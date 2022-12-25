Türkiye
Yılın Astronomi Fotoğrafçısı Yarışmasının finalistleri - Sputnik Türkiye, 1920
MULTİMEDYA
Politika, uluslararası ilişkiler, bilim, magazin, tarih, sanat gibi farklı alanlarda hazırlanan fotoğraf galerisi, video galerisi, infografik, hareketli grafik ve karikatürler.
https://sputniknews.com.tr/20221225/diyarbakirda-tarihi-meryem-ana-kilisesinde-noel-ayini-1065001473.html
Diyarbakır’da tarihi Meryem Ana Kilisesi’nde Noel ayini
Diyarbakır’da tarihi Meryem Ana Kilisesi’nde Noel ayini
Diyarbakır'da, Hristiyan inanışına göre Hz. İsa'nın doğum günü olarak kabul edilen Noel, tarihi Meryem Ana Süryani Kilisesi’nde düzenlenen ayinle kutlandı. 25.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-25T17:56+0300
2022-12-25T17:56+0300
multimedya
meryem ana
noel
diyarbakır
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0c/19/1064999888_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_bdb528a9b8f37be1d31acb7019713f2e.jpg
diyarbakır
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sertaç Kayar
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/103420/27/1034202743_0:0:499:500_100x100_80_0_0_bd8dac4a15671f0c64861f673145aa94.jpg
Sertaç Kayar
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/103420/27/1034202743_0:0:499:500_100x100_80_0_0_bd8dac4a15671f0c64861f673145aa94.jpg
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0c/19/1064999888_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_42da44c89ce2f142aab0eb002e3f7892.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
meryem ana, noel, diyarbakır, фото
meryem ana, noel, diyarbakır, фото

Diyarbakır’da tarihi Meryem Ana Kilisesi’nde Noel ayini

17:56 25.12.2022
Abone olTelegram
Sertaç Kayar - Sputnik Türkiye
Sertaç Kayar
Tüm yazılarYazara mesaj gönder
Diyarbakır'da, Hristiyan inanışına göre Hz. İsa'nın doğum günü olarak kabul edilen Noel, tarihi Meryem Ana Süryani Kilisesi’nde düzenlenen ayinle kutlandı.
© Sertac KayarDiyarbakır’ın tarihi Sur ilçesinde bulunan ve Süryani cemaati için önemli kiliselerin başında gelen Meryem Ana Süryani Kadim Kilisesi’nde Noel ayini yapıldı.
Diyarbakır’ın tarihi Sur ilçesinde bulunan ve Süryani cemaati için önemli kiliselerin başında gelen Meryem Ana Süryani Kadim Kilisesi’nde Noel ayini yapıldı. - Sputnik Türkiye
1/8
© Sertac Kayar
Diyarbakır’ın tarihi Sur ilçesinde bulunan ve Süryani cemaati için önemli kiliselerin başında gelen Meryem Ana Süryani Kadim Kilisesi’nde Noel ayini yapıldı.
© Sertac KayarHristiyan inanışına göre Hz. İsa'nın doğum günü olarak kabul edilen Noel için düzenlenen ayinde Süryani aileler hazır bulundu.
Hristiyan inanışına göre Hz. İsa'nın doğum günü olarak kabul edilen Noel için düzenlenen ayinde Süryani aileler hazır bulundu. - Sputnik Türkiye
2/8
© Sertac Kayar
Hristiyan inanışına göre Hz. İsa'nın doğum günü olarak kabul edilen Noel için düzenlenen ayinde Süryani aileler hazır bulundu.
© Sertac KayarHz. İsa’nın doğum günü nedeniyle bir araya gelen grup, dini inançları gereği mum yakıp dua etti.
Hz. İsa’nın doğum günü nedeniyle bir araya gelen grup, dini inançları gereği mum yakıp dua etti. - Sputnik Türkiye
3/8
© Sertac Kayar
Hz. İsa’nın doğum günü nedeniyle bir araya gelen grup, dini inançları gereği mum yakıp dua etti.
© Sertac KayarMardin’den gelen Metropolit Saliba Özmen ve Kırklar Kilisesi Başpapazı Gabriel Akyüz'ün yönettiği ayinde, Süryanice ve Türkçe dualar okundu, birlik ve beraberlik için dua edildi ve ilahiler seslendirildi.
