elde edilen en önemli sonucun ne olduğuna ilişkin soruyu yanıtladı.'Bundan sonra kime güvenilemeyeceği aşikar'Lavrov, "En önemli sonuç, dünyada ne olup bittiğinin, uluslararası arenada kimin hangi niyetler ve planlara sahip olduğunun, kimin anlaşma yapma kabiliyetine sahip olduğunun ve bundan sonra kime güvenilemeyeceğinin netlik kazanması oldu" dedi.
https://sputniknews.com.tr/20221221/lavrov-gaz-dagitim-merkezi-icin-ankara-ve-diger-muhataplarimizla-gorusuyoruz-1064841684.html
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sergey lavrov, siyaset, anlaşma, beceri, rusya
sergey lavrov, siyaset, anlaşma, beceri, rusya

Lavrov: 2022 yılında kimin anlaşma yapma kabiliyetine sahip olduğu netlik kazandı

18:36 25.12.2022 (güncellendi: 18:48 25.12.2022)
© МИД РФ / Multimedya arşivine gidinSergey Lavrov
Sergey Lavrov - Sputnik Türkiye, 1920, 25.12.2022
© МИД РФ
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Rusya Dışişleri Bakanı'na göre 2022 yılının en önemli sonucu, bugün uluslararası arenada kimin anlaşma yapma kabiliyetine sahip olduğunun netlik kazanması.
Rossiya-1 televizyonunda yayımlanan 'Moskova.Kremlin.Putin' programına konuşan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, 2022 yılında uluslararası siyasette elde edilen en önemli sonucun ne olduğuna ilişkin soruyu yanıtladı.
Sergey Lavrov - Sputnik Türkiye, 1920, 21.12.2022
Ukrayna krizi
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21 Aralık, 16:58

'Bundan sonra kime güvenilemeyeceği aşikar'

Lavrov, "En önemli sonuç, dünyada ne olup bittiğinin, uluslararası arenada kimin hangi niyetler ve planlara sahip olduğunun, kimin anlaşma yapma kabiliyetine sahip olduğunun ve bundan sonra kime güvenilemeyeceğinin netlik kazanması oldu" dedi.
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