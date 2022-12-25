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Kırmızı bültenle aranan Serkan Kurtuluş ve Lider Camgöz Türkiye'ye iade edilecek
Kırmızı bültenle aranan Serkan Kurtuluş ve Lider Camgöz Türkiye'ye iade edilecek
Organize suç örgütü lideri Serkan Kurtuluş ve yöneticisi Lider Camgöz'ün Türkiye'ye iadeleri, Arjantin adli makamlarınca kabul edildi. 25.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-25T19:01+0300
2022-12-25T19:01+0300
kırmızı bülten
serkan kurtuluş
lider camgöz
türkiye
arjantin
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Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Interpol-Europol Daire Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, haklarında kırmızı bülten çıkarılan Kurtuluş ve Camgöz'ün, Arjantin'de sahte pasaportla yakalandıkları hatırlatıldı.Adalet Bakanlığı'nca, Kurtuluş ve Camgöz hakkında hazırlanan iade evraklarının hem diplomatik hem de Interpol kanalından Arjantin yetkili makamlarına iletildiği belirtilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi:
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kırmızı bülten, serkan kurtuluş, lider camgöz, arjantin
kırmızı bülten, serkan kurtuluş, lider camgöz, arjantin

Kırmızı bültenle aranan Serkan Kurtuluş ve Lider Camgöz Türkiye'ye iade edilecek

19:01 25.12.2022
© AAKırmızı bültenle aranan Serkan Kurtuluş ve Lider Camgöz Türkiye'ye iade edilecek
Kırmızı bültenle aranan Serkan Kurtuluş ve Lider Camgöz Türkiye'ye iade edilecek - Sputnik Türkiye, 1920, 25.12.2022
© AA
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Organize suç örgütü lideri Serkan Kurtuluş ve yöneticisi Lider Camgöz'ün Türkiye'ye iadeleri, Arjantin adli makamlarınca kabul edildi.
Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Interpol-Europol Daire Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, haklarında kırmızı bülten çıkarılan Kurtuluş ve Camgöz'ün, Arjantin'de sahte pasaportla yakalandıkları hatırlatıldı.
Adalet Bakanlığı'nca, Kurtuluş ve Camgöz hakkında hazırlanan iade evraklarının hem diplomatik hem de Interpol kanalından Arjantin yetkili makamlarına iletildiği belirtilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi:
"Konuyla ilgili olarak gelinen son aşamada adı geçen iki şahsın ülkemize iadeleri Arjantin adli makamlarınca kabul edilmiştir. Interpol-Europol Daire Başkanlığımızca söz konusu şahısların ülkemize iade süreci İçişleri, Dışişleri ve Adalet bakanlıklarımız ile koordineli bir şekilde hassasiyetle takip edilmektedir."
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