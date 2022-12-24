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TRT World'den Reuters'a misilleme: 21. yüzyılda halen Kraliyet ile yönetilmesine dikkat çekildi
TRT World'den Reuters'a misilleme: 21. yüzyılda halen Kraliyet ile yönetilmesine dikkat çekildi
'Türkiye’de Büro Şefi Yardımcısı' ilanında yer alan Türkiye'ye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ilişkin değerlendirmeler nedeniyle tepki çeken İngiliz... 24.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-24T12:57+0300
2022-12-24T13:10+0300
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İngiltere merkezli haber ajansı Reuters, yayınladığı bir iş ilanı ile sosyal medyada gündem olurken Türkiye’nin tepkisini çekti. Yayınlanan ilanda Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ilişkin değerlendirmelere yer veren Reuters, 'Türk Lirası’nın darbeler aldığını ve bu konuda derinlemesine kurumsal hikayeler yazabilecek bir editöre ihtiyacı olduklarını 'açıkladı.Londra’da muhabir aradığına dair bir iş ilanına çıkan TRT World ise Reuters’ın ilanına göndermeler yaparak karşılık verdi. TRT World Londra’daki muhabir ilanında, İngiltere’deki siyasi istikrarsızlığa, ekonomik sorunlara ve bu ülkenin 21. yüzyılda hala Kraliyet ile yönetilmesine dikkat çekildi.'Orta Çağ'dan kalma bir yönetim biçimi'TRT World ilanında herhangi bir siyasi lideri hedef almadan şu ifadelere yer verdi:
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türkiye, ingiltere, trt world, reuters, thomson reuters vakfı, thomson reuters foundation, kraliyet, demokrasi
türkiye, ingiltere, trt world, reuters, thomson reuters vakfı, thomson reuters foundation, kraliyet, demokrasi

TRT World'den Reuters'a misilleme: 21. yüzyılda halen Kraliyet ile yönetilmesine dikkat çekildi

12:57 24.12.2022 (güncellendi: 13:10 24.12.2022)
© AATRT World
TRT World - Sputnik Türkiye, 1920, 24.12.2022
© AA
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'Türkiye’de Büro Şefi Yardımcısı' ilanında yer alan Türkiye'ye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ilişkin değerlendirmeler nedeniyle tepki çeken İngiliz haber ajansı Reuters’a TRT World'den 'kraliyet göndermeli' bir karşılık geldi.
İngiltere merkezli haber ajansı Reuters, yayınladığı bir iş ilanı ile sosyal medyada gündem olurken Türkiye’nin tepkisini çekti. Yayınlanan ilanda Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ilişkin değerlendirmelere yer veren Reuters, 'Türk Lirası’nın darbeler aldığını ve bu konuda derinlemesine kurumsal hikayeler yazabilecek bir editöre ihtiyacı olduklarını 'açıkladı.
Londra’da muhabir aradığına dair bir iş ilanına çıkan TRT World ise Reuters’ın ilanına göndermeler yaparak karşılık verdi.
TRT World Londra’daki muhabir ilanında, İngiltere’deki siyasi istikrarsızlığa, ekonomik sorunlara ve bu ülkenin 21. yüzyılda hala Kraliyet ile yönetilmesine dikkat çekildi.

'Orta Çağ'dan kalma bir yönetim biçimi'

TRT World ilanında herhangi bir siyasi lideri hedef almadan şu ifadelere yer verdi:

“Art arda gelen Britanya hükümetlerinin Kovid-19 salgını, Brexit, küresel ekonomik kriz gibi büyük meydan okumalara yanıt vermekte başarısız olması İngiliz siyasetini bir karmaşa içine soktu. Kısa süreli İngiliz hükümetleri ülkenin geleceğini belirsizlik içinde bırakıyor ve İngiltere’yi Avrupa’dan uzaklaştırıyor. Kraliçe Elizabeth’in ölümüyle birlikte, Orta Çağ’dan kalma bir yönetim biçimi olarak Kraliyet’in modern çağda varlığı tartışmaları hız kazandı. Bu konularda kapsamlı haberler yapabilecek, kalemi kuvvetli muhabirlere ihtiyacımız var."

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