https://sputniknews.com.tr/20221224/tuzlada-geri-donusum-tesisinde-yangin-bolgeye-itfaiye-polis-ve-saglik-ekipleri-sevk-edildi-1064975663.html
Tuzla'da geri dönüşüm tesisinde yangın: Bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi
Tuzla'da geri dönüşüm tesisinde yangın: Bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi
İstanbul Tuzla'da geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülmeye çalışılıyor. 24.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-24T19:29+0300
2022-12-24T19:29+0300
2022-12-24T19:34+0300
tuzla
türkiye
yangın
tesis
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Tuzla Deri Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir geri dönüşüm tesisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.İtfaiye ekiplerinin yangını söndürmek için başlattığı çalışma sürüyor.
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tuzla, yangın, tesis
Tuzla'da geri dönüşüm tesisinde yangın: Bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi
19:29 24.12.2022 (güncellendi: 19:34 24.12.2022) Abone ol
İstanbul Tuzla'da geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülmeye çalışılıyor.
Tuzla Deri Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir geri dönüşüm tesisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin yangını söndürmek için başlattığı çalışma sürüyor.