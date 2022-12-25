https://sputniknews.com.tr/20221225/die-welt-rus-dogalgazini-reddeden-almanya-katara-bagimli-hale-gelebilir---1064993944.html

Die Welt: Rus doğalgazını reddeden Almanya, Katar'a bağımlı hale gelebilir

Die Welt: Rus doğalgazını reddeden Almanya, Katar'a bağımlı hale gelebilir

Rus enerji kaynaklarını ikame etme arayışı içinde olan Almanya'nın Katar'a bağımlı hale gelme riskiyle karşı karşıya olduğu ifade edildi. 25.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-25T13:40+0300

2022-12-25T13:40+0300

2022-12-25T13:41+0300

avrupa'da enerji krizi

almanya

rusya

katar

doğalgaz

lng

doha

die welt

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Eski AP Başkan Yardımcısı Eva Kaili ve bazı parlamenterlerin, Avrupa Parlamentosu'nun (AP) ekonomik ve siyasi kararlarını etkilemek üzere Katar'dan rüşvet aldığı iddiasına ve sonrasında Katar'ın AP'ye yönelik tehditlerini anımsatan Alman Die Welt gazetesi, Almanya'nın 'tehlike' altında olabileceği uyarısı yaptı. Mevcut enerji krizinin en büyük LNG ihracatçısı Katar da dahil Basra Körfezi ülkelerine yeni bir güç kazandırdığını ve Avrupa ülkelerinin Doha'yla yeni anlaşmalar imzaladığını belirten gazete, "Enerji kaynakları tedarikinde Rusya'nın payını azaltmayı hedefleyen Avrupa, yağmurdan kaçarken doluya kapılmış gibi görünüyor. AP, Katarlı lobicilerin rüşvet soruşturmasına erişimini kısıtlama girişimleri karşısında Doha, nasıl bir güce sahip olduğunun bilincinde olduğunu 'hoş olmayan bir şekilde' gösterdi. Küçük bir emirlik, Avrupa'yı gaz vanasını kesmekle açıkça tehdit etti" ifadelerine yer verdi. Alman şirketlerin kısa süre önce Katar'la 2026 yılından itibaren 2 milyon ton LNG tedarikini öngören anlaşmalar imzaladığına dikkat çeken Die Welt, "Bu nedenle Almanya hükümeti, şeyhleri kızdırabilecek açıklamalar yapmadan veya kararlar almadan önce iki kez düşünmeli" uyarısı yaptı.

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almanya, rusya, katar, doğalgaz, lng, doha, die welt