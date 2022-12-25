https://sputniknews.com.tr/20221225/bakan-akar-beraberindeki-komutanlarla-suriye-sinirinda-1064998636.html

Bakan Akar, beraberindeki komutanlarla Suriye sınırında

Bakan Akar, beraberindeki komutanlarla Suriye sınırında

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberindeki TSK komuta kademesi ile Suriye sınır hattındaki birliklerde inceleme ve denetlemelerde bulundu. 25.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-25T16:37+0300

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türkiye

hulusi akar

hatay

suriye

denetleme

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Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan ile Hatay'a gitti. Hatay Havalimanı'nda 2. Ordu Komutanı Orgeneral Metin Gürak ve öteki yetkililer tarafından karşılanan Akar, beraberindeki komutanlarla Bahar Kalkanı Harekat Bölgesi Sektör Komutanlığına geçti. Tören mangasını selamladıktan sonra Harekat Merkezi'ne geçen Akar, faaliyetlere ve sahadaki son duruma ilişkin bilgi aldı, talimatlar verdi.

türkiye

hatay

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hulusi akar, hatay, suriye, denetleme