https://sputniknews.com.tr/20221225/kiev-herson-bolgesinin-kendi-kontrolundeki-kisminda-seferberlik-duzenledi-1064983879.html

‘Kiev, Herson Bölgesi’nin kendi kontrolündeki kısmında seferberlik düzenledi’

‘Kiev, Herson Bölgesi’nin kendi kontrolündeki kısmında seferberlik düzenledi’

Lugansk Halk Cumhuriyeti'nin (LHC) eski Moskova Büyükelçisi Miroşnik, Ukrayna yönetiminin Herson Bölgesi’nin kontrol ettiği kısmında, ayrıca Harkov Bölgesi’nde... 25.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-25T01:41+0300

2022-12-25T01:41+0300

2022-12-25T01:41+0300

ukrayna krizi

lugansk

lugansk halk cumhuriyeti (lhc)

ukrayna

ukrayna krizi

moskova

herson

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0b/19/1063840362_0:71:1200:746_1920x0_80_0_0_f4a4428c7b179443432644474d7c61a9.jpg

LHC eski Moskova Büyükelçisi Rodion Miroşnik, Ukrayna yönetiminin Herson Bölgesi’nin kontrol ettiği kısmında ve ayrıca Harkov Bölgesi’nde zorunlu seferberlik düzenlediğini belirtti.Telegram kanalından konuya ilişkin paylaşımda bulunan Miroşnik, “Kiev'in Herson ve Harkov bölgelerinin işgal altındaki topraklarında planlı zorunlu seferberlik yürüttüğü doğrulandı” ifadelerini kullandı.Daha önce Ukrayna Savunma Bakanlığı’nın Herson Bölgesi’nde 15 bin, Harkov Bölgesi’nde de 20 bin kişinin seferber edilmesi için talimat verdiğine dikkat çeken Miroşnik, Herson Bölgesi’nden seferber edilen kişilerin halihazırda çatışma bölgesinde bulunduklarını vurguladı.Kasım ayında Ukrayna ordusunun Herson'da ve Dinyeper'ın sağ kıyısında askerlik çağındaki tüm vatandaşları seferber etmeyi planladığı öğrenilmişti.

lugansk

ukrayna

moskova

herson

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

lugansk, lugansk halk cumhuriyeti (lhc), ukrayna, ukrayna krizi, moskova, herson