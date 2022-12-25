Diyarbakır’da tarihi Meryem Ana Kilisesi’nde Noel ayini

© Sertac KayarDiyarbakır’ın tarihi Sur ilçesinde bulunan ve Süryani cemaati için önemli kiliselerin başında gelen Meryem Ana Süryani Kadim Kilisesi’nde Noel ayini yapıldı.
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© Sertac Kayar
Diyarbakır’ın tarihi Sur ilçesinde bulunan ve Süryani cemaati için önemli kiliselerin başında gelen Meryem Ana Süryani Kadim Kilisesi’nde Noel ayini yapıldı.
© Sertac KayarHristiyan inanışına göre Hz. İsa'nın doğum günü olarak kabul edilen Noel için düzenlenen ayinde Süryani aileler hazır bulundu.
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© Sertac Kayar
Hristiyan inanışına göre Hz. İsa'nın doğum günü olarak kabul edilen Noel için düzenlenen ayinde Süryani aileler hazır bulundu.
© Sertac KayarHz. İsa’nın doğum günü nedeniyle bir araya gelen grup, dini inançları gereği mum yakıp dua etti.
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© Sertac Kayar
Hz. İsa’nın doğum günü nedeniyle bir araya gelen grup, dini inançları gereği mum yakıp dua etti.
© Sertac KayarMardin’den gelen Metropolit Saliba Özmen ve Kırklar Kilisesi Başpapazı Gabriel Akyüz'ün yönettiği ayinde, Süryanice ve Türkçe dualar okundu, birlik ve beraberlik için dua edildi ve ilahiler seslendirildi.
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© Sertac Kayar
Mardin’den gelen Metropolit Saliba Özmen ve Kırklar Kilisesi Başpapazı Gabriel Akyüz'ün yönettiği ayinde, Süryanice ve Türkçe dualar okundu, birlik ve beraberlik için dua edildi ve ilahiler seslendirildi.
© Sertac KayarSüryanilerin mum yakıp, dilek dilediği ayin sonunda katılımcılara çörek ve şeker ikram edildi.
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© Sertac Kayar
Süryanilerin mum yakıp, dilek dilediği ayin sonunda katılımcılara çörek ve şeker ikram edildi.
© Sertac KayarAyinin sonunda gazetecilere açıklama yapan Metropolit Saliba Özmen, Süryanice "Yeldo" denilen doğuş bayramını kutlamak için Diyarbakır'a geldiklerini ve gördükleri ilgi karşısında mutlu olduklarını kaydetti.
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© Sertac Kayar
Ayinin sonunda gazetecilere açıklama yapan Metropolit Saliba Özmen, Süryanice "Yeldo" denilen doğuş bayramını kutlamak için Diyarbakır'a geldiklerini ve gördükleri ilgi karşısında mutlu olduklarını kaydetti.
© Sertac KayarÖzmen, "Hristiyan olsun, Müslüman olsun bir araya geliyor, sevgimizi, saygımızı, dayanışmamızı gösteriyoruz. Bütün Hristiyan aleminin bayramını kutluyorum. Buraya gelen Müslüman kardeşlerimize, dostlarımıza teşekkür etmek istiyorum. Bölgemiz başta olmak üzere dünyada barışın, huzurun, hoşgörünün hüküm sürmesini diliyoruz. Bu bayramın da bunlara vesile olmasını diliyoruz" şeklinde konuştu.
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© Sertac Kayar
Özmen, "Hristiyan olsun, Müslüman olsun bir araya geliyor, sevgimizi, saygımızı, dayanışmamızı gösteriyoruz. Bütün Hristiyan aleminin bayramını kutluyorum. Buraya gelen Müslüman kardeşlerimize, dostlarımıza teşekkür etmek istiyorum. Bölgemiz başta olmak üzere dünyada barışın, huzurun, hoşgörünün hüküm sürmesini diliyoruz. Bu bayramın da bunlara vesile olmasını diliyoruz" şeklinde konuştu.
© Sertac KayarAyin öncesi kiliseye gelen Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su ve Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Abdullah Çiftçi, Süryanilerin bayramını kutladı.
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© Sertac Kayar
Ayin öncesi kiliseye gelen Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su ve Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Abdullah Çiftçi, Süryanilerin bayramını kutladı.