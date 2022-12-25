https://sputniknews.com.tr/20221225/chp-lideri-kilicdaroglundan-noel-mesaji-1064984783.html
CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan Noel mesajı
CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan Noel mesajı
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Hristiyan vatandaşların Noel'ini kutladı. Kılıçdaroğlu, mesajında, "Çoğulcu demokrasiyi temel alan bir anlayışla birlik... 25.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-25T02:36+0300
2022-12-25T02:36+0300
2022-12-25T02:37+0300
türkiye
kemal kılıçdaroğlu
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
noel
hristiyan
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Hristiyanlık inancına mensup vatandaşların 24 Aralık Noel yortuları dolayısıyla mesaj yayımladı.Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Tüm Hristiyan yurttaşlarımızın sevgi ve kardeşliği temsil eden Noel Bayramı'nı kutluyor, çoğulcu demokrasiyi temel alan bir anlayışla birlik, beraberlik ve huzur içinde bir arada yaşayacağımız günlere vesile olmasını diliyorum" ifadesini kullandı.
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kemal kılıçdaroğlu, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), noel, hristiyan
kemal kılıçdaroğlu, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), noel, hristiyan
CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan Noel mesajı
02:36 25.12.2022 (güncellendi: 02:37 25.12.2022) Abone ol
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Hristiyan vatandaşların Noel'ini kutladı. Kılıçdaroğlu, mesajında, "Çoğulcu demokrasiyi temel alan bir anlayışla birlik, beraberlik ve huzur içinde bir arada yaşayacağımız günlere vesile olmasını diliyorum" ifadelerine yer verdi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Hristiyanlık inancına mensup vatandaşların 24 Aralık Noel yortuları dolayısıyla mesaj yayımladı.
Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Tüm Hristiyan yurttaşlarımızın sevgi ve kardeşliği temsil eden Noel Bayramı'nı kutluyor, çoğulcu demokrasiyi temel alan bir anlayışla birlik, beraberlik ve huzur içinde bir arada yaşayacağımız günlere vesile olmasını diliyorum" ifadesini kullandı.