https://sputniknews.com.tr/20221225/bakan-bilgin-bizim-tahminimize-gore-enflasyon-mayis-ayinda-yuzde-35-40-civarinda-olacak-1065003063.html
Bakan Bilgin: Bizim tahminimize göre enflasyon mayıs ayında yüzde 35-40 civarında olacak
Bakan Bilgin: Bizim tahminimize göre enflasyon mayıs ayında yüzde 35-40 civarında olacak
Haber Global'de canlı yayın konuğu olan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin enflasyonun mayıs ayında yüzde 35-40 civarında olacağını tahmin ettiklerini... 25.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-25T19:12+0300
2022-12-25T19:12+0300
2022-12-25T19:34+0300
vedat bilgin
enflasyon
ekonomi
asgari ücret
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/0b/0e/1050786053_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_916867aa5fa0f09ba7480c7eacf259fe.jpg
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Haber Global televizyon kanalında açıklamalarda bulunuyor.Bakan Bilgin'in açıklamalarından satır başları şöyle:"Dünyada yaşanan büyük sorunlar, Türkiye'ye ağır bir enflasyon olarak yansımıştır. Enflasyon ücretleri düşürür, tahrip eder, öyle bir tarafı vardır. Biz 2 yıldır bu sürecin meydana getireceği sorunları görerek çok açık bir politika izledik. Türkiye sosyal bir devlettir. Emekçileri koruyan bir yapıya sahiptir. Biz bu yaklaşımı son 2 yılda kararlılıkla sürdürdük. Enflasyon geçtiğimiz ay hız kesmeye başladı. Tahminimizce, yüzde 35 ila 40 arasında mayıs ayına gireceğiz."Asgari ücretEYT açıklamasıKabinede benim sunumum yok ama ben bu konuşları kabinede sayın Cumhurbaşkanımıza arz ediyorum. Ben bu toplantıda da geldiğimiz son aşamayı Cumhurbaşkanımızla paylaşacağım, ileteceğim, kendisi değerlendirecek. Kabinede karar çıkar mı kesinlikle söyleyemem ama değerlendirileceğini söyleyebilirim. Seçenekli bir tablo var önümüzde. Ben bu tabloyu arz edeceğim. Bir yaş aralığı olması ihtimal dahilindedir. Henüz netleşmedi. İmkanlar nispetinde en kapsayıcısı olacak."
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/0b/0e/1050786053_75:0:555:360_1920x0_80_0_0_5156d376500a58bdd3a282215802b542.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
vedat bilgin, enflasyon, asgari ücret
vedat bilgin, enflasyon, asgari ücret
Bakan Bilgin: Bizim tahminimize göre enflasyon mayıs ayında yüzde 35-40 civarında olacak
19:12 25.12.2022 (güncellendi: 19:34 25.12.2022) Abone ol
Ayrıntılar geliyor
Haber Global'de canlı yayın konuğu olan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin enflasyonun mayıs ayında yüzde 35-40 civarında olacağını tahmin ettiklerini açıkladı.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Haber Global
televizyon kanalında açıklamalarda bulunuyor.
Bakan Bilgin'in açıklamalarından satır başları şöyle:
"Dünyada yaşanan büyük sorunlar, Türkiye'ye ağır bir enflasyon olarak yansımıştır. Enflasyon ücretleri düşürür, tahrip eder, öyle bir tarafı vardır. Biz 2 yıldır bu sürecin meydana getireceği sorunları görerek çok açık bir politika izledik. Türkiye sosyal bir devlettir. Emekçileri koruyan bir yapıya sahiptir. Biz bu yaklaşımı son 2 yılda kararlılıkla sürdürdük. Enflasyon geçtiğimiz ay hız kesmeye başladı. Tahminimizce, yüzde 35 ila 40 arasında mayıs ayına gireceğiz."
Asgari ücret
Biz 8 bin 500 rakamı açıklarken, beklentileri ölçen bilimsel bir çalışma yaptırdık ve derinlemesine gözlem ve araştırma teknikleri olan bir araştırma yaptırdık. Küçük, büyük ve orta ölçekte çalışan işletme sahiplerine, yöneticilere, sendikalara, işçilere, bir de kamuoyuna sorduk. Belirlediğimiz asgari ücret rakamı, Cumhuriyet tarihinin rekoru. Peşin muhalefet yapmak isteyenler kendilerine gerekçe üretmekte zorlanabilir. Biz doğru yaptığımızı biliyoruz. Kaç gündür telefonlarımız susmuyor. Bu rakam çok ciddi bir rakamdır, bazılarında panik yaratmıştır. 7 bin 500- 8 bin arasında beklentileri olanlar, rahatsızlık duymuşlardır.
EYT açıklaması
Kabinede benim sunumum yok ama ben bu konuşları kabinede sayın Cumhurbaşkanımıza arz ediyorum. Ben bu toplantıda da geldiğimiz son aşamayı Cumhurbaşkanımızla paylaşacağım, ileteceğim, kendisi değerlendirecek. Kabinede karar çıkar mı kesinlikle söyleyemem ama değerlendirileceğini söyleyebilirim. Seçenekli bir tablo var önümüzde. Ben bu tabloyu arz edeceğim. Bir yaş aralığı olması ihtimal dahilindedir. Henüz netleşmedi. İmkanlar nispetinde en kapsayıcısı olacak."