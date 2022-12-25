https://sputniknews.com.tr/20221225/lavrov-2022-yilinda-kimin-anlasma-yapma-kabiliyetine-sahip-oldugu-netlik-kazandi-1065002576.html
Lavrov: 2022 yılında kimin anlaşma yapma kabiliyetine sahip olduğu netlik kazandı
Lavrov: 2022 yılında kimin anlaşma yapma kabiliyetine sahip olduğu netlik kazandı
Rusya Dışişleri Bakanı'na göre 2022 yılının en önemli sonucu, bugün uluslararası arenada kimin anlaşma yapma kabiliyetine sahip olduğunun netlik kazanması. 25.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-25T18:36+0300
2022-12-25T18:36+0300
2022-12-25T18:48+0300
ukrayna krizi
sergey lavrov
siyaset
anlaşma
beceri
rusya
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Rossiya-1 televizyonunda yayımlanan 'Moskova.Kremlin.Putin' programına konuşan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, 2022 yılında uluslararası siyasette elde edilen en önemli sonucun ne olduğuna ilişkin soruyu yanıtladı.'Bundan sonra kime güvenilemeyeceği aşikar'Lavrov, "En önemli sonuç, dünyada ne olup bittiğinin, uluslararası arenada kimin hangi niyetler ve planlara sahip olduğunun, kimin anlaşma yapma kabiliyetine sahip olduğunun ve bundan sonra kime güvenilemeyeceğinin netlik kazanması oldu" dedi.
https://sputniknews.com.tr/20221221/lavrov-gaz-dagitim-merkezi-icin-ankara-ve-diger-muhataplarimizla-gorusuyoruz-1064841684.html
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sergey lavrov, siyaset, anlaşma, beceri, rusya
sergey lavrov, siyaset, anlaşma, beceri, rusya
Lavrov: 2022 yılında kimin anlaşma yapma kabiliyetine sahip olduğu netlik kazandı
18:36 25.12.2022 (güncellendi: 18:48 25.12.2022) Abone ol
Rusya Dışişleri Bakanı'na göre 2022 yılının en önemli sonucu, bugün uluslararası arenada kimin anlaşma yapma kabiliyetine sahip olduğunun netlik kazanması.
Rossiya-1 televizyonunda yayımlanan 'Moskova.Kremlin.Putin' programına konuşan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, 2022 yılında uluslararası siyasette elde edilen en önemli sonucun ne olduğuna ilişkin soruyu yanıtladı.
'Bundan sonra kime güvenilemeyeceği aşikar'
Lavrov, "En önemli sonuç, dünyada ne olup bittiğinin, uluslararası arenada kimin hangi niyetler ve planlara sahip olduğunun, kimin anlaşma yapma kabiliyetine sahip olduğunun ve bundan sonra kime güvenilemeyeceğinin netlik kazanması oldu" dedi.