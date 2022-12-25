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https://sputniknews.com.tr/20221225/hatayda-sigaraya-alistirilan-maymun-nakledildi-1064990691.html
Hatay'da sigaraya alıştırılan maymun nakledildi
Hatay'da sigaraya alıştırılan maymun nakledildi
Sigaraya alıştırılan maymunun, başka bir yere nakledildiği ve ziyaretçilerle temasının kesildiği öğrenildi. 25.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-25T10:59+0300
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maymun
türkiye
sigara
hatay
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Hatay'ın Antakya ilçesindeki bir hayvanat bahçesinde, kafeste bulunan maymuna tarafından sigara uzatıldı. Gelen teklifi geri çevirmeyen maymun, uzatılan sigarayı içmeye başladı.Ziyaretçiler tarafından çekilen görüntüler, sosyal medyada kısa sürede yankı uyandırdı.Görüntülerin yıllar öncesine ait olduğu çıktıEnsonhaber'in aktardığına göre, çekilen görüntülerin yıllar öncesine ait olduğu ortaya çıktı. Görüntüler, yeniden sosyal medyada dolaşıma sokulunca gündemde yerini aldı.Hayvanat bahçesine gelen ziyaretçiler tarafından maymunun, sigaraya alıştırılması sonrasında farklı bir yere nakledildiği öğrenildi.Maymunun insanlarla teması kesildiMaymunun, ziyaretçilere açık alanda olmayıp insan temasının da kesildiği öğrenildi.Ayrıca maymunun hayvanat bahçesinde alıştığı sigara alışkanlığı ve isteğinin de belli rehabilitasyon çalışmaları sonucu ortadan kaldırıldığı bildirildi.
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maymun, sigara, hatay
maymun, sigara, hatay

Hatay'da sigaraya alıştırılan maymun nakledildi

10:59 25.12.2022 (güncellendi: 11:32 25.12.2022)
© ensonhaber.comHatay'da sigaraya alıştırılan maymun
Hatay'da sigaraya alıştırılan maymun - Sputnik Türkiye, 1920, 25.12.2022
© ensonhaber.com
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Sigaraya alıştırılan maymunun, başka bir yere nakledildiği ve ziyaretçilerle temasının kesildiği öğrenildi.
Hatay'ın Antakya ilçesindeki bir hayvanat bahçesinde, kafeste bulunan maymuna tarafından sigara uzatıldı. Gelen teklifi geri çevirmeyen maymun, uzatılan sigarayı içmeye başladı.
Ziyaretçiler tarafından çekilen görüntüler, sosyal medyada kısa sürede yankı uyandırdı.

Görüntülerin yıllar öncesine ait olduğu çıktı

Ensonhaber'in aktardığına göre, çekilen görüntülerin yıllar öncesine ait olduğu ortaya çıktı. Görüntüler, yeniden sosyal medyada dolaşıma sokulunca gündemde yerini aldı.
Hayvanat bahçesine gelen ziyaretçiler tarafından maymunun, sigaraya alıştırılması sonrasında farklı bir yere nakledildiği öğrenildi.

Maymunun insanlarla teması kesildi

Maymunun, ziyaretçilere açık alanda olmayıp insan temasının da kesildiği öğrenildi.
Ayrıca maymunun hayvanat bahçesinde alıştığı sigara alışkanlığı ve isteğinin de belli rehabilitasyon çalışmaları sonucu ortadan kaldırıldığı bildirildi.
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