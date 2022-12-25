https://sputniknews.com.tr/20221225/galatasaray-super-ligde-662-gun-sonra-liderlik-koltuguna-oturdu-1065004987.html
Galatasaray, Süper Lig'de 662 gün sonra liderlik koltuğuna oturdu
Galatasaray, Süper Lig'de 662 gün sonra liderlik koltuğuna oturdu
Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray, İstanbulspor'u 2-1 yendi. Ligde son olarak 2020-2021 sezonunun 28. haftasını averajla lider kapatan Galatasaray, 66... 25.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-25T21:13+0300
2022-12-25T21:13+0300
2022-12-25T21:16+0300
galatasaray
spor
süper lig
istanbulspor
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Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de 15. haftasının kapanış maçında konuk ettiği İstanbulspor'u 2-1 yendi.77. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun penaltı noktası gerisinden şutunda kaleci Jensen, üzerine gelen topu kornere çeldi.82. dakikada konuk takım farkı 1'e indirdi. Sağ kanatta ceza sahası içi taç çizgisi arasında kazanılan serbest vuruşu Ethemi kullandı. Ethemi'nin altıpasa gönderdiği ortaya iyi yükselen Mehmet Yeşil, meşin yuvarlağı kafayla ağlara gönderdi: 2-190+3. dakikada Ethemi'nin ceza sahası dışından şutunda savunmadan seken top ceza sahası içindeki Emir Kaan Gültekin'in önünde kaldı. Kaleciyle karşı karşıya kalan Kaan'ın şutunda, meşin yuvarlak yandan auta çıktı.Müsabaka sarı-kırmızılı ekibin 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.
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galatasaray, süper lig, istanbulspor
galatasaray, süper lig, istanbulspor
Galatasaray, Süper Lig'de 662 gün sonra liderlik koltuğuna oturdu
21:13 25.12.2022 (güncellendi: 21:16 25.12.2022) Abone ol
Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray, İstanbulspor'u 2-1 yendi. Ligde son olarak 2020-2021 sezonunun 28. haftasını averajla lider kapatan Galatasaray, 66 maç haftası ve 662 gün sonra ilk kez bir haftayı lider tamamladı
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de 15. haftasının kapanış maçında konuk ettiği İstanbulspor'u 2-1 yendi.
77. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun penaltı noktası gerisinden şutunda kaleci Jensen, üzerine gelen topu kornere çeldi.
82. dakikada konuk takım farkı 1'e indirdi. Sağ kanatta ceza sahası içi taç çizgisi arasında kazanılan serbest vuruşu Ethemi kullandı. Ethemi'nin altıpasa gönderdiği ortaya iyi yükselen Mehmet Yeşil, meşin yuvarlağı kafayla ağlara gönderdi: 2-1
90+3. dakikada Ethemi'nin ceza sahası dışından şutunda savunmadan seken top ceza sahası içindeki Emir Kaan Gültekin'in önünde kaldı. Kaleciyle karşı karşıya kalan Kaan'ın şutunda, meşin yuvarlak yandan auta çıktı.
Müsabaka sarı-kırmızılı ekibin 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.