İzmir'deki Birgi 'Dünyanın En İyi Köyleri' listesine girdi

© AA BMDTÖ, aralarında ekonomik, sosyal, çevresel sürdürülebilirlikle kültürel ve doğal kaynaklara sahip olması ve bunların korunup tanıtılmasının da bulunduğu 9 farklı kritere göre belirlediği ‘2022 dünyanın en iyi köyleri’ listesini açıkladı.