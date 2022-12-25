https://sputniknews.com.tr/20221225/kirmizi-bultenle-aranan-serkan-kurtulus-ve-lider-camgoz-turkiyeye-iade-edilecek-1065002697.html

Kırmızı bültenle aranan Serkan Kurtuluş ve Lider Camgöz Türkiye'ye iade edilecek

Kırmızı bültenle aranan Serkan Kurtuluş ve Lider Camgöz Türkiye'ye iade edilecek

Organize suç örgütü lideri Serkan Kurtuluş ve yöneticisi Lider Camgöz'ün Türkiye'ye iadeleri, Arjantin adli makamlarınca kabul edildi. 25.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-25T19:01+0300

2022-12-25T19:01+0300

2022-12-25T19:01+0300

kırmızı bülten

serkan kurtuluş

lider camgöz

türkiye

arjantin

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Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Interpol-Europol Daire Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, haklarında kırmızı bülten çıkarılan Kurtuluş ve Camgöz'ün, Arjantin'de sahte pasaportla yakalandıkları hatırlatıldı.Adalet Bakanlığı'nca, Kurtuluş ve Camgöz hakkında hazırlanan iade evraklarının hem diplomatik hem de Interpol kanalından Arjantin yetkili makamlarına iletildiği belirtilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

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