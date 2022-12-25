Diyarbakır’da tarihi Meryem Ana Kilisesi’nde Noel ayini

© Sertac Kayar Özmen, "Hristiyan olsun, Müslüman olsun bir araya geliyor, sevgimizi, saygımızı, dayanışmamızı gösteriyoruz. Bütün Hristiyan aleminin bayramını kutluyorum. Buraya gelen Müslüman kardeşlerimize, dostlarımıza teşekkür etmek istiyorum. Bölgemiz başta olmak üzere dünyada barışın, huzurun, hoşgörünün hüküm sürmesini diliyoruz. Bu bayramın da bunlara vesile olmasını diliyoruz" şeklinde konuştu.