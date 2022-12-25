https://sputniknews.com.tr/20221225/avusturyada-bir-kayak-merkezinde-9-kisi-cig-altinda-kaldi-1065009246.html

Avusturya'da bir kayak merkezinde 9 kişi çığ altında kaldı

Avusturya'da bir kayak merkezinde 9 kişi çığ altında kaldı

Avusturya'nın Vorarlberg eyaletine bağlı Lech kasabasında yer alan kayak merkezinde çığ altında kalan 9 kişiye ulaşılmaya çalışılıyor. 25.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-25T23:50+0300

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avusturya

çığ

kayak merkezi

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Avusturya'da bir kayak merkezinde çığ altında kalan 9 kişiye ulaşmak için arama çalışmaları sürüyor.Polisten yapılan açıklamada, Lech'te kayak merkezinde yaklaşık 2 bin 700 metre yükseklikte çığ düştüğü bildirilerek, çığ altında kalan 9 kişi için arama çalışmalarının sürdüğü belirtildi.Çığ altından bir kişinin yaralı olarak çıkarıldığı kaydedilen açıklamada, 200 kişilik arama kurtarma ekibinin kayıp kişilerin bulunması için çalıştığı aktarıldı.Açıklamada, arama kurtarma çalışmalarının gece boyunca süreceği ifade edildi.

avusturya

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avusturya, çığ, kayak merkezi