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https://sputniknews.com.tr/20221225/cumhurbaskani-erdogandan-istanbulda-hasta-ziyareti--1065002379.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul'da hasta ziyareti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul'da hasta ziyareti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da bir hastanede hasta ziyareti gerçekleştirdi ve hasta yakınları ile sohbet etti. 25.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-25T18:25+0300
2022-12-25T18:25+0300
türkiye
recep tayyip erdoğan
hasta
hastane
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Cumhurbaşkanı Erdoğan eşi Emine Erdoğan ile birlikte Şişli'de özel bir hastaneyi ziyaret etti.Hastanede hasta ziyaretinde bulunan ve hasta yakınlarıyla sohbet eden Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi, vatandaşlarla ve hastane personeliyle fotoğraf çektirdi.
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recep tayyip erdoğan, hasta, hastane
recep tayyip erdoğan, hasta, hastane

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul'da hasta ziyareti

18:25 25.12.2022
© AACumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul'da hasta ziyareti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul'da hasta ziyareti - Sputnik Türkiye, 1920, 25.12.2022
© AA
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da bir hastanede hasta ziyareti gerçekleştirdi ve hasta yakınları ile sohbet etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan eşi Emine Erdoğan ile birlikte Şişli'de özel bir hastaneyi ziyaret etti.
Hastanede hasta ziyaretinde bulunan ve hasta yakınlarıyla sohbet eden Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi, vatandaşlarla ve hastane personeliyle fotoğraf çektirdi.
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