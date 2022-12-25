https://sputniknews.com.tr/20221225/chp-lideri-kilicdaroglundan-noel-mesaji-1064984783.html

CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan Noel mesajı

CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan Noel mesajı

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Hristiyan vatandaşların Noel'ini kutladı. Kılıçdaroğlu, mesajında, "Çoğulcu demokrasiyi temel alan bir anlayışla birlik... 25.12.2022, Sputnik Türkiye

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türkiye

kemal kılıçdaroğlu

chp

cumhuriyet halk partisi (chp)

noel

hristiyan

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Hristiyanlık inancına mensup vatandaşların 24 Aralık Noel yortuları dolayısıyla mesaj yayımladı.Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Tüm Hristiyan yurttaşlarımızın sevgi ve kardeşliği temsil eden Noel Bayramı'nı kutluyor, çoğulcu demokrasiyi temel alan bir anlayışla birlik, beraberlik ve huzur içinde bir arada yaşayacağımız günlere vesile olmasını diliyorum" ifadesini kullandı.

türkiye

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kemal kılıçdaroğlu, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), noel, hristiyan