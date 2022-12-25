https://sputniknews.com.tr/20221225/cumhurbaskani-erdogandan-istanbulda-hasta-ziyareti--1065002379.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul'da hasta ziyareti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul'da hasta ziyareti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da bir hastanede hasta ziyareti gerçekleştirdi ve hasta yakınları ile sohbet etti. 25.12.2022, Sputnik Türkiye

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türkiye

recep tayyip erdoğan

hasta

hastane

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Cumhurbaşkanı Erdoğan eşi Emine Erdoğan ile birlikte Şişli'de özel bir hastaneyi ziyaret etti.Hastanede hasta ziyaretinde bulunan ve hasta yakınlarıyla sohbet eden Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi, vatandaşlarla ve hastane personeliyle fotoğraf çektirdi.

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recep tayyip erdoğan, hasta, hastane