https://sputniknews.com.tr/20221225/dis-tedavisi-icin-turkiyeye-gelen-danimarkali-ikizler-10-gunlugune-geldik-2-aydir-gidemiyoruz--1064992824.html

Diş tedavisi için Türkiye'ye gelen Danimarkalı ikizler: 10 günlüğüne geldik, 2 aydır gidemiyoruz

Diş tedavisi için Türkiye'ye gelen Danimarkalı ikizler: 10 günlüğüne geldik, 2 aydır gidemiyoruz

Danimarka'da pahalı olduğunu için İstanbul'a diş tedavisi için gelen ikizler ilk gittikleri klinikte aradıklarını bulamayınca başka bir yer arayışına geçti... 25.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-25T13:04+0300

2022-12-25T13:04+0300

2022-12-25T13:04+0300

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Danimarka'nın Kopenhag şehrinde hemşirelik yapan 37 yaşındaki Alicia Nicolajsen ve Melissa Petersen isimli ikizler, çevresindekilerin diş tedavisini daha uygun fiyatlara yaptırdığını duyunca İstanbul'un yolunu tuttu. Danimarkalı iki kardeş, dişlerine kaplama ve diş tacı yaptırmaya karar verdi. 31 Ekim'de İstanbul'a gelen ikizlere, anlaştıkları bir diş hastanesinde işlem yapıldı. Ancak iki kadın ağızlarında iltihap oluştuğunu dile getirerek başka bir klinik aramaya başladı. Kaldıkları oteldeki bir kişi, onlara Suriyelilere ait olduğu belirtilen, Zeytinburnu'nda bulunan bir kliniği önerdi. Çareyi ikinci klinikte arayan ikizler, burada da tedaviye başladı ancak yine aradıklarını bulamadı. Yaklaşık 1 aylık periyotta uygulanan işlemlerin ardından ikizlerin hayatı kabusa döndü. İddiaya göre, Nicolajsen'in ağız yapısı bozulurken Petersen'in de diş etleri çekildi, dişleri eksildi ve neredeyse konuşamaz hale geldi. 10 gün planladıkları işlemler için 2 aydır İstanbul'da olan ikizler, iki kliniğe toplam 18 bin 566 euro ödedi. Şimdi bir diş hekiminde diş tedavilerine devam eden ikizler, Zeytinburnu'ndaki kliniğin yerinde gittikleri kliniğe ait bir tabela olmadığını ve kaçak işlem yapıldığını iddia etti:Öte yandan ikizlerin suçladığı kliniğin adresindeki tabelada başka bir ağız ve diş sağlığı polikliniği ismi olduğu görüldü. İçeri giren DHA ekibi, kendilerini karşılayan kişiye, suçlanan kişileri sordu. Klinik görevlisi, “Onlar bizimle çalışıyorlar ama şu anda burada yoklar, ben bir yetkiliye sorayım" cevabını verdi .Çağırılan yetkili ise “Burada öyle bir klinik yok" diye konuştu

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