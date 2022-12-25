İsa Peygamber'in doğum yeri olduğuna inanılan Beytüllahim'de Noel kutlamaları

Hristiyan din adamlarının da katıldığı kilise çevresindeki kutlamalarda Filistinli bando takımları geçit töreni düzenledi.
Hristiyan din adamlarının da katıldığı kilise çevresindeki kutlamalarda Filistinli bando takımları geçit töreni düzenledi.
Kutlamalar kapsamında Noel baba kostümü giyen bir kişi, vatandaşları selamladı.
Kutlamalar kapsamında Noel baba kostümü giyen bir kişi, vatandaşları selamladı.
Kudüs Latin Patriği Başpiskopos Pierbattista Pizzaballa da Doğuş Kilisesi'nde düzenlenen Noel ayinini yönetti.
Kudüs Latin Patriği Başpiskopos Pierbattista Pizzaballa da Doğuş Kilisesi'nde düzenlenen Noel ayinini yönetti.
Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ve Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye başta olmak üzere siyasi ve dini liderlerin katılımıyla kilisede bu gece yarısı bir ayin düzenlendi.
Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ve Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye başta olmak üzere siyasi ve dini liderlerin katılımıyla kilisede bu gece yarısı bir ayin düzenlendi.
Filistin Turizm Bakanlığı verilerine göre, Noel kutlamalarının yapıldığı Beytüllahim'deki Doğuş Kilisesi ve çevresindeki otellerin yüzde 95'den fazlası doldu.
Filistin Turizm Bakanlığı verilerine göre, Noel kutlamalarının yapıldığı Beytüllahim'deki Doğuş Kilisesi ve çevresindeki otellerin yüzde 95'den fazlası doldu.
Dünyanın dört bir yanından Hristiyanlar, her yıl aralık ayı sonlarında Noel dolayısıyla işgal altındaki Batı Şeria'nın Beytüllahim kentine gelerek hac ziyaretinde bulunuyor.
Dünyanın dört bir yanından Hristiyanlar, her yıl aralık ayı sonlarında Noel dolayısıyla işgal altındaki Batı Şeria'nın Beytüllahim kentine gelerek hac ziyaretinde bulunuyor.