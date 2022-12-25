Türkiye
Yılın Astronomi Fotoğrafçısı Yarışmasının finalistleri - Sputnik Türkiye, 1920
MULTİMEDYA
Politika, uluslararası ilişkiler, bilim, magazin, tarih, sanat gibi farklı alanlarda hazırlanan fotoğraf galerisi, video galerisi, infografik, hareketli grafik ve karikatürler.
https://sputniknews.com.tr/20221225/izmirdeki-birgi-dunyanin-en-iyi-koyu-listesine-girdi-1064992181.html
İzmir'deki Birgi 'Dünyanın En İyi Köyleri' listesine girdi
İzmir'deki Birgi 'Dünyanın En İyi Köyleri' listesine girdi
Merkezi Madrid'de bulunan Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü'nün (BMDTÖ) açıkladığı ‘2022 Dünyanın En İyi Köyleri’ listesinde Türkiye'den Birgi köyü de... 25.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-25T12:06+0300
2022-12-25T12:11+0300
multimedya
türkiye
izmir
köy
fotoğraf
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0c/19/1064991278_0:93:1001:656_1920x0_80_0_0_a3f696dff5cbc942f5568da6af7e8c47.jpg
izmir
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0c/19/1064991278_0:0:999:749_1920x0_80_0_0_a6f3fd4f3a050de60e2487bdd36619fc.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
türkiye, izmir, köy, fotoğraf, фото
türkiye, izmir, köy, fotoğraf, фото

İzmir'deki Birgi 'Dünyanın En İyi Köyleri' listesine girdi

12:06 25.12.2022 (güncellendi: 12:11 25.12.2022)
Abone olTelegram
Merkezi Madrid'de bulunan Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü'nün (BMDTÖ) açıkladığı ‘2022 Dünyanın En İyi Köyleri’ listesinde Türkiye'den Birgi köyü de yer aldı.
© AABMDTÖ, aralarında ekonomik, sosyal, çevresel sürdürülebilirlikle kültürel ve doğal kaynaklara sahip olması ve bunların korunup tanıtılmasının da bulunduğu 9 farklı kritere göre belirlediği ‘2022 dünyanın en iyi köyleri’ listesini açıkladı.
İzmir'deki Birgi 'dünyanın en iyi köyü listesi'ne girdi - Sputnik Türkiye
1/5
© AA
BMDTÖ, aralarında ekonomik, sosyal, çevresel sürdürülebilirlikle kültürel ve doğal kaynaklara sahip olması ve bunların korunup tanıtılmasının da bulunduğu 9 farklı kritere göre belirlediği ‘2022 dünyanın en iyi köyleri’ listesini açıkladı.
© AADünyadaki 12 ülkeden toplamda 32 köyün yer aldığı listede, Türkiye'den İzmir'in Ödemiş ilçesine bağlı Birgi köyü de bulundu.
İzmir'deki Birgi 'dünyanın en iyi köyü listesi'ne girdi - Sputnik Türkiye
2/5
© AA
Dünyadaki 12 ülkeden toplamda 32 köyün yer aldığı listede, Türkiye'den İzmir'in Ödemiş ilçesine bağlı Birgi köyü de bulundu.
© AAListenin 20 üyeden oluşan bağımsız bir danışma kurulunca belirlendiği ve listedeki köylere ödüllerinin 27-28 Şubat 2023'te Suudi Arabistan'ın El-Ula kentinde düzenlenecek törenle sunulacağı ifade edildi.
İzmir'deki Birgi 'dünyanın en iyi köyü listesi'ne girdi - Sputnik Türkiye
3/5
© AA
Listenin 20 üyeden oluşan bağımsız bir danışma kurulunca belirlendiği ve listedeki köylere ödüllerinin 27-28 Şubat 2023'te Suudi Arabistan'ın El-Ula kentinde düzenlenecek törenle sunulacağı ifade edildi.
© AABMDTÖ'nün toplamda 20 köyü seçtiği iyileştirme programına da Türkiye'den Madrid'in Midyat ilçesine bağlı Anıtlı ve Bursa'nın Yıldırım ilçesine bağlı Cumalıkızık köylerinin de girdiği bildirildi.
İzmir'deki Birgi 'dünyanın en iyi köyü listesi'ne girdi - Sputnik Türkiye
4/5
© AA
BMDTÖ'nün toplamda 20 köyü seçtiği iyileştirme programına da Türkiye'den Madrid'in Midyat ilçesine bağlı Anıtlı ve Bursa'nın Yıldırım ilçesine bağlı Cumalıkızık köylerinin de girdiği bildirildi.
© AABirgi; Frig, Lidya, Pers, Bergama, Roma ve Bizans dönemlerinden de izler barındırıyor.
İzmir'deki Birgi 'dünyanın en iyi köyü listesi'ne girdi - Sputnik Türkiye
5/5
© AA
Birgi; Frig, Lidya, Pers, Bergama, Roma ve Bizans dönemlerinden de izler barındırıyor.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала