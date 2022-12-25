https://sputniknews.com.tr/20221225/iranda-maden-patlamasi-2-olu-5-yarali-1065008672.html

İran’da maden patlaması: 2 ölü, 5 yaralı

İran’da maden patlaması: 2 ölü, 5 yaralı

İran’ın kuzeyindeki Damgan kentinde bir madende patlama meydana geldiği, patlama sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiği, 5 kişinin ise yaralandığı bildirildi. 25.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-25T23:21+0300

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iran

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maden ocağı

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İran resmi ajansı IRNA’nın bildirdiği üzere İran’ın kuzeyindeki Damgan kentinde bir madende patlama meydana geldi, patlama sonucu iki kişi hayatını kaybetti, beş kişinin ise yaralandı.Haberde, “Damgan’daki madende meydana gelen patlama sonucu iki kişi hayatını kaybetti ve beş kişi yaralandı” ifadelerine yer verildi.Olay ile ilgili ayrıntılar netleştiriliyor.

https://sputniknews.com.tr/20221212/mans-denizindeki-jersey-adasinda-patlama-can-kaybi-5e-yukseldi-1064462063.html

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iran, maden, maden ocağı, patlama, ölüm, ölü, yaralı