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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20221225/kiev-herson-bolgesinin-kendi-kontrolundeki-kisminda-seferberlik-duzenledi-1064983879.html
‘Kiev, Herson Bölgesi’nin kendi kontrolündeki kısmında seferberlik düzenledi’
‘Kiev, Herson Bölgesi’nin kendi kontrolündeki kısmında seferberlik düzenledi’
Lugansk Halk Cumhuriyeti'nin (LHC) eski Moskova Büyükelçisi Miroşnik, Ukrayna yönetiminin Herson Bölgesi’nin kontrol ettiği kısmında, ayrıca Harkov Bölgesi’nde... 25.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-25T01:41+0300
2022-12-25T01:41+0300
ukrayna krizi
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lugansk halk cumhuriyeti (lhc)
ukrayna
ukrayna krizi
moskova
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LHC eski Moskova Büyükelçisi Rodion Miroşnik, Ukrayna yönetiminin Herson Bölgesi’nin kontrol ettiği kısmında ve ayrıca Harkov Bölgesi’nde zorunlu seferberlik düzenlediğini belirtti.Telegram kanalından konuya ilişkin paylaşımda bulunan Miroşnik, “Kiev'in Herson ve Harkov bölgelerinin işgal altındaki topraklarında planlı zorunlu seferberlik yürüttüğü doğrulandı” ifadelerini kullandı.Daha önce Ukrayna Savunma Bakanlığı’nın Herson Bölgesi’nde 15 bin, Harkov Bölgesi’nde de 20 bin kişinin seferber edilmesi için talimat verdiğine dikkat çeken Miroşnik, Herson Bölgesi’nden seferber edilen kişilerin halihazırda çatışma bölgesinde bulunduklarını vurguladı.Kasım ayında Ukrayna ordusunun Herson'da ve Dinyeper'ın sağ kıyısında askerlik çağındaki tüm vatandaşları seferber etmeyi planladığı öğrenilmişti.
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lugansk, lugansk halk cumhuriyeti (lhc), ukrayna, ukrayna krizi, moskova, herson

‘Kiev, Herson Bölgesi’nin kendi kontrolündeki kısmında seferberlik düzenledi’

01:41 25.12.2022
© AFP 2022 / ANATOLII STEPANOVUkrayna ordusu
Ukrayna ordusu - Sputnik Türkiye, 1920, 25.12.2022
© AFP 2022 / ANATOLII STEPANOV
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Lugansk Halk Cumhuriyeti'nin (LHC) eski Moskova Büyükelçisi Miroşnik, Ukrayna yönetiminin Herson Bölgesi’nin kontrol ettiği kısmında, ayrıca Harkov Bölgesi’nde zorunlu seferberlik düzenlediğini duyurdu.
LHC eski Moskova Büyükelçisi Rodion Miroşnik, Ukrayna yönetiminin Herson Bölgesi’nin kontrol ettiği kısmında ve ayrıca Harkov Bölgesi’nde zorunlu seferberlik düzenlediğini belirtti.
Telegram kanalından konuya ilişkin paylaşımda bulunan Miroşnik, “Kiev'in Herson ve Harkov bölgelerinin işgal altındaki topraklarında planlı zorunlu seferberlik yürüttüğü doğrulandı” ifadelerini kullandı.
Daha önce Ukrayna Savunma Bakanlığı’nın Herson Bölgesi’nde 15 bin, Harkov Bölgesi’nde de 20 bin kişinin seferber edilmesi için talimat verdiğine dikkat çeken Miroşnik, Herson Bölgesi’nden seferber edilen kişilerin halihazırda çatışma bölgesinde bulunduklarını vurguladı.
Kasım ayında Ukrayna ordusunun Herson'da ve Dinyeper'ın sağ kıyısında askerlik çağındaki tüm vatandaşları seferber etmeyi planladığı öğrenilmişti.
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