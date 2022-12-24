https://sputniknews.com.tr/20221224/ukraynadaki-askeri-biyolojik-programa-katilanlarin-kimlikleri-aciklandi-1064959594.html

Ukrayna'daki askeri biyolojik programa katılanların kimlikleri açıklandı

Ukrayna'daki askeri biyolojik programa katılanların kimlikleri açıklandı

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'daki askeri biyolojik programın yeni üst düzey katılımcılarının kimliklerini açıkladı. 24.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-24T10:39+0300

2022-12-24T10:39+0300

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Rusya Silahlı Kuvvetleri Radyasyon, Kimyasal ve Biyolojik Savunma Kuvvetleri Komutanı İgor Kirillov, düzenlediği basın toplantısında Ukrayna'daki askeri biyolojik programın yeni üst düzey katılımcılarının kimliklerini açıkladı.Kirillov, “Daha önce, Hunter Biden ve yönettiği Rosemont Seneca Vakfı'nın yanı sıra ABD Demokrat Partisi tarafından kontrol edilen diğer yapıların Ukrayna'da faaliyet gösteren Pentagon’un ana yüklenicilerinin finansmanına katılımını doğrulayan materyaller sunmuştuk. Mevcut ABD Başkanının oğlu Hunter Biden'ın ABD Savunma Bakanlığı kontrolündeki Metabiota şirketinin finansmanına ne kadar derinden dahil olduğu gösterilmişti” dedi.Bazı katılımcıların bu programda kilit rol oynamasına rağmen isimlerinin gölgede kaldığını belirten Kirillov, bunlar arasında eski DTRA direktörü Kenneth Myers, CIA’nın kontrolündeki In-Q-Tel girişim Fonu Başkan Yardımcısı Tara O'toole, ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'nin eski başkanı Thomas Frieden ve diğerlerinin olduğunu kaydetti.Daha once, ABD Kara Kuvvetleri Araştırma Enstitüsü'nün eski bir çalışanı olan Richard Boscher, Ukrayna'daki laboratuvarlarda tehlikeli patojenlerle çalışmalar yapıldığını doğrulamıştı.

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