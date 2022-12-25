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https://sputniknews.com.tr/20221225/istanbul-maltepede-iscilerin-kaldigi-konteynerde-yangin--1064990096.html
İstanbul Maltepe'de işçilerin kaldığı konteynerde yangın
İstanbul Maltepe'de işçilerin kaldığı konteynerde yangın
İstanbul Maltepe'de geri dönüşüm deposundaki konteynerlerde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. 25.12.2022, Sputnik Türkiye
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yaşam
istanbul
maltepe
yangın
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İstanbul'da Maltepe Yalı Mahallesi'ndeki geri dönüşüm tesisinde işçilerin kaldığı 2 katlı konteynerde yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yan yana 5 konteynerin bulunduğu alanda büyüyen yangına müdahale etti. Yangın ekiplerin çalışmasıyla söndürüldü.
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istanbul, maltepe, yangın, konteyner
istanbul, maltepe, yangın, konteyner

İstanbul Maltepe'de işçilerin kaldığı konteynerde yangın

10:48 25.12.2022 (güncellendi: 11:31 25.12.2022)
© İHA / HALİT ARSLANMaltepe- Konteyner
Maltepe- Konteyner - Sputnik Türkiye, 1920, 25.12.2022
© İHA / HALİT ARSLAN
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İstanbul Maltepe'de geri dönüşüm deposundaki konteynerlerde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
İstanbul'da Maltepe Yalı Mahallesi'ndeki geri dönüşüm tesisinde işçilerin kaldığı 2 katlı konteynerde yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yan yana 5 konteynerin bulunduğu alanda büyüyen yangına müdahale etti.
Yangın ekiplerin çalışmasıyla söndürüldü.
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