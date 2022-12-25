Akşener’den Taliban’a: Kadınları köle olarak gören ucube anlayış
© AAİYİ Parti lideri Akşener
© AA
İYİ Parti lideri Akşener, Afganistan'da kadınların üniversiteye gitmesini yasaklayan Taliban'a tepki göstererek, "Kadınları insan değil, köle olarak gören ucube bir anlayışın; Afganistan’da kız çocuklarının okula gitmesini yasaklaması ve bunu yüce dinimizi alet ederek meşrulaştırmaya çalışmasını en sert şekilde kınıyorum" dedi.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Afganistan'da kadınların üniversiteye gitmesini yasaklayan Taliban'a tepki gösterdi.
Twitter üzerinden açıklama yapan Akşener, Taliban’ı “Kadınları köle olarak gören ucube anlayış” olarak nitelendirerek, şu ifadeleri kullandı:
Kadınları insan değil, köle olarak gören ucube bir anlayışın; Afganistan’da kız çocuklarının okula gitmesini yasaklaması ve bunu yüce dinimizi alet ederek meşrulaştırmaya çalışmasını en sert şekilde kınıyorum. Bu insanlık suçunu asla kabul edemeyiz.
Kadın yükselmezse alçalır vatan” sözlerinden aldığımız ilhamla, bizler biliyoruz ki; hangi rejim, din, aidiyet, mezhep, ideoloji ve hangi gerekçeyle olursa olsun; kadının bedeninin ve benliğinin çiğnendiği, sömürüldüğü bir düzen sorgulanmaya mahkûmdur.
Çünkü; İran’da Mahsa Amini kızımızın katledilmesine verilen toplumsal tepki de göstermektedir ki; hürriyet kadınların omuzlarında yükselir. İstibdat ise kadınların acılarından beslenir. İşte bu zulme karşı kadınların yanında dimdik durmak, bir medeniyet vazifesidir.
3️⃣Çünkü;— Meral Akşener (@meral_aksener) December 24, 2022
İran’da Mahsa Amini kızımızın katledilmesine verilen toplumsal tepki de göstermektedir ki;
Hürriyet kadınların omuzlarında yükselir. İstibdat ise kadınların acılarından beslenir.
İşte bu zulme karşı kadınların yanında dimdik durmak, bir medeniyet vazifesidir.