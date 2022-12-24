https://sputniknews.com.tr/20221224/trabzonspor-tribunlerinden-fenerbahce-macina-ozel-koreografi--1064976158.html
Trabzonspor tribünlerinden Fenerbahçe maçına özel koreografi
Trabzonspor tribünlerinden Fenerbahçe maçına özel koreografi
Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe müsabakası öncesinde bordo-mavili taraftarlardan bu maça özel koreografi gerçekleştirdi. 24.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-24T19:41+0300
2022-12-24T19:41+0300
2022-12-24T19:46+0300
trabzonspor
fenerbahçe
koreografi
spor
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Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Trabzonspor, Fenerbahçe'yi ağırlıyor. Maçın başlama düdüğü öncesi, maraton tribünün bulunduğu bölümden bordo-mavili taraftarlar "Fatih'in fethettiği, Yavuz'un yönettiği, Kanuni'nin doğduğu şehirdir Trabzon. Haddini bilen merttir. Vatan bölünmez tektir. Cumhuriyet içinde Cumhuriyet kuran namerttir. Ne mutlu Türküm diyene" yazan bir pankartı açtı.Söz konusu koreografi Trabzonspor'un resmiTwitter adresinden paylaşıldı.
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MIA „Rosiya Segodnya“
trabzonspor, fenerbahçe, koreografi
trabzonspor, fenerbahçe, koreografi
Trabzonspor tribünlerinden Fenerbahçe maçına özel koreografi
19:41 24.12.2022 (güncellendi: 19:46 24.12.2022) Abone ol
Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe müsabakası öncesinde bordo-mavili taraftarlardan bu maça özel koreografi gerçekleştirdi.
Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Trabzonspor, Fenerbahçe'yi ağırlıyor. Maçın başlama düdüğü öncesi, maraton tribünün bulunduğu bölümden bordo-mavili taraftarlar "Fatih'in fethettiği, Yavuz'un yönettiği, Kanuni'nin doğduğu şehirdir Trabzon. Haddini bilen merttir. Vatan bölünmez tektir. Cumhuriyet içinde Cumhuriyet kuran namerttir. Ne mutlu Türküm diyene" yazan bir pankartı açtı.
Söz konusu koreografi Trabzonspor'un resmiTwitter adresinden paylaşıldı.