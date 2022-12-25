İzmir'deki Birgi 'Dünyanın En İyi Köyleri' listesine girdi

© AABMDTÖ, aralarında ekonomik, sosyal, çevresel sürdürülebilirlikle kültürel ve doğal kaynaklara sahip olması ve bunların korunup tanıtılmasının da bulunduğu 9 farklı kritere göre belirlediği ‘2022 dünyanın en iyi köyleri’ listesini açıkladı.
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© AA
BMDTÖ, aralarında ekonomik, sosyal, çevresel sürdürülebilirlikle kültürel ve doğal kaynaklara sahip olması ve bunların korunup tanıtılmasının da bulunduğu 9 farklı kritere göre belirlediği ‘2022 dünyanın en iyi köyleri’ listesini açıkladı.
© AADünyadaki 12 ülkeden toplamda 32 köyün yer aldığı listede, Türkiye'den İzmir'in Ödemiş ilçesine bağlı Birgi köyü de bulundu.
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© AA
Dünyadaki 12 ülkeden toplamda 32 köyün yer aldığı listede, Türkiye'den İzmir'in Ödemiş ilçesine bağlı Birgi köyü de bulundu.
© AAListenin 20 üyeden oluşan bağımsız bir danışma kurulunca belirlendiği ve listedeki köylere ödüllerinin 27-28 Şubat 2023'te Suudi Arabistan'ın El-Ula kentinde düzenlenecek törenle sunulacağı ifade edildi.
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© AA
Listenin 20 üyeden oluşan bağımsız bir danışma kurulunca belirlendiği ve listedeki köylere ödüllerinin 27-28 Şubat 2023'te Suudi Arabistan'ın El-Ula kentinde düzenlenecek törenle sunulacağı ifade edildi.
© AABMDTÖ'nün toplamda 20 köyü seçtiği iyileştirme programına da Türkiye'den Madrid'in Midyat ilçesine bağlı Anıtlı ve Bursa'nın Yıldırım ilçesine bağlı Cumalıkızık köylerinin de girdiği bildirildi.
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© AA
BMDTÖ'nün toplamda 20 köyü seçtiği iyileştirme programına da Türkiye'den Madrid'in Midyat ilçesine bağlı Anıtlı ve Bursa'nın Yıldırım ilçesine bağlı Cumalıkızık köylerinin de girdiği bildirildi.
© AABirgi; Frig, Lidya, Pers, Bergama, Roma ve Bizans dönemlerinden de izler barındırıyor.
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© AA
Birgi; Frig, Lidya, Pers, Bergama, Roma ve Bizans dönemlerinden de izler barındırıyor.