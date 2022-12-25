https://sputniknews.com.tr/20221225/kiev-herson-bolgesinin-kendi-kontrolundeki-kisminda-seferberlik-duzenledi-1064983879.html
‘Kiev, Herson Bölgesi’nin kendi kontrolündeki kısmında seferberlik düzenledi’
‘Kiev, Herson Bölgesi’nin kendi kontrolündeki kısmında seferberlik düzenledi’
Lugansk Halk Cumhuriyeti'nin (LHC) eski Moskova Büyükelçisi Miroşnik, Ukrayna yönetiminin Herson Bölgesi’nin kontrol ettiği kısmında, ayrıca Harkov Bölgesi’nde... 25.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-25T01:41+0300
2022-12-25T01:41+0300
2022-12-25T01:41+0300
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lugansk halk cumhuriyeti (lhc)
ukrayna
ukrayna krizi
moskova
herson
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LHC eski Moskova Büyükelçisi Rodion Miroşnik, Ukrayna yönetiminin Herson Bölgesi’nin kontrol ettiği kısmında ve ayrıca Harkov Bölgesi’nde zorunlu seferberlik düzenlediğini belirtti.Telegram kanalından konuya ilişkin paylaşımda bulunan Miroşnik, “Kiev'in Herson ve Harkov bölgelerinin işgal altındaki topraklarında planlı zorunlu seferberlik yürüttüğü doğrulandı” ifadelerini kullandı.Daha önce Ukrayna Savunma Bakanlığı’nın Herson Bölgesi’nde 15 bin, Harkov Bölgesi’nde de 20 bin kişinin seferber edilmesi için talimat verdiğine dikkat çeken Miroşnik, Herson Bölgesi’nden seferber edilen kişilerin halihazırda çatışma bölgesinde bulunduklarını vurguladı.Kasım ayında Ukrayna ordusunun Herson'da ve Dinyeper'ın sağ kıyısında askerlik çağındaki tüm vatandaşları seferber etmeyi planladığı öğrenilmişti.
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lugansk, lugansk halk cumhuriyeti (lhc), ukrayna, ukrayna krizi, moskova, herson
lugansk, lugansk halk cumhuriyeti (lhc), ukrayna, ukrayna krizi, moskova, herson
‘Kiev, Herson Bölgesi’nin kendi kontrolündeki kısmında seferberlik düzenledi’
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Lugansk Halk Cumhuriyeti'nin (LHC) eski Moskova Büyükelçisi Miroşnik, Ukrayna yönetiminin Herson Bölgesi’nin kontrol ettiği kısmında, ayrıca Harkov Bölgesi’nde zorunlu seferberlik düzenlediğini duyurdu.
LHC eski Moskova Büyükelçisi Rodion Miroşnik, Ukrayna yönetiminin Herson Bölgesi’nin kontrol ettiği kısmında ve ayrıca Harkov Bölgesi’nde zorunlu seferberlik düzenlediğini belirtti.
Telegram kanalından konuya ilişkin paylaşımda bulunan Miroşnik, “Kiev'in Herson ve Harkov bölgelerinin işgal altındaki topraklarında planlı zorunlu seferberlik yürüttüğü doğrulandı” ifadelerini kullandı.
Daha önce Ukrayna Savunma Bakanlığı’nın Herson Bölgesi’nde 15 bin, Harkov Bölgesi’nde de 20 bin kişinin seferber edilmesi için talimat verdiğine dikkat çeken Miroşnik, Herson Bölgesi’nden seferber edilen kişilerin halihazırda çatışma bölgesinde bulunduklarını vurguladı.
Kasım ayında Ukrayna ordusunun Herson'da ve Dinyeper'ın sağ kıyısında askerlik çağındaki tüm vatandaşları seferber etmeyi planladığı öğrenilmişti.