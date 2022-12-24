https://sputniknews.com.tr/20221224/trt-worldden-reutersa-misilleme-21-yuzyilda-halen-kraliyet-ile-yonetilmesine-dikkat-cekildi-1064962907.html

TRT World'den Reuters'a misilleme: 21. yüzyılda halen Kraliyet ile yönetilmesine dikkat çekildi

TRT World'den Reuters'a misilleme: 21. yüzyılda halen Kraliyet ile yönetilmesine dikkat çekildi

'Türkiye’de Büro Şefi Yardımcısı' ilanında yer alan Türkiye'ye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ilişkin değerlendirmeler nedeniyle tepki çeken İngiliz... 24.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-24T12:57+0300

2022-12-24T12:57+0300

2022-12-24T13:10+0300

politika

türkiye

ingiltere

trt world

reuters

thomson reuters vakfı

thomson reuters foundation

kraliyet

demokrasi

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/103121/96/1031219650_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_7b0a23870346a4d5785e8996e4f6ee86.jpg

İngiltere merkezli haber ajansı Reuters, yayınladığı bir iş ilanı ile sosyal medyada gündem olurken Türkiye’nin tepkisini çekti. Yayınlanan ilanda Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ilişkin değerlendirmelere yer veren Reuters, 'Türk Lirası’nın darbeler aldığını ve bu konuda derinlemesine kurumsal hikayeler yazabilecek bir editöre ihtiyacı olduklarını 'açıkladı.Londra’da muhabir aradığına dair bir iş ilanına çıkan TRT World ise Reuters’ın ilanına göndermeler yaparak karşılık verdi. TRT World Londra’daki muhabir ilanında, İngiltere’deki siyasi istikrarsızlığa, ekonomik sorunlara ve bu ülkenin 21. yüzyılda hala Kraliyet ile yönetilmesine dikkat çekildi.'Orta Çağ'dan kalma bir yönetim biçimi'TRT World ilanında herhangi bir siyasi lideri hedef almadan şu ifadelere yer verdi:

ingiltere

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

türkiye, ingiltere, trt world, reuters, thomson reuters vakfı, thomson reuters foundation, kraliyet, demokrasi