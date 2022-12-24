https://sputniknews.com.tr/20221224/soylu-tayyip-erdogan-sadece-turkiyedeki--teroristleri-degil-dunyadaki-teroristleri-temizleyecek-1064976288.html

Soylu: Tayyip Erdoğan, sadece Türkiye'deki teröristleri değil dünyadaki teröristleri temizleyecek

Soylu: Tayyip Erdoğan, sadece Türkiye'deki teröristleri değil dünyadaki teröristleri temizleyecek

İçişleri Bakanı Soylu, "Tayyip Erdoğan, sadece Türkiye'deki teröristleri değil, dünyadaki teröristleri temizleyecek. Karadeniz tertemiz. Hatay'dan Adıyaman'a... 24.12.2022, Sputnik Türkiye

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süleyman soylu

politika

recep tayyip erdoğan

terör

terörist

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bugün, biraz önce haber geldi. Cumhurbaşkanımıza da arz ettim. Tunceli'de 4 terörist kalmıştı, şu anda 3'ü temizlendi" dedi.Bakan Soylu, Erzurum'da Recep Tayyip Erdoğan Fuar Merkezi bitişiğindeki yeni miting alanında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenen, Gürcükapı Kentsel Dönüşüm Projesi, İspir-Rize İl Sınırı Yolu ve Çat Afet Konutları ile yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış töreninde, terörle mücadelede kararlılık vurgusu yaptı.Terör ve ekonomik saldırılarla üzerlerine gelindiğini ifade eden Soylu, şöyle konuştu:Terörle mücadele operasyonlarına değinen Soylu, "Sabah Cumhurbaşkanımızın talimatıyla Diyarbakır Lice'de en büyük Eren operasyonunu başlattık. Bugün, biraz önce haber geldi. Cumhurbaşkanımıza da arz ettim. Tunceli'de 4 terörist kalmıştı, şu anda 3'ü temizlendi" dedi.Bakan Soylu, "Tayyip Erdoğan, sadece Türkiye'deki teröristleri değil, dünyadaki teröristleri temizleyecek. Karadeniz tertemiz. Hatay'dan Adıyaman'a kadar Amanoslar tertemiz. Tendürek tertemiz. Erzurum'un kırsalı tertemiz. Türkiye Yüzyılı'na adım attığımız gün bu ülkenin dağlarında bir tek terörist kalmayacak" ifadelerini kullandı.Soylu, çok çalışıp birlik içerisinde olacaklarını belirtti.

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süleyman soylu, recep tayyip erdoğan, terör, terörist