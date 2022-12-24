Yanlış üniversiteye atama kararı için Resmi Gazete'den düzeltme

"24/12/2022 tarihli ve 32053 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan, 23/12/2022 tarihli ve 2022/682 sayılı Cumhurbaşkanı Kararında sehven yer alan “b/5 bendi ve 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci ve 7 nci maddeleri gereğince Üniversitelerarası Kurulca seçilen Prof. Dr. Arif BİLGİN atanmıştır” ibaresi “b/1 bendi ve 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci, 3 üncü ve 7 nci maddeleri gereğince Prof. Dr. Arif BİLGİN seçilmiştir” şeklinde değiştirilerek düzeltilmiştir".