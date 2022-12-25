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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, İkinci Cumhurbaşkanı İnönü'yü andı
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, İkinci Cumhurbaşkanı İnönü'yü andı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İkinci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'yü ölümünün 49. yılında andı. 25.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-25T15:20+0300
2022-12-25T15:20+0300
2022-12-25T15:21+0300
türkiye
chp
kemal kılıçdaroğlu
ismet inönü
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Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından, "Cumhuriyetimizin ilk Başbakanı, ikinci Cumhurbaşkanı, halkımızın varlık ve yokluk mücadelesi olan Kurtuluş Savaşı'nın kahramanı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yol arkadaşı, Lozan Zaferi'nin mimarı, Genel Başkanım İsmet İnönü'yü saygı ve minnetle anıyorum" ifadesini kullandı.
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chp, kemal kılıçdaroğlu, ismet inönü
chp, kemal kılıçdaroğlu, ismet inönü
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, İkinci Cumhurbaşkanı İnönü'yü andı
15:20 25.12.2022 (güncellendi: 15:21 25.12.2022) Abone ol
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İkinci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'yü ölümünün 49. yılında andı.
Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından, "Cumhuriyetimizin ilk Başbakanı, ikinci Cumhurbaşkanı, halkımızın varlık ve yokluk mücadelesi olan Kurtuluş Savaşı'nın kahramanı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yol arkadaşı, Lozan Zaferi'nin mimarı, Genel Başkanım İsmet İnönü'yü saygı ve minnetle anıyorum" ifadesini kullandı.