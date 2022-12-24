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https://sputniknews.com.tr/20221224/trabzonspor-tribunlerinden-fenerbahce-macina-ozel-koreografi--1064976158.html
Trabzonspor tribünlerinden Fenerbahçe maçına özel koreografi
Trabzonspor tribünlerinden Fenerbahçe maçına özel koreografi
Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe müsabakası öncesinde bordo-mavili taraftarlardan bu maça özel koreografi gerçekleştirdi. 24.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-24T19:41+0300
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trabzonspor
fenerbahçe
koreografi
spor
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Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Trabzonspor, Fenerbahçe'yi ağırlıyor. Maçın başlama düdüğü öncesi, maraton tribünün bulunduğu bölümden bordo-mavili taraftarlar "Fatih'in fethettiği, Yavuz'un yönettiği, Kanuni'nin doğduğu şehirdir Trabzon. Haddini bilen merttir. Vatan bölünmez tektir. Cumhuriyet içinde Cumhuriyet kuran namerttir. Ne mutlu Türküm diyene" yazan bir pankartı açtı.Söz konusu koreografi Trabzonspor'un resmiTwitter adresinden paylaşıldı.
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trabzonspor, fenerbahçe, koreografi
trabzonspor, fenerbahçe, koreografi

Trabzonspor tribünlerinden Fenerbahçe maçına özel koreografi

19:41 24.12.2022 (güncellendi: 19:46 24.12.2022)
© İHA / GÖKMEN ŞAHİN-AW788924Trabzonspor taraftarından Fenerbahçe maçına özel koreografi
Trabzonspor taraftarından Fenerbahçe maçına özel koreografi - Sputnik Türkiye, 1920, 24.12.2022
© İHA / GÖKMEN ŞAHİN-AW788924
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Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe müsabakası öncesinde bordo-mavili taraftarlardan bu maça özel koreografi gerçekleştirdi.
Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Trabzonspor, Fenerbahçe'yi ağırlıyor. Maçın başlama düdüğü öncesi, maraton tribünün bulunduğu bölümden bordo-mavili taraftarlar "Fatih'in fethettiği, Yavuz'un yönettiği, Kanuni'nin doğduğu şehirdir Trabzon. Haddini bilen merttir. Vatan bölünmez tektir. Cumhuriyet içinde Cumhuriyet kuran namerttir. Ne mutlu Türküm diyene" yazan bir pankartı açtı.
Söz konusu koreografi Trabzonspor'un resmiTwitter adresinden paylaşıldı.
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