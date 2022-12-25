https://sputniknews.com.tr/20221225/hatayda-sigaraya-alistirilan-maymun-nakledildi-1064990691.html

Hatay'da sigaraya alıştırılan maymun nakledildi

Hatay'da sigaraya alıştırılan maymun nakledildi

Sigaraya alıştırılan maymunun, başka bir yere nakledildiği ve ziyaretçilerle temasının kesildiği öğrenildi. 25.12.2022, Sputnik Türkiye

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maymun

türkiye

sigara

hatay

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Hatay'ın Antakya ilçesindeki bir hayvanat bahçesinde, kafeste bulunan maymuna tarafından sigara uzatıldı. Gelen teklifi geri çevirmeyen maymun, uzatılan sigarayı içmeye başladı.Ziyaretçiler tarafından çekilen görüntüler, sosyal medyada kısa sürede yankı uyandırdı.Görüntülerin yıllar öncesine ait olduğu çıktıEnsonhaber'in aktardığına göre, çekilen görüntülerin yıllar öncesine ait olduğu ortaya çıktı. Görüntüler, yeniden sosyal medyada dolaşıma sokulunca gündemde yerini aldı.Hayvanat bahçesine gelen ziyaretçiler tarafından maymunun, sigaraya alıştırılması sonrasında farklı bir yere nakledildiği öğrenildi.Maymunun insanlarla teması kesildiMaymunun, ziyaretçilere açık alanda olmayıp insan temasının da kesildiği öğrenildi.Ayrıca maymunun hayvanat bahçesinde alıştığı sigara alışkanlığı ve isteğinin de belli rehabilitasyon çalışmaları sonucu ortadan kaldırıldığı bildirildi.

türkiye

hatay

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maymun, sigara, hatay