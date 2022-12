https://sputniknews.com.tr/20221225/erdogandan-genclere-dosta-guven-dusmana-korku-salan-bu-muhabbetiniz-icin-sukranlarimi-sunuyorum--1065003625.html

Erdoğan: Karadeniz'de keşfettiğimiz doğalgazı da 2023'ün ilk çeyreğinde evlerimizde kullanacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Karadeniz'de keşfettiğimiz 540 milyar metreküplük doğal gazı da 2023'ün ilk çeyreğinde evlerimizde kullanacağız" dedi. 25.12.2022, Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Erzurum Atatürk Üniversitesinde düzenlenen 'İlk Oyum AK Parti'ye İlk Oyum Erdoğan'a Programı'nda gençlerle bir araya geldi.Türkiye için hayal kuran, hayallerinin peşinden giden gençlere selam ve sevgilerini göndererek sözlerine başlayan Erdoğan, 1,5 yıl aradan sonra Erzurum'da bulunmaktan, Erzurumlu gençlerle kucaklaşmaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade etti, açılışını yaptıkları eser ve hizmetlerin hayırlı olmasını diledi.Aşkları, sevdaları, ahde vefaları için gençlere teşekkür eden Erdoğan, "Siz var ya siz... Dosta güven, düşmana korku salan bu muhabbetiniz için her birinize şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplu açılış törenine resmi rakamlara göre 100 bin kişinin katıldığını ifade edince gençler, "Erzurum seninle gurur duyuyor" sloganı attı. Erdoğan da bunun üzerine şunları söyledi:Türkiye'nin ufku geniş zihni açık, pırıl pırıl gençleriyle daima iftihar ettiğini vurgulayan Erdoğan, ülkeyi karış karış dolaşırken özellikle gençlerle bir araya gelmeye önem verdiğinin altını çizdi. Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:Erdoğan, sadece bu yıl içerisinde gençlerle 30'un üzerinde buluşma, toplantı, festival gibi etkinliklerle bir araya geldiklerini belirterek, şöyle konuştu:'Son 20 yılda ne yaptıysak Türkiye'yi bugünlere hazırlamak için yaptık'Salonda sadece yarınların siyasetçileri, bürokratları, bilim insanları, iş adamları olmadığını belirten Erdoğan, burada adım adım Türkiye yüzyılını inşa edecek mimarların da olduğunu bildirdi.Erdoğan, gençlere seslenerek, "Şunu aklınızdan çıkartmayın, bizim 20 sene boyunca yürüttüğümüz mücadeleye siz sahip çıkacaksınız. Yıllardır şeref payesi olarak gururla taşıdığımız millete hizmet bayrağını sizler devralacak, inşallah sizler yükselteceksiniz. Son 20 yılda ne yaptıysak Türkiye'yi bugünlere hazırlamak için yaptık" diye konuştu.Önce millet ve ülke için hayal kurduklarını, sonra bu hayalleri hedefler haline getirdiklerini ve ardından da hedefleri tek tek gerçeğe dönüştürdüklerini belirten Erdoğan, asla, "böyle gelmiş böyle gider" diyenlerden, sorunların büyüklüğü karşısında yılgınlığa kapılanlardan olmadıklarını kaydetti.Erdoğan, "iman varsa imkan da ardır" inancıyla, Türkiye'nin potansiyelini en üst düzeyde değerlendirmeye çalıştıklarını, eğitim, sağlık, teknoloji, ulaşım, istihdam, yüksek öğrenimde kendilerinden önce yapılanları 5'e, 10'a, 15'e katlayan işlere imza attıklarını, üniversite sayısını 76'dan 208'e yükselterek tüm şehirlere açtıklarını, yükseköğretimi bir ayrıcalık olmaktan çıkardıklarını söyledi.'Daha iyi imkanlar sunmaya devam edeceğiz'Şehre ikinci bir devlet üniversitesi olarak Erzurum Teknik Üniversitesini kazandırdıklarını hatırlatan Erdoğan, gençlik merkezi sayısını 9'dan 432'ye, toplam spor tesisi sayısını 1575'ten 4 bin 290 seviyesine getirdiklerini bildirdi.Erdoğan, yükseköğrenim yurt yatak kapasitesini ise 182 binden 850 bine ulaştırdıklarını dile getirerek, sözlerini şöyle sürdürdü:Erdoğan, 2022-2023 döneminde yurt ücretlerine zam yapmayarak öğrencilerin geçen yılki fiyatlarla barınmalarını sağladıklarını, yurtlarda ücretsiz internetten seyahat imkanlarına, hibe desteklerinden staj programlarına kadar tarihi nitelikte pek çok adım attıklarını belirterek, "Hamdolsun gençlerimizin de bu imkanları en iyi şekilde değerlendirerek, kendilerine