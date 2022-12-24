Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20221224/saglik-bakanligindan-tetanos-difteri-asilarina-iliskin-aciklama-ilgili-seriye-cekme-uygulandi-1064976511.html
Sağlık Bakanlığı'ndan tetanos difteri aşılarına ilişkin açıklama: 'İlgili seriye çekme uygulandı'
Sağlık Bakanlığı'ndan tetanos difteri aşılarına ilişkin açıklama: 'İlgili seriye çekme uygulandı'
Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü, bir firmaya ait tetanos difteri aşılarının toplatılmasını gerektirecek istenmeyen etki bildiriminde... 24.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-24T20:20+0300
2022-12-24T20:20+0300
sağlık bakanlığı
difteri
aşı
tetanos
türkiye
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/08/0a/1059772483_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_379816137a6b262edcaceaafa9a25437.jpg
Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, kullanıma sunulan her aşının Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) Ulusal Referans Laboratuvarlarında yeniden analiz edildiği, etkinliğinden ve güvenliğinden emin olunduktan sonra kişilere uygulanana kadar Aşı Takip Sistemi ile takip edildiği belirtildi.TİTCK tarafından geri çekme işlemi başlatılan 'Tetadif 0,5 ml IM Enjeksiyonluk Süspansiyon' isimli ürünün erişkinlere uygulanan tetanos difteri aşısı ve teknoloji transferi desteği sağlanarak Türkiye'de ilk aşamadan itibaren üretilmeye başlanmış ilk aşı olduğu ifade edildi.Üretimin her sürecinin TİTCK tarafından düzenli bir şekilde takip edildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/08/0a/1059772483_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_280571b7bc39d229ea3c888d76509827.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
sağlık bakanlığı, difteri, aşı, tetanos
sağlık bakanlığı, difteri, aşı, tetanos

Sağlık Bakanlığı'ndan tetanos difteri aşılarına ilişkin açıklama: 'İlgili seriye çekme uygulandı'

20:20 24.12.2022
© AAÇocuk - Aşı - Aşılama
Çocuk - Aşı - Aşılama - Sputnik Türkiye, 1920, 24.12.2022
© AA
Abone olTelegram
Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü, bir firmaya ait tetanos difteri aşılarının toplatılmasını gerektirecek istenmeyen etki bildiriminde bulunulmadığını, son denetim esnasında eksiklik görülen bazı süreçlere bağlı olarak komisyon kararıyla ilgili seriye çekme uygulandığını bildirdi.
Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, kullanıma sunulan her aşının Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) Ulusal Referans Laboratuvarlarında yeniden analiz edildiği, etkinliğinden ve güvenliğinden emin olunduktan sonra kişilere uygulanana kadar Aşı Takip Sistemi ile takip edildiği belirtildi.
TİTCK tarafından geri çekme işlemi başlatılan 'Tetadif 0,5 ml IM Enjeksiyonluk Süspansiyon' isimli ürünün erişkinlere uygulanan tetanos difteri aşısı ve teknoloji transferi desteği sağlanarak Türkiye'de ilk aşamadan itibaren üretilmeye başlanmış ilk aşı olduğu ifade edildi.
Üretimin her sürecinin TİTCK tarafından düzenli bir şekilde takip edildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bahse konu aşının toplatılmasını gerektirecek istenmeyen etki bildiriminde bulunulmamıştır ancak son denetim esnasında eksiklik görülen bazı süreçlere bağlı olarak komisyon kararıyla ilgili seriye çekme uygulanmıştır. Yeni üretilen aşılar, özel şartlarda izlenerek raf ömürleri 3 yıla kadar peyderpey uzatılmaktadır. Söz konusu aşının raf ömrü de böyle bir sürecin sonunda 2 yıldan 3 yıla uzatılmıştır. Bu durum, söz konusu aşının miadının uzatılması işlemi değildir. Gerekli kontrolleri yapılmış, kullanıma uygun, yeterli miktarda aşı stoğumuz mevcuttur. Bu açıdan herhangi bir sıkıntı yaşanması söz konusu değildir."

Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала