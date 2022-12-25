https://sputniknews.com.tr/20221225/chp-genel-baskani-kilicdaroglu-ikinci-cumhurbaskani-inonuyu-andi-1064996587.html

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, İkinci Cumhurbaşkanı İnönü'yü andı

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, İkinci Cumhurbaşkanı İnönü'yü andı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İkinci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'yü ölümünün 49. yılında andı. 25.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-25T15:20+0300

2022-12-25T15:20+0300

2022-12-25T15:21+0300

türkiye

chp

kemal kılıçdaroğlu

ismet inönü

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Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından, "Cumhuriyetimizin ilk Başbakanı, ikinci Cumhurbaşkanı, halkımızın varlık ve yokluk mücadelesi olan Kurtuluş Savaşı'nın kahramanı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yol arkadaşı, Lozan Zaferi'nin mimarı, Genel Başkanım İsmet İnönü'yü saygı ve minnetle anıyorum" ifadesini kullandı.

türkiye

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2022

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chp, kemal kılıçdaroğlu, ismet inönü