https://sputniknews.com.tr/20221225/istanbul-maltepede-iscilerin-kaldigi-konteynerde-yangin--1064990096.html
İstanbul Maltepe'de işçilerin kaldığı konteynerde yangın
İstanbul Maltepe'de işçilerin kaldığı konteynerde yangın
İstanbul Maltepe'de geri dönüşüm deposundaki konteynerlerde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. 25.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-25T10:48+0300
2022-12-25T10:48+0300
2022-12-25T11:31+0300
yaşam
istanbul
maltepe
yangın
konteyner
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İstanbul'da Maltepe Yalı Mahallesi'ndeki geri dönüşüm tesisinde işçilerin kaldığı 2 katlı konteynerde yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yan yana 5 konteynerin bulunduğu alanda büyüyen yangına müdahale etti. Yangın ekiplerin çalışmasıyla söndürüldü.
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istanbul, maltepe, yangın, konteyner
istanbul, maltepe, yangın, konteyner
İstanbul Maltepe'de işçilerin kaldığı konteynerde yangın
10:48 25.12.2022 (güncellendi: 11:31 25.12.2022) Abone ol
İstanbul Maltepe'de geri dönüşüm deposundaki konteynerlerde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
İstanbul'da Maltepe Yalı Mahallesi'ndeki geri dönüşüm tesisinde işçilerin kaldığı 2 katlı konteynerde yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yan yana 5 konteynerin bulunduğu alanda büyüyen yangına müdahale etti.
Yangın ekiplerin çalışmasıyla söndürüldü.