olan güvenimizi boşa çıkarmadıklarını gördük. Bundan sonra da sizin için çalışmaya, size hayallerinizi gerçeğe dönüştürebileceğiniz daha iyi imkanlar sunmaya devam edeceğiz" dedi.'Birkaç ay sonra Togg'un oltu siyahını yollarımızda görmeye başlayacağız'Gelecek hafta yeni umutlar, yeni heyecanlarla 2023'ün karşılanacağını dile getiren Erdoğan, "2023 sıradan bir yıl olmanın ötesinde tarihimizde pek çok dönüm noktasını içinde barındıran bir sembol" diye konuştu.Erdoğan, gelecek sene Cumhuriyet'in kuruluşunun 100'üncü yıl dönümünün sevincinin, 85 milyon olarak hep birlikte yaşanacağını ifade ederek, "Artık nüfusumuz da 85 milyon olmayacak, 86, oraya çıkacağız" dedi.Cumhuriyet'in yeni yüzyılını, taşıdığı öneme uygun şekilde idrak etmek için canla başla çalıştıklarını vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti:Erdoğan, daha pek çok müjdeyi 2023'te milletle paylaşacaklarını aktararak, "Amerika ile görüntülü konuşmayı ileri teknoloji sanan cahiller başta olmak üzere Türkiye'yi küçümseyenlere, milletimizi hafife alanlara, ülkemizin son 20 yılda nereden nereye geldiğini bir kez daha göstereceğiz" diye konuştu.Erdoğan, Erzurum Atatürk Üniversitesi Kampüsü'ndeki 'İlk Oyum AK Parti'ye İlk Oyum Erdoğan'a Programı'nda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin yetişmiş insan kaynağından istifade etmek yerine yabancı ekonomi komiserlerinden medet umanlara bu ülkenin gerçek potansiyelini ispat edeceklerini söyledi.Bunu, son 20 yıldır olduğu gibi yine gençlerle beraber yapacaklarını vurgulayan Erdoğan'ın, "Sandıkları patlatmaya hazır mıyız?", "Yanımızda olmayan tüm genç kardeşlerimizi bu noktada harekete geçiriyor muyuz?" sorularına, salondakiler "evet" cevabını verdi.Erdoğan, gelecek seçimlerin, Cumhuriyet'in 100'üncü yılını layıkıyla idrak etme yanında Türkiye'nin kutlu yürüyüşünün kesintiye uğramaması için de çok büyük önem taşıdığına işaret ederek, "Sandık önümüze geldiğinde yapacağımız tercih çok nettir. Ülkemiz, ya sabah akşam sürekli kavga eden, birbirlerinin kuyusunu kazan, 'altılı masa' denilen ucube yapının insafına kalacak ya da AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın güçlü, vizyoner, dirayetli liderliğinde emin adımlarla geleceğe yürüyecektir" ifadelerini kullandı.Ülkenin, siyasi çekişmelerle en kıymetli yollarını heba ettiği kaybolan yıllarına, 1990'ların kriz günlerine geri dönemeyeceğinin altını çizen Erdoğan, Türkiye'nin Kovid-19 ve Rusya-Ukrayna krizinde olduğu gibi krizleri başarıyla yöneten bir ülke olarak varlığını sürdüreceğini dile getirdi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, milletin, ya ortaya proje namına hiçbir şey koyamayan vizyonsuzlara mahkum olacağını ya da dünyanın gıptayla baktığı devasa projeleri hayata geçirmeye devam edeceğine işaret etti.Gelecek seçimlerde, Türkiye'yi, terörle mücadeleden dış politikaya, Türk dünyasıyla tüm ilişkilerden Filistin ve Kıbrıs davasına kadar her alanda birbirine taban tabana zıt yol ayrımlarının beklediğine işaret eden Erdoğan, "Göreve geldiğimizde Türkiye'nin bir numaralı sorunu terördü. Şimdi terör kaldı mı? Cudi'yi çökerttik mi? Gabar'ı çökerttik mi? Tendürek'i çökerttik mi? Bestler Deresi'ni çökerttik mi? Biz onların inlerine gireceğiz dedik. Girdik mi? Ama birileri de Suriye'nin kuzeyine gidip, orada turistik seyahat yapacakmış. Onlar terörle böyle mücadele ediyor, biz ise inlerine girerek ediyoruz. Farkımız bu" diye konuştu.Erdoğan, son bir haftada yaşananların bile, önündeki ve arkasındakilerle birlikte altılı masanın "organik değil tamamen inorganik, yani naylon, tamamen proje mahsulü bir yapı" olduğunu gösterdiğini söyleyerek, şöyle devam etti:"2023 seçimlerinde 6 milyondan fazla gencimiz ilk defa oy kullanacak, sandıktan kimin çıkacağının kararını en çok da bu gençlerimiz verecek. Yani önümüzdeki seçimlerin kilidini şu veya bu parti değil bizatihi sizler açacaksınız" diyen Erdoğan, gençlere