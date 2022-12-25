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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, İkinci Cumhurbaşkanı İnönü'yü andı
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, İkinci Cumhurbaşkanı İnönü'yü andı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İkinci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'yü ölümünün 49. yılında andı. 25.12.2022, Sputnik Türkiye
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türkiye
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kemal kılıçdaroğlu
ismet inönü
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Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından, "Cumhuriyetimizin ilk Başbakanı, ikinci Cumhurbaşkanı, halkımızın varlık ve yokluk mücadelesi olan Kurtuluş Savaşı'nın kahramanı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yol arkadaşı, Lozan Zaferi'nin mimarı, Genel Başkanım İsmet İnönü'yü saygı ve minnetle anıyorum" ifadesini kullandı.
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chp, kemal kılıçdaroğlu, ismet inönü
chp, kemal kılıçdaroğlu, ismet inönü

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, İkinci Cumhurbaşkanı İnönü'yü andı

15:20 25.12.2022 (güncellendi: 15:21 25.12.2022)
© AFP 2022İsmet İnönü
İsmet İnönü - Sputnik Türkiye, 1920, 25.12.2022
© AFP 2022
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İkinci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'yü ölümünün 49. yılında andı.
Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından, "Cumhuriyetimizin ilk Başbakanı, ikinci Cumhurbaşkanı, halkımızın varlık ve yokluk mücadelesi olan Kurtuluş Savaşı'nın kahramanı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yol arkadaşı, Lozan Zaferi'nin mimarı, Genel Başkanım İsmet İnönü'yü saygı ve minnetle anıyorum" ifadesini kullandı.
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