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https://sputniknews.com.tr/20221224/yanlis-universiteye-atama-karari-icin-resmi-gazeteden-duzeltme-1064966035.html
Yanlış üniversiteye atama kararı için Resmi Gazete'den düzeltme
Yanlış üniversiteye atama kararı için Resmi Gazete'den düzeltme
Bugünkü Resmi Gazete’de yayımlanan rektör atamasında hata olduğu anlaşıldı. Karara ilişkin bir düzeltme geçildi. 24.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-24T15:07+0300
2022-12-24T15:08+0300
türkiye
resmi gazete
üniversite
rektör ataması
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Cumhurbaşkanı Kararı'yla 6 üniversiteye rektör ataması Resmi Gazete'de yayımlandı. Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi yerine Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi'ne atama yapılan atama ise düzeltme getirdi.Resmi Gazete'de yayımlanan düzeltme şöyle:
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resmi gazete, üniversite, rektör ataması
resmi gazete, üniversite, rektör ataması

Yanlış üniversiteye atama kararı için Resmi Gazete'den düzeltme

15:07 24.12.2022 (güncellendi: 15:08 24.12.2022)
© AAResmi Gazete
Resmi Gazete - Sputnik Türkiye, 1920, 24.12.2022
© AA
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Bugünkü Resmi Gazete’de yayımlanan rektör atamasında hata olduğu anlaşıldı. Karara ilişkin bir düzeltme geçildi.
Cumhurbaşkanı Kararı'yla 6 üniversiteye rektör ataması Resmi Gazete'de yayımlandı. Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi yerine Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi'ne atama yapılan atama ise düzeltme getirdi.
Resmi Gazete'de yayımlanan düzeltme şöyle:
"24/12/2022 tarihli ve 32053 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan, 23/12/2022 tarihli ve 2022/685 sayılı Cumhurbaşkanı Kararında sehven yer alan “Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi” ibaresi “Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi” şeklinde değiştirilerek düzeltilmiştir."
"24/12/2022 tarihli ve 32053 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan, 23/12/2022 tarihli ve 2022/682 sayılı Cumhurbaşkanı Kararında sehven yer alan “b/5 bendi ve 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci ve 7 nci maddeleri gereğince Üniversitelerarası Kurulca seçilen Prof. Dr. Arif BİLGİN atanmıştır” ibaresi “b/1 bendi ve 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci, 3 üncü ve 7 nci maddeleri gereğince Prof. Dr. Arif BİLGİN seçilmiştir” şeklinde değiştirilerek düzeltilmiştir".
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