https://sputniknews.com.tr/20221225/bagdat-caddesinde-yolun-karsisina-gecmek-isteyen-yayaya-carpan-otomobil-kamerada-1-olu-1064989416.html
Bağdat Caddesi’nde yolun karşısına geçmek isteyen yayaya çarpan otomobil kamerada: 1 ölü
Bağdat Caddesi’nde yolun karşısına geçmek isteyen yayaya çarpan otomobil kamerada: 1 ölü
İstanbul Kadıköy Bağdat Caddesi’nde süratli olduğu belirtilen otomobil yolun karşısına geçmek isteyen yayaya çarparak kaçtı. Çarpmanın etkisiyle savrulan... 25.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-25T10:09+0300
2022-12-25T10:09+0300
2022-12-25T10:12+0300
yaşam
istanbul
kadıköy
bağdat caddesi
kaza
yaya
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İstanbul Bağdat Caddesi Kadıköy istikametinde süratli olduğu belirtilen bir otomobil, o esnada aracını park ettikten sonra yolun karşısına geçmek isteyen Yusuf A. isimli vatandaşa çarparak kaçtı. Çarpmanın etkisiyle savrulan yaya Yusuf A. feci şekilde can verdi. Çevredeki vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Yusuf A’nın yaşamını yitirdiğini belirtti. Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, olay yeri inceleme ekipleri olay mahalinde inceleme yaptı. Yusuf A’nın cansız bedeni adli tıp morguna kaldırılırken, yaşamını yitirdiği anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. Öte yandan ise Yusuf A.'nın ölümüne neden olan otomobilin olay yerinden kaçtığı belirtildi. Polis ekiplerinin kaçan sürücüyü arama çalışmaları devam ediyor. Kazayla ilgili konuşan Uğur Yıldırım, “Durduğumuzda yerde yatıyordu. Bayağı kan kaybetmişti. Çarpan kişilerde durmamış kaçmış” dedi.
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istanbul, kadıköy, bağdat caddesi, kaza, yaya
istanbul, kadıköy, bağdat caddesi, kaza, yaya
Bağdat Caddesi’nde yolun karşısına geçmek isteyen yayaya çarpan otomobil kamerada: 1 ölü
10:09 25.12.2022 (güncellendi: 10:12 25.12.2022) Abone ol
İstanbul Kadıköy Bağdat Caddesi’nde süratli olduğu belirtilen otomobil yolun karşısına geçmek isteyen yayaya çarparak kaçtı. Çarpmanın etkisiyle savrulan vatandaş hayatını kaybetti. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
İstanbul Bağdat Caddesi Kadıköy istikametinde süratli olduğu belirtilen bir otomobil, o esnada aracını park ettikten sonra yolun karşısına geçmek isteyen Yusuf A. isimli vatandaşa çarparak kaçtı.
Çarpmanın etkisiyle savrulan yaya Yusuf A. feci şekilde can verdi. Çevredeki vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Yusuf A’nın yaşamını yitirdiğini belirtti.
Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, olay yeri inceleme ekipleri olay mahalinde inceleme yaptı. Yusuf A’nın cansız bedeni adli tıp morguna kaldırılırken, yaşamını yitirdiği anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. Öte yandan ise Yusuf A.'nın ölümüne neden olan otomobilin olay yerinden kaçtığı belirtildi. Polis ekiplerinin kaçan sürücüyü arama çalışmaları devam ediyor.
Kazayla ilgili konuşan Uğur Yıldırım, “Durduğumuzda yerde yatıyordu. Bayağı kan kaybetmişti. Çarpan kişilerde durmamış kaçmış” dedi.