https://sputniknews.com.tr/20221225/bakan-bilgin-bizim-tahminimize-gore-enflasyon-mayis-ayinda-yuzde-35-40-civarinda-olacak-1065003063.html

Bakan Bilgin: Bizim tahminimize göre enflasyon mayıs ayında yüzde 35-40 civarında olacak

Bakan Bilgin: Bizim tahminimize göre enflasyon mayıs ayında yüzde 35-40 civarında olacak

Haber Global'de canlı yayın konuğu olan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin enflasyonun mayıs ayında yüzde 35-40 civarında olacağını tahmin ettiklerini... 25.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-25T19:12+0300

2022-12-25T19:12+0300

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vedat bilgin

enflasyon

ekonomi

asgari ücret

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Haber Global televizyon kanalında açıklamalarda bulunuyor.Bakan Bilgin'in açıklamalarından satır başları şöyle:"Dünyada yaşanan büyük sorunlar, Türkiye'ye ağır bir enflasyon olarak yansımıştır. Enflasyon ücretleri düşürür, tahrip eder, öyle bir tarafı vardır. Biz 2 yıldır bu sürecin meydana getireceği sorunları görerek çok açık bir politika izledik. Türkiye sosyal bir devlettir. Emekçileri koruyan bir yapıya sahiptir. Biz bu yaklaşımı son 2 yılda kararlılıkla sürdürdük. Enflasyon geçtiğimiz ay hız kesmeye başladı. Tahminimizce, yüzde 35 ila 40 arasında mayıs ayına gireceğiz."Asgari ücretEYT açıklamasıKabinede benim sunumum yok ama ben bu konuşları kabinede sayın Cumhurbaşkanımıza arz ediyorum. Ben bu toplantıda da geldiğimiz son aşamayı Cumhurbaşkanımızla paylaşacağım, ileteceğim, kendisi değerlendirecek. Kabinede karar çıkar mı kesinlikle söyleyemem ama değerlendirileceğini söyleyebilirim. Seçenekli bir tablo var önümüzde. Ben bu tabloyu arz edeceğim. Bir yaş aralığı olması ihtimal dahilindedir. Henüz netleşmedi. İmkanlar nispetinde en kapsayıcısı olacak."

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vedat bilgin, enflasyon, asgari ücret