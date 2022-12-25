Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20221225/chp-lideri-kilicdaroglundan-noel-mesaji-1064984783.html
CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan Noel mesajı
CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan Noel mesajı
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Hristiyan vatandaşların Noel'ini kutladı. Kılıçdaroğlu, mesajında, "Çoğulcu demokrasiyi temel alan bir anlayışla birlik... 25.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-25T02:36+0300
2022-12-25T02:37+0300
türkiye
kemal kılıçdaroğlu
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
noel
hristiyan
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0c/0b/1064460114_0:73:1201:748_1920x0_80_0_0_57ce544f49611d6c596870c50fe20b49.jpg
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Hristiyanlık inancına mensup vatandaşların 24 Aralık Noel yortuları dolayısıyla mesaj yayımladı.Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Tüm Hristiyan yurttaşlarımızın sevgi ve kardeşliği temsil eden Noel Bayramı'nı kutluyor, çoğulcu demokrasiyi temel alan bir anlayışla birlik, beraberlik ve huzur içinde bir arada yaşayacağımız günlere vesile olmasını diliyorum" ifadesini kullandı.
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0c/0b/1064460114_0:0:1067:800_1920x0_80_0_0_7ec3341373f87a94c04b96df1ee780e1.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
kemal kılıçdaroğlu, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), noel, hristiyan
kemal kılıçdaroğlu, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), noel, hristiyan

CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan Noel mesajı

02:36 25.12.2022 (güncellendi: 02:37 25.12.2022)
© AAKemal Kılıçdaroğlu
Kemal Kılıçdaroğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 25.12.2022
© AA
Abone olTelegram
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Hristiyan vatandaşların Noel'ini kutladı. Kılıçdaroğlu, mesajında, "Çoğulcu demokrasiyi temel alan bir anlayışla birlik, beraberlik ve huzur içinde bir arada yaşayacağımız günlere vesile olmasını diliyorum" ifadelerine yer verdi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Hristiyanlık inancına mensup vatandaşların 24 Aralık Noel yortuları dolayısıyla mesaj yayımladı.
Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Tüm Hristiyan yurttaşlarımızın sevgi ve kardeşliği temsil eden Noel Bayramı'nı kutluyor, çoğulcu demokrasiyi temel alan bir anlayışla birlik, beraberlik ve huzur içinde bir arada yaşayacağımız günlere vesile olmasını diliyorum" ifadesini kullandı.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала