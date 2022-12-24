https://sputniknews.com.tr/20221224/rusyada-huzurevi-yangini-11-kisi-hayatini-kaybetti-1064952013.html
Rusya'da huzurevi yangını: 11 kişi hayatını kaybetti
Rusya'da huzurevi yangını: 11 kişi hayatını kaybetti
Rusya'nın Kemerovo kentinde bulunan bir huzurevinde çıkan yangında 11 kişi hayatını kaybetti. 24.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-24T01:03+0300
2022-12-24T01:03+0300
2022-12-24T01:03+0300
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rusya
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yangın söndürme
ölüm
kemerovo
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Rusya'nın Kemerovo kentinde gece geç saatlerde özel bir huzurevinde çıkan yangında 11 kişi hayatını kaybetti. Rusya Acil Durumlar Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ayrıca yangının kontrol altına alındığı belirtildi.Yangın alanında soğutma çalışmaları devam ediyor.
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rusya, yangın, yangın söndürme, ölüm, kemerovo
rusya, yangın, yangın söndürme, ölüm, kemerovo
Rusya'da huzurevi yangını: 11 kişi hayatını kaybetti
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Rusya'nın Kemerovo kentinde bulunan bir huzurevinde çıkan yangında 11 kişi hayatını kaybetti.
Rusya'nın Kemerovo kentinde gece geç saatlerde özel bir huzurevinde çıkan yangında 11 kişi hayatını kaybetti.
Rusya Acil Durumlar Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ayrıca yangının kontrol altına alındığı belirtildi.
Yangın alanında soğutma çalışmaları devam ediyor.