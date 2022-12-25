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Akşener’den Taliban’a: Kadınları köle olarak gören ucube anlayış
Akşener’den Taliban’a: Kadınları köle olarak gören ucube anlayış
İYİ Parti lideri Akşener, Afganistan'da kadınların üniversiteye gitmesini yasaklayan Taliban'a tepki göstererek, "Kadınları insan değil, köle olarak gören... 25.12.2022, Sputnik Türkiye
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türkiye
meral akşener
iyi parti
taliban
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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Afganistan'da kadınların üniversiteye gitmesini yasaklayan Taliban'a tepki gösterdi.Twitter üzerinden açıklama yapan Akşener, Taliban’ı “Kadınları köle olarak gören ucube anlayış” olarak nitelendirerek, şu ifadeleri kullandı:
https://sputniknews.com.tr/20221224/taliban-afganistandaki-tum-stklarda-kadinlarin-calismasini-askiya-aldi-1064977222.html
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meral akşener, iyi parti, taliban, afganistan
meral akşener, iyi parti, taliban, afganistan

Akşener’den Taliban’a: Kadınları köle olarak gören ucube anlayış

01:30 25.12.2022
© AAİYİ Parti lideri Akşener
İYİ Parti lideri Akşener - Sputnik Türkiye, 1920, 25.12.2022
© AA
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İYİ Parti lideri Akşener, Afganistan'da kadınların üniversiteye gitmesini yasaklayan Taliban'a tepki göstererek, "Kadınları insan değil, köle olarak gören ucube bir anlayışın; Afganistan’da kız çocuklarının okula gitmesini yasaklaması ve bunu yüce dinimizi alet ederek meşrulaştırmaya çalışmasını en sert şekilde kınıyorum" dedi.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Afganistan'da kadınların üniversiteye gitmesini yasaklayan Taliban'a tepki gösterdi.
Twitter üzerinden açıklama yapan Akşener, Taliban’ı “Kadınları köle olarak gören ucube anlayış” olarak nitelendirerek, şu ifadeleri kullandı:
Kadınları insan değil, köle olarak gören ucube bir anlayışın; Afganistan’da kız çocuklarının okula gitmesini yasaklaması ve bunu yüce dinimizi alet ederek meşrulaştırmaya çalışmasını en sert şekilde kınıyorum. Bu insanlık suçunu asla kabul edemeyiz.
Kadın yükselmezse alçalır vatan” sözlerinden aldığımız ilhamla, bizler biliyoruz ki; hangi rejim, din, aidiyet, mezhep, ideoloji ve hangi gerekçeyle olursa olsun; kadının bedeninin ve benliğinin çiğnendiği, sömürüldüğü bir düzen sorgulanmaya mahkûmdur.
Çünkü; İran’da Mahsa Amini kızımızın katledilmesine verilen toplumsal tepki de göstermektedir ki; hürriyet kadınların omuzlarında yükselir. İstibdat ise kadınların acılarından beslenir. İşte bu zulme karşı kadınların yanında dimdik durmak, bir medeniyet vazifesidir.
Taliban'ın Yüksek Eğitim Bakanlığı'nın tüm devlet ve özel üniversitelere kadınların eğitime katılımını yasakladığını bildirmesi sonrası Afgan başkenti Kabil'de bir grup kadın protesto düzenledi. - Sputnik Türkiye, 1920, 24.12.2022
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Taliban, Afganistan'daki tüm STK'larda kadınların çalışmasını askıya aldı
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