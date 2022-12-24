https://sputniknews.com.tr/20221224/saglik-bakanligindan-tetanos-difteri-asilarina-iliskin-aciklama-ilgili-seriye-cekme-uygulandi-1064976511.html

Sağlık Bakanlığı'ndan tetanos difteri aşılarına ilişkin açıklama: 'İlgili seriye çekme uygulandı'

Sağlık Bakanlığı'ndan tetanos difteri aşılarına ilişkin açıklama: 'İlgili seriye çekme uygulandı'

Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü, bir firmaya ait tetanos difteri aşılarının toplatılmasını gerektirecek istenmeyen etki bildiriminde... 24.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-24T20:20+0300

2022-12-24T20:20+0300

2022-12-24T20:20+0300

sağlık bakanlığı

difteri

aşı

tetanos

türkiye

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Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, kullanıma sunulan her aşının Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) Ulusal Referans Laboratuvarlarında yeniden analiz edildiği, etkinliğinden ve güvenliğinden emin olunduktan sonra kişilere uygulanana kadar Aşı Takip Sistemi ile takip edildiği belirtildi.TİTCK tarafından geri çekme işlemi başlatılan 'Tetadif 0,5 ml IM Enjeksiyonluk Süspansiyon' isimli ürünün erişkinlere uygulanan tetanos difteri aşısı ve teknoloji transferi desteği sağlanarak Türkiye'de ilk aşamadan itibaren üretilmeye başlanmış ilk aşı olduğu ifade edildi.Üretimin her sürecinin TİTCK tarafından düzenli bir şekilde takip edildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

türkiye

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sağlık bakanlığı, difteri, aşı, tetanos