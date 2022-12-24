https://sputniknews.com.tr/20221224/tuzlada-geri-donusum-tesisinde-yangin-bolgeye-itfaiye-polis-ve-saglik-ekipleri-sevk-edildi-1064975663.html

Tuzla'da geri dönüşüm tesisinde yangın: Bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi

Tuzla'da geri dönüşüm tesisinde yangın: Bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi

İstanbul Tuzla'da geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülmeye çalışılıyor. 24.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-24T19:29+0300

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tuzla

türkiye

yangın

tesis

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Tuzla Deri Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir geri dönüşüm tesisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.İtfaiye ekiplerinin yangını söndürmek için başlattığı çalışma sürüyor.

tuzla

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tuzla, yangın, tesis