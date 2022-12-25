https://sputniknews.com.tr/20221225/iranda-maden-patlamasi-2-olu-5-yarali-1065008672.html
İran’da maden patlaması: 2 ölü, 5 yaralı
İran’da maden patlaması: 2 ölü, 5 yaralı
İran’ın kuzeyindeki Damgan kentinde bir madende patlama meydana geldiği, patlama sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiği, 5 kişinin ise yaralandığı bildirildi. 25.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-25T23:21+0300
2022-12-25T23:21+0300
2022-12-25T23:22+0300
dünya
iran
maden
maden ocağı
patlama
ölüm
ölü
yaralı
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İran resmi ajansı IRNA’nın bildirdiği üzere İran’ın kuzeyindeki Damgan kentinde bir madende patlama meydana geldi, patlama sonucu iki kişi hayatını kaybetti, beş kişinin ise yaralandı.Haberde, “Damgan’daki madende meydana gelen patlama sonucu iki kişi hayatını kaybetti ve beş kişi yaralandı” ifadelerine yer verildi.Olay ile ilgili ayrıntılar netleştiriliyor.
https://sputniknews.com.tr/20221212/mans-denizindeki-jersey-adasinda-patlama-can-kaybi-5e-yukseldi-1064462063.html
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iran, maden, maden ocağı, patlama, ölüm, ölü, yaralı
iran, maden, maden ocağı, patlama, ölüm, ölü, yaralı
İran’da maden patlaması: 2 ölü, 5 yaralı
23:21 25.12.2022 (güncellendi: 23:22 25.12.2022) Abone ol
İran’ın kuzeyindeki Damgan kentinde bir madende patlama meydana geldiği, patlama sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiği, 5 kişinin ise yaralandığı bildirildi.
İran resmi ajansı IRNA’nın bildirdiği üzere İran’ın kuzeyindeki Damgan kentinde bir madende patlama meydana geldi, patlama sonucu iki kişi hayatını kaybetti, beş kişinin ise yaralandı.
Haberde, “Damgan’daki madende meydana gelen patlama sonucu iki kişi hayatını kaybetti ve beş kişi yaralandı” ifadelerine yer verildi.
Olay ile ilgili ayrıntılar netleştiriliyor.