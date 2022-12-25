https://sputniknews.com.tr/20221225/ak-partili-canikli-6li-masa-tam-anlamiyla-bir-hile-uretim-merkezi-gibi-calisiyor-1064986145.html

AK Partili Canikli: 6'lı masa tam anlamıyla bir hile üretim merkezi gibi çalışıyor

AK Partili Canikli: 6'lı masa tam anlamıyla bir hile üretim merkezi gibi çalışıyor

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Canikli, "6'lı masa tam anlamıyla bir hile üretim merkezi gibi çalışıyor. Baktığınız zaman birbirlerinin kuyusunu kazıyorlar... 25.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-25T05:19+0300

2022-12-25T05:19+0300

2022-12-25T05:24+0300

türkiye

nurettin canikli

masa

6'lı masa

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli, partisinin Gümüşhane İl Başkanlığı'nca bir otelde düzenlenen, "2023'e Doğru Şehir Buluşmaları Gümüşhane" adlı toplantıda, Türkiye'nin, dünyanın en saygın ve güçlü ülkeleri arasında yer alacak sürecin başlangıcında olduğunu söyledi.Canikli, 2023 seçimlerinin, özellikle bölgede küresel ölçekli çok önemli değişiklikler içeren bir senaryonun realize edilmesi için bütün gayretlerin, çalışmaların yoğunlaştığı bir döneme denk gelmesi açısından son derece önemli olduğunu vurguladı.Amerika'nın geçmiş dönemlerde herhangi bir ülkede beğenmediği yönetimi iş başından uzaklaştırmak istediğinde izlediği yolu anlatan Canikli, bu amaca yönelik Türkiye'de de 2003 yılından beri sayısız teşebbüsler olduğunu aktardı.Canikli, bu teşebbüslerin koordinasyonun başta Amerika olmak üzere onun desteklediği ülkeler tarafından yapıldığını belirterek, "Bunların hiçbiri başarılı olmayınca yeni Türkiye için yöntemler devreye sokuldu. Ve artık daha estetik, daha gizli kapaklı yapılan bu çalışmalar son dönemde artık açıkça herkesin gözü önünde gizlenmeden gerçekleştiriliyor" diye konuştu.'Amerika'nın, Suriye'deki terör örgütlerine verdiği desteği artırdığını' söyleyen Canikli, "Şu an itibarıyla 60-80 bin kişilik orduyu donatacak kadar mühimmatı ve sofistike silah sistemlerini Amerika orada terör örgütüne vermiş durumda ve onları düzenli ordu durumuna getirmek için çok ciddi eğitimler vermeye devam ediyor" ifadelerini kullandı.'Tehdit doğrudan Türkiye'ye yöneliktir'Canikli, Amerika'nın, Türkiye sınırlarına 40 kilometre mesafede Yunanistan'ın Dedeağaç bölgesine yığınak yaptığına da işaret ederek, şu değerlendirmede bulundu:'Örtülü bir şekilde çok yoğun bir ambargo uyguluyorlar'Türkiye'nin saldırılara karşı savunma sistemleri, silah mühimmatı gibi her türlü donanıma sahip olması gerektiğini vurgulayan Canikli, şöyle devam etti:'Daha iktidara gelmeden birbirlerine düştüler'Canikli, muhalefetin Amerika başta olmak üzere Batılı ülkelerle işbirliği yaptığını belirterek, ABD Başkanı Joe Biden'ın da "Oradaki muhalefetle çok daha yakın çalışmamız gerekiyor. Çalışacağız. Daha önce çalıştık" dediğini söyledi.Biden'ın muhalefete yönelik çok ağır bir ithamı olduğunu, "Biz Türkiye'deki muhalefetle işbirliği yapıyoruz" dediğini aktaran Canikli, şöyle devam etti:Muhalefetin en önemli hedefinin parlamenter sisteme dönmek olduğunu belirten Canikli, muhalefetin önerdiği sistemde istikrarın, güçlü bir yönetimin ortaya konulamayacağını vurguladı.'Birbirlerinin kuyusunu kazıyorlar şu anda'Canikli, "Şu dönemde kendi aralarındaki ilişkilerin fotoğrafına baktığımızda, önerdikleri modelin nasıl çalışacağının da ipuçlarını görebiliyoruz" ifadelerini kullanarak, şunları kaydetti:

https://sputniknews.com.tr/20220831/ak-partili-canikli-gelir-dagiliminda-dar-gelirli-gruplar-aleyhine-bir-bozulma-yasanmamistir-1060636059.html

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nurettin canikli, masa, 6'lı masa