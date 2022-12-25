https://sputniknews.com.tr/20221225/kirmizi-bultenle-aranan-serkan-kurtulus-ve-lider-camgoz-turkiyeye-iade-edilecek-1065002697.html
Kırmızı bültenle aranan Serkan Kurtuluş ve Lider Camgöz Türkiye'ye iade edilecek
Kırmızı bültenle aranan Serkan Kurtuluş ve Lider Camgöz Türkiye'ye iade edilecek
Organize suç örgütü lideri Serkan Kurtuluş ve yöneticisi Lider Camgöz'ün Türkiye'ye iadeleri, Arjantin adli makamlarınca kabul edildi. 25.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-25T19:01+0300
2022-12-25T19:01+0300
2022-12-25T19:01+0300
kırmızı bülten
serkan kurtuluş
lider camgöz
türkiye
arjantin
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0c/19/1065002829_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_9b8b2eec9c43caf44ea1cfcdbc7080e0.jpg
Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Interpol-Europol Daire Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, haklarında kırmızı bülten çıkarılan Kurtuluş ve Camgöz'ün, Arjantin'de sahte pasaportla yakalandıkları hatırlatıldı.Adalet Bakanlığı'nca, Kurtuluş ve Camgöz hakkında hazırlanan iade evraklarının hem diplomatik hem de Interpol kanalından Arjantin yetkili makamlarına iletildiği belirtilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi:
türkiye
arjantin
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0c/19/1065002829_161:0:809:486_1920x0_80_0_0_44ca6bea12f30e352b927a03140c3bde.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
kırmızı bülten, serkan kurtuluş, lider camgöz, arjantin
kırmızı bülten, serkan kurtuluş, lider camgöz, arjantin
Kırmızı bültenle aranan Serkan Kurtuluş ve Lider Camgöz Türkiye'ye iade edilecek
Abone ol
Organize suç örgütü lideri Serkan Kurtuluş ve yöneticisi Lider Camgöz'ün Türkiye'ye iadeleri, Arjantin adli makamlarınca kabul edildi.
Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Interpol-Europol Daire Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, haklarında kırmızı bülten çıkarılan Kurtuluş ve Camgöz'ün, Arjantin'de sahte pasaportla yakalandıkları hatırlatıldı.
Adalet Bakanlığı'nca, Kurtuluş ve Camgöz hakkında hazırlanan iade evraklarının hem diplomatik hem de Interpol kanalından Arjantin yetkili makamlarına iletildiği belirtilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi:
"Konuyla ilgili olarak gelinen son aşamada adı geçen iki şahsın ülkemize iadeleri Arjantin adli makamlarınca kabul edilmiştir. Interpol-Europol Daire Başkanlığımızca söz konusu şahısların ülkemize iade süreci İçişleri, Dışişleri ve Adalet bakanlıklarımız ile koordineli bir şekilde hassasiyetle takip edilmektedir."