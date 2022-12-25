Türkiye
Yılın Astronomi Fotoğrafçısı Yarışmasının finalistleri - Sputnik Türkiye, 1920
MULTİMEDYA
Politika, uluslararası ilişkiler, bilim, magazin, tarih, sanat gibi farklı alanlarda hazırlanan fotoğraf galerisi, video galerisi, infografik, hareketli grafik ve karikatürler.
https://sputniknews.com.tr/20221225/1064988980.html
İsa Peygamber'in doğum yeri olduğuna inanılan Beytüllahim'de Noel kutlamaları
İsa Peygamber'in doğum yeri olduğuna inanılan Beytüllahim'de Noel kutlamaları
İşgal altındaki Batı Şeria'nın güneyinde İsa Peygamber'in doğum yeri olarak bilinen Beytullahim'de Noel kutlamaları yapıldı. 25.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-25T10:00+0300
2022-12-25T10:00+0300
multimedya
fotoğraf
noel
beytüllahim
isa
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0c/19/1064988208_0:256:2730:1792_1920x0_80_0_0_64d1745f09ab10d1b966fb7c588ac336.jpg
beytüllahim
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0c/19/1064988208_1:0:2730:2047_1920x0_80_0_0_b8e807e19f4bd5eb028e7758d6f8533c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
фото, fotoğraf, noel, beytüllahim, isa
фото, fotoğraf, noel, beytüllahim, isa

İsa Peygamber'in doğum yeri olduğuna inanılan Beytüllahim'de Noel kutlamaları

10:00 25.12.2022
Abone olTelegram
İşgal altındaki Batı Şeria'nın güneyinde İsa Peygamber'in doğum yeri olarak bilinen Beytullahim'de Noel kutlamaları yapıldı.
© AFP 2022 / HAZEM BADER

Hristiyan din adamlarının da katıldığı kilise çevresindeki kutlamalarda Filistinli bando takımları geçit töreni düzenledi.

Hristiyan din adamlarının da katıldığı kilise çevresindeki kutlamalarda Filistinli bando takımları geçit töreni düzenledi. - Sputnik Türkiye
1/6
© AFP 2022 / HAZEM BADER

Hristiyan din adamlarının da katıldığı kilise çevresindeki kutlamalarda Filistinli bando takımları geçit töreni düzenledi.

© AFP 2022 / HAZEM BADER

Kutlamalar kapsamında Noel baba kostümü giyen bir kişi, vatandaşları selamladı.

Kutlamalar kapsamında Noel baba kostümü giyen bir kişi, vatandaşları selamladı. - Sputnik Türkiye
2/6
© AFP 2022 / HAZEM BADER

Kutlamalar kapsamında Noel baba kostümü giyen bir kişi, vatandaşları selamladı.

© AFP 2022 / HAZEM BADER

Kudüs Latin Patriği Başpiskopos Pierbattista Pizzaballa da Doğuş Kilisesi'nde düzenlenen Noel ayinini yönetti.

Kudüs Latin Patriği Başpiskopos Pierbattista Pizzaballa da Doğuş Kilisesi&#x27;nde düzenlenen Noel ayinini yönetti. - Sputnik Türkiye
3/6
© AFP 2022 / HAZEM BADER

Kudüs Latin Patriği Başpiskopos Pierbattista Pizzaballa da Doğuş Kilisesi'nde düzenlenen Noel ayinini yönetti.

© AFP 2022 / AHMAD GHARABLI

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ve Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye başta olmak üzere siyasi ve dini liderlerin katılımıyla kilisede bu gece yarısı bir ayin düzenlendi.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ve Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye başta olmak üzere siyasi ve dini liderlerin katılımıyla kilisede bu gece yarısı bir ayin düzenlendi. - Sputnik Türkiye
4/6
© AFP 2022 / AHMAD GHARABLI

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ve Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye başta olmak üzere siyasi ve dini liderlerin katılımıyla kilisede bu gece yarısı bir ayin düzenlendi.

© AFP 2022 / AHMAD GHARABLI

Filistin Turizm Bakanlığı verilerine göre, Noel kutlamalarının yapıldığı Beytüllahim'deki Doğuş Kilisesi ve çevresindeki otellerin yüzde 95'den fazlası doldu.

Filistin Turizm Bakanlığı verilerine göre, Noel kutlamalarının yapıldığı Beytüllahim&#x27;deki Doğuş Kilisesi ve çevresindeki otellerin yüzde 95&#x27;den fazlası doldu. - Sputnik Türkiye
5/6
© AFP 2022 / AHMAD GHARABLI

Filistin Turizm Bakanlığı verilerine göre, Noel kutlamalarının yapıldığı Beytüllahim'deki Doğuş Kilisesi ve çevresindeki otellerin yüzde 95'den fazlası doldu.

© AFP 2022 / HAZEM BADER

Dünyanın dört bir yanından Hristiyanlar, her yıl aralık ayı sonlarında Noel dolayısıyla işgal altındaki Batı Şeria'nın Beytüllahim kentine gelerek hac ziyaretinde bulunuyor.

Dünyanın dört bir yanından Hristiyanlar, her yıl aralık ayı sonlarında Noel dolayısıyla işgal altındaki Batı Şeria&#x27;nın Beytüllahim kentine gelerek hac ziyaretinde bulunuyor. - Sputnik Türkiye
6/6
© AFP 2022 / HAZEM BADER

Dünyanın dört bir yanından Hristiyanlar, her yıl aralık ayı sonlarında Noel dolayısıyla işgal altındaki Batı Şeria'nın Beytüllahim kentine gelerek hac ziyaretinde bulunuyor.

Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала