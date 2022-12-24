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https://sputniknews.com.tr/20221224/tuzlada-geri-donusum-tesisinde-yangin-bolgeye-itfaiye-polis-ve-saglik-ekipleri-sevk-edildi-1064975663.html
Tuzla'da geri dönüşüm tesisinde yangın: Bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi
Tuzla'da geri dönüşüm tesisinde yangın: Bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi
İstanbul Tuzla'da geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülmeye çalışılıyor. 24.12.2022, Sputnik Türkiye
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Tuzla Deri Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir geri dönüşüm tesisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.İtfaiye ekiplerinin yangını söndürmek için başlattığı çalışma sürüyor.
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tuzla, yangın, tesis
tuzla, yangın, tesis

Tuzla'da geri dönüşüm tesisinde yangın: Bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi

19:29 24.12.2022 (güncellendi: 19:34 24.12.2022)
© AATuzla'da geri dönüşüm tesisinde yangın
Tuzla'da geri dönüşüm tesisinde yangın - Sputnik Türkiye, 1920, 24.12.2022
© AA
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İstanbul Tuzla'da geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülmeye çalışılıyor.
Tuzla Deri Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir geri dönüşüm tesisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin yangını söndürmek için başlattığı çalışma sürüyor.
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