https://sputniknews.com.tr/20221225/ingiltere-krali-3-charles-ilk-noel-mesajinda-artan-yasam-maliyetine-degindi-1065005515.html

İngiltere Kralı 3. Charles, ilk Noel mesajında artan yaşam maliyetine değindi

İngiltere Kralı 3. Charles, ilk Noel mesajında artan yaşam maliyetine değindi

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in vefatının ardından tahta geçen İngiltere Kralı 3. Charles, ilk Noel konuşmasında, artan hayat pahalılığı karşısında... 25.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-25T21:38+0300

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kral charles

dünya

noel

ingiltere

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İngiltere Kralı Charles, önceden kaydedilmiş konuşmasının başında, 8 Eylül'de vefat eden annesi Kraliçe Elizabeth'i andı ve Kraliyet ailesine gösterilen sevgi ve ilgiden ötürü halka teşekkürlerini sundu.Kral'ın televizyonda yayınlanan konuşmasının arka planında yer alan görüntülerde gıda bankası ve evsizlere yemek dağıtılan görüntülere yer verildi ve Kral Charles, mesajında yaşam maliyetlerinin artması sonucu birçok kişinin yaşadığı büyük endişe ve zorluklara değindi.İngiltere'nin yeni hükümdarı Kral Charles, "Çevrelerindeki ihtiyaç sahiplerini desteklemek için yiyecek veya bağış veya en değerli şeyleri olan zamanlarını cömertçe veren tüm harika insanlara özellikle saygılarımı sunmak istiyorum" dedi.Görüntülerde ayrıca, sahada görev yapan ordu personeli, sağlık ve sosyal hizmet çalışanları, acil servis personeli ve doktorların görüntüleri gösterildi.Kral Charles, konuşmasında, yorulmadan çalışan acil servis çalışanları, öğretmenler, sağlık ve sosyal bakım personelinden övgüyle bahsetti.İngiltere'nin yeni Kralı, ilk Noel mesajında, "Tüm kalbimle, herkese barış, mutluluk ve sonsuz ışık dolu bir Noel diliyorum" ifadesini kullandı.İngiltere'de Noel mesajı ilk kez 1932'de Kral 5. George tarafından radyoda yayımlanmıştı.Kraliçe 2. Elizabeth'in, tahta çıktığı 1952'den bu yana ise her yıl radyo ve televizyonlardan Noel mesajı yayınlanıyor.Noel mesajı yayınlayan son erkek hükümdar ise 1951'de Kral 6. George olmuştu.

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