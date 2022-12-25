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İstanbul'da 'şok evlerine' baskın: Kaçak göçmenlere ev kiralayanlara ceza
İstanbul'da 'şok evlerine' baskın: Kaçak göçmenlere ev kiralayanlara ceza
İstanbul Esenyurt'ta kaçak göçmenlerin kaldığı ve "şok ev" adı verilen 105 adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda 101 kaçak göçmen yakalanırken kaçaklara ev... 25.12.2022, Sputnik Türkiye
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türkiye
istanbul
esenyurt
göçmen
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İstanbul'da yasadışı göçmenlerin kaldığı "şok evlerine" düzenlenen operasyonda 101 kişi yakalandı.İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, yasadışı göçmenlerin sevk edilecekleri sınır illerine götürülmeden önce kaldıkları, "şok evleri" diye nitelendirilen mekanlar ile ikamet sahiplerine yönelik çalışma yaptı.101 yasadışı göçmen yakalandıEkiplerce, Esenyurt'ta belirlenen bir sitedeki 105 eve düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 101 yasadışı göçmen yakalandı.Operasyon kapsamında çalışmalarını sürdüren polis, yasadışı göçmenlerin barınmalarını sağladıkları tespit edilen Ş.K, R.K, F.E, F.T, M.G, M.İ. ve T.E.D'yi gözaltına aldı. Şüphelilerin her birine kaçak göçmenlere ev kiralayarak haksız kazanç elde ettikleri gerekçesiyle her bir göçmen başına 2 bin 574 liradan toplam 259 bin 974 lira ceza kesildi.Yakalanan yasadışı göçmenlerin sınır dışı edilmesine yönelik çalışmalar sürerken, gözaltına alınan 7 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. Operasyon sırasında şüpheli tavırlar sergileyen kişinin evinden uzun namlulu silah çıktıEkipler, operasyonunu sürdürdüğü sırada yasadışı göçmenlerle alakası olmayan ancak tedirgin ve şüpheli tavırlarda bulunan bir kişinin de evinde arama yaptı.Sitedeki ikamete bir gün önce taşınan ve daha önce "kasten yaralama", "tehdit" ve "hakaret" gibi suçlardan çok sayıda kaydı bulunan M.Ş'nin evindeki incelemede, kalaşnikof marka uzun namlulu silah, tabanca ve kılıç ele geçirildi.Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.
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istanbul, esenyurt, göçmen
istanbul, esenyurt, göçmen

İstanbul'da 'şok evlerine' baskın: Kaçak göçmenlere ev kiralayanlara ceza

01:14 25.12.2022 (güncellendi: 01:15 25.12.2022)
© DHAİstanbul Emniyeti Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, Esenyurt'ta kaçak göçmenlerin kaldığı 105 adresi tespit etti.
İstanbul Emniyeti Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, Esenyurt'ta kaçak göçmenlerin kaldığı 105 adresi tespit etti. - Sputnik Türkiye, 1920, 25.12.2022
© DHA
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İstanbul Esenyurt'ta kaçak göçmenlerin kaldığı ve "şok ev" adı verilen 105 adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda 101 kaçak göçmen yakalanırken kaçaklara ev kiralayan 7 site yöneticisi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlara her bir kaçak göçmen başına 2 bin 574 liradan toplam 259 bin 974 lira ceza kesildi.
İstanbul'da yasadışı göçmenlerin kaldığı "şok evlerine" düzenlenen operasyonda 101 kişi yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, yasadışı göçmenlerin sevk edilecekleri sınır illerine götürülmeden önce kaldıkları, "şok evleri" diye nitelendirilen mekanlar ile ikamet sahiplerine yönelik çalışma yaptı.

101 yasadışı göçmen yakalandı

Ekiplerce, Esenyurt'ta belirlenen bir sitedeki 105 eve düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 101 yasadışı göçmen yakalandı.
Operasyon kapsamında çalışmalarını sürdüren polis, yasadışı göçmenlerin barınmalarını sağladıkları tespit edilen Ş.K, R.K, F.E, F.T, M.G, M.İ. ve T.E.D'yi gözaltına aldı. Şüphelilerin her birine kaçak göçmenlere ev kiralayarak haksız kazanç elde ettikleri gerekçesiyle her bir göçmen başına 2 bin 574 liradan toplam 259 bin 974 lira ceza kesildi.
Yakalanan yasadışı göçmenlerin sınır dışı edilmesine yönelik çalışmalar sürerken, gözaltına alınan 7 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Operasyon sırasında şüpheli tavırlar sergileyen kişinin evinden uzun namlulu silah çıktı

Ekipler, operasyonunu sürdürdüğü sırada yasadışı göçmenlerle alakası olmayan ancak tedirgin ve şüpheli tavırlarda bulunan bir kişinin de evinde arama yaptı.
Sitedeki ikamete bir gün önce taşınan ve daha önce "kasten yaralama", "tehdit" ve "hakaret" gibi suçlardan çok sayıda kaydı bulunan M.Ş'nin evindeki incelemede, kalaşnikof marka uzun namlulu silah, tabanca ve kılıç ele geçirildi.
Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.
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