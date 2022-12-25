Galatasaray, Süper Lig'de 662 gün sonra liderlik koltuğuna oturdu

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Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray, İstanbulspor'u 2-1 yendi. Ligde son olarak 2020-2021 sezonunun 28. haftasını averajla lider kapatan Galatasaray, 66 maç haftası ve 662 gün sonra ilk kez bir haftayı lider tamamladı