Mardin’den gelen Metropolit Saliba Özmen ve Kırklar Kilisesi Başpapazı Gabriel Akyüz'ün yönettiği ayinde, Süryanice ve Türkçe dualar okundu, birlik ve beraberlik için dua edildi ve ilahiler seslendirildi. - Sputnik Türkiye
4/8
© Sertac Kayar
Mardin’den gelen Metropolit Saliba Özmen ve Kırklar Kilisesi Başpapazı Gabriel Akyüz'ün yönettiği ayinde, Süryanice ve Türkçe dualar okundu, birlik ve beraberlik için dua edildi ve ilahiler seslendirildi.
© Sertac KayarSüryanilerin mum yakıp, dilek dilediği ayin sonunda katılımcılara çörek ve şeker ikram edildi.
Süryanilerin mum yakıp, dilek dilediği ayin sonunda katılımcılara çörek ve şeker ikram edildi. - Sputnik Türkiye
5/8
© Sertac Kayar
Süryanilerin mum yakıp, dilek dilediği ayin sonunda katılımcılara çörek ve şeker ikram edildi.
© Sertac KayarAyinin sonunda gazetecilere açıklama yapan Metropolit Saliba Özmen, Süryanice "Yeldo" denilen doğuş bayramını kutlamak için Diyarbakır'a geldiklerini ve gördükleri ilgi karşısında mutlu olduklarını kaydetti.
Ayinin sonunda gazetecilere açıklama yapan Metropolit Saliba Özmen, Süryanice Yeldo denilen doğuş bayramını kutlamak için Diyarbakır'a geldiklerini ve gördükleri ilgi karşısında mutlu olduklarını kaydetti. - Sputnik Türkiye
6/8
© Sertac Kayar
Ayinin sonunda gazetecilere açıklama yapan Metropolit Saliba Özmen, Süryanice "Yeldo" denilen doğuş bayramını kutlamak için Diyarbakır'a geldiklerini ve gördükleri ilgi karşısında mutlu olduklarını kaydetti.
© Sertac KayarÖzmen, "Hristiyan olsun, Müslüman olsun bir araya geliyor, sevgimizi, saygımızı, dayanışmamızı gösteriyoruz. Bütün Hristiyan aleminin bayramını kutluyorum. Buraya gelen Müslüman kardeşlerimize, dostlarımıza teşekkür etmek istiyorum. Bölgemiz başta olmak üzere dünyada barışın, huzurun, hoşgörünün hüküm sürmesini diliyoruz. Bu bayramın da bunlara vesile olmasını diliyoruz" şeklinde konuştu.
Özmen, Hristiyan olsun, Müslüman olsun bir araya geliyor, sevgimizi, saygımızı, dayanışmamızı gösteriyoruz. Bütün Hristiyan aleminin bayramını kutluyorum. Buraya gelen Müslüman kardeşlerimize, dostlarımıza teşekkür etmek istiyorum. Bölgemiz başta olmak üzere dünyada barışın, huzurun, hoşgörünün hüküm sürmesini diliyoruz. Bu bayramın da bunlara vesile olmasını diliyoruz şeklinde konuştu. - Sputnik Türkiye
7/8
© Sertac Kayar
Özmen, "Hristiyan olsun, Müslüman olsun bir araya geliyor, sevgimizi, saygımızı, dayanışmamızı gösteriyoruz. Bütün Hristiyan aleminin bayramını kutluyorum. Buraya gelen Müslüman kardeşlerimize, dostlarımıza teşekkür etmek istiyorum. Bölgemiz başta olmak üzere dünyada barışın, huzurun, hoşgörünün hüküm sürmesini diliyoruz. Bu bayramın da bunlara vesile olmasını diliyoruz" şeklinde konuştu.
© Sertac KayarAyin öncesi kiliseye gelen Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su ve Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Abdullah Çiftçi, Süryanilerin bayramını kutladı.
Ayin öncesi kiliseye gelen Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su ve Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Abdullah Çiftçi, Süryanilerin bayramını kutladı. - Sputnik Türkiye
8/8
© Sertac Kayar
Ayin öncesi kiliseye gelen Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su ve Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Abdullah Çiftçi, Süryanilerin bayramını kutladı.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала