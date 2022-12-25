Akşener’den Taliban’a: Kadınları köle olarak gören ucube anlayış

Kadınları insan değil, köle olarak gören ucube bir anlayışın; Afganistan’da kız çocuklarının okula gitmesini yasaklaması ve bunu yüce dinimizi alet ederek meşrulaştırmaya çalışmasını en sert şekilde kınıyorum. Bu insanlık suçunu asla kabul edemeyiz. Kadınları insan değil, köle olarak gören ucube bir anlayışın; Afganistan’da kız çocuklarının okula gitmesini yasaklaması ve bunu yüce dinimizi alet ederek meşrulaştırmaya çalışmasını en sert şekilde kınıyorum. Bu insanlık suçunu asla kabul edemeyiz.

Kadın yükselmezse alçalır vatan” sözlerinden aldığımız ilhamla, bizler biliyoruz ki; hangi rejim, din, aidiyet, mezhep, ideoloji ve hangi gerekçeyle olursa olsun; kadının bedeninin ve benliğinin çiğnendiği, sömürüldüğü bir düzen sorgulanmaya mahkûmdur. Kadın yükselmezse alçalır vatan” sözlerinden aldığımız ilhamla, bizler biliyoruz ki; hangi rejim, din, aidiyet, mezhep, ideoloji ve hangi gerekçeyle olursa olsun; kadının bedeninin ve benliğinin çiğnendiği, sömürüldüğü bir düzen sorgulanmaya mahkûmdur.