şu sözlerle seslendi:Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Erzurum 2023 için kapı kapı dolaşmaya var mıyız?", "İlk oyum Erdoğan'a ilk oyum AK Parti'ye diyerek tüm arkadaşlarınızı sandığa götürmeye var mıyız?", "Gençler, Türkiye Yüzyılı'nı hep birlikte inşa ediyor muyuz?", "Sizin eseriniz olacak 2053 Türkiye'sini inşa etmeye hazır mısınız?", "Bir sonraki nesil için 2071 Türkiye'sinin temellerini şimdiden atmaya var mıyız?" sorularını, gençler "evet" diyerek yanıtladı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlerin sorularını yanıtladıBabasının 35 yaşındayken öğretmen olmak için yeniden üniversite okumaya başladığını ve KPSS'ye girdiğini ancak 40 yaş sınırı nedeniyle tercih yapamadığını söyleyen diş hekimliği öğrencisi Zeynep Yıldızbaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bu durumu anlatan bir mektup yazmasından 1,5 yıl sonra bu yaş sınırının kaldırıldığını anlattı.Babasının 7 yıldır öğretmenlik yaptığını dile getiren Yıldızbaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.Ayasofya'nın ibadete açılmasını isteyen dedesinin bunu görmesinden dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür eden Yıldızbaş'a Erdoğan, "Ayasofya'yı müze olarak mı cami olarak mı gördün?" diye sordu.Yıldızbaş'ın, Ayasofya'yı müze olarak gördüğünü söylemesi üzerine Erdoğan, parti yetkililerine gençlerin İstanbul'a cuma namazına götürülmesi talimatını verdi.Gençlik yıllarından bir anısını anlatan Erdoğan, "Sultanahmet'te miting var. Hatip, Necip Fazıl Kısakürek. Tam da böyle su terazisi var, onun önünden konuşuyor Ayasofya'ya karşı, işaret ediyor, ne ufuk var o insanlarda. 'Ayasofya bir gün açılacak.' diyor. Şu imanı görüyor musun? Ben de spikerim ve spiker olarak üstadı takdim ettik. 'Ayasofya açılacak.' diyen üstadın elhamdülillah o inancı, o imanını yaşamak ve açmak da AK Parti'ye nasip oldu" şeklinde konuştu.'Sayın Putin diyor ki 'Avrupa değil, Afrika'ya ağırlık verelim'Öğrenci Yıldızbaş'ın, 2022'ye ilişkin değerlendirmesini ve 2023'ten beklentilerini sorduğu Erdoğan, şu yanıtı verdi:Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye savunma sanayisinde şöyle bir atak yaptı ve bu atakla birlikte bütün dikkatler Türkiye'nin üzerine çevrildi. Buna tüm Batı dahil, Amerika dahil, hepsi. Hatta bizdeki bu teknolojiyi alma gayretleri var" dedi.Erdoğan, Erzurum Atatürk Üniversitesi Kampüsü'ndeki "İlk Oyum AK Parti’ye İlk Oyum Erdoğan'a Programı"nda, gençlerle bir araya geldiğinde motive olduğunu belirterek, motivasyon sağlamak için herkese gençlerle sohbeti tavsiye etti.Bir gencin, HDP'li Semra Güzel'in milletvekilliğinin düşürülmesine ilişkin Meclis'te yapılan oylamada CHP'nin "hayır" oyu vermesinin nedenini sorması üzerine Erdoğan, "Bu sual çok çok anlamlı. Bizi izleyen tüm milletime hem Cemre'nin ağızıyla konuşuyorum hem kendi adıma konuşuyorum, o da şudur; Bu, CHP'nin terör örgütleriyle nasıl iç içe, nasıl el ele olduğunun bir göstergesidir" yanıtını verdi.HDP'nin, PKK terör örgütünün Parlamento'daki uzantısı olduğunu belirten Erdoğan, şöyle konuştu:'Penaltılarda Arjantin gerçekten muhteşemdi'Dünya Kupası final maçına ilişkin bir soru üzerine Erdoğan, maçtan sonra Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a Arjantin'in iyi oynayarak kazandığını ve bu yüzden üzülmemesi gerektiğini söylediğini belirtti.Erdoğan, "Penaltılarda Arjantin gerçekten muhteşemdi fakat Messi o yaşına rağmen... Yalnız Mbappe geleceği tehdit ediyor, yaş 23, Messi 34 ve her iki tarafı çevirmede Messi'nin tecrübesi ağırlığını koydu. Arjantin'de böylece 30 yıldan sonra Dünya Kupası'nı almış oldu. Hayırlı olsun diyeceğiz, darısı başımıza" değerlendirmesinde bulundu.Messi ve Ronaldo'yu karşılaştırması istenen Erdoğan, iki futbolcuyu kıyaslayamayacağını belirterek, şöyle devam etti:Erdoğan, ilaç ve tıbbi cihaz alanında yerli projeleri destekleyen bir çalışma olup olmadığına ilişkin soruyu, şöyle yanıtladı:

