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https://sputniknews.com.tr/20221225/avusturyada-bir-kayak-merkezinde-9-kisi-cig-altinda-kaldi-1065009246.html
Avusturya'da bir kayak merkezinde 9 kişi çığ altında kaldı
Avusturya'da bir kayak merkezinde 9 kişi çığ altında kaldı
Avusturya'nın Vorarlberg eyaletine bağlı Lech kasabasında yer alan kayak merkezinde çığ altında kalan 9 kişiye ulaşılmaya çalışılıyor. 25.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-25T23:50+0300
2022-12-25T23:50+0300
dünya
avusturya
çığ
kayak merkezi
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Avusturya'da bir kayak merkezinde çığ altında kalan 9 kişiye ulaşmak için arama çalışmaları sürüyor.Polisten yapılan açıklamada, Lech'te kayak merkezinde yaklaşık 2 bin 700 metre yükseklikte çığ düştüğü bildirilerek, çığ altında kalan 9 kişi için arama çalışmalarının sürdüğü belirtildi.Çığ altından bir kişinin yaralı olarak çıkarıldığı kaydedilen açıklamada, 200 kişilik arama kurtarma ekibinin kayıp kişilerin bulunması için çalıştığı aktarıldı.Açıklamada, arama kurtarma çalışmalarının gece boyunca süreceği ifade edildi.
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avusturya, çığ, kayak merkezi
avusturya, çığ, kayak merkezi

Avusturya'da bir kayak merkezinde 9 kişi çığ altında kaldı

23:50 25.12.2022
© AFP 2022 / -Avusturya kar, Avusturya'da bir kayak merkezinde 9 kişi çığ altında kaldı
Avusturya kar, Avusturya'da bir kayak merkezinde 9 kişi çığ altında kaldı - Sputnik Türkiye, 1920, 25.12.2022
© AFP 2022 / -
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Avusturya'nın Vorarlberg eyaletine bağlı Lech kasabasında yer alan kayak merkezinde çığ altında kalan 9 kişiye ulaşılmaya çalışılıyor.
Avusturya'da bir kayak merkezinde çığ altında kalan 9 kişiye ulaşmak için arama çalışmaları sürüyor.
Polisten yapılan açıklamada, Lech'te kayak merkezinde yaklaşık 2 bin 700 metre yükseklikte çığ düştüğü bildirilerek, çığ altında kalan 9 kişi için arama çalışmalarının sürdüğü belirtildi.
Çığ altından bir kişinin yaralı olarak çıkarıldığı kaydedilen açıklamada, 200 kişilik arama kurtarma ekibinin kayıp kişilerin bulunması için çalıştığı aktarıldı.
Açıklamada, arama kurtarma çalışmalarının gece boyunca süreceği ifade edildi.
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