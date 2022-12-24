https://sputniknews.com.tr/20221224/rusya-savunma-bakanligi-kupyansk-yonunde-50den-fazla-ukrayna-askeri-etkisiz-hale-getirdi-1064971394.html

Rusya Savunma Bakanlığı: Kupyansk yönünde 50’den fazla Ukrayna askeri etkisiz hale getirdi

Rusya Savunma Bakanlığı: Kupyansk yönünde 50’den fazla Ukrayna askeri etkisiz hale getirdi

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus birliklerinin Kupyansk yönünde 50’ten fazla Ukraynalı askeri etkisiz hale getirdiğini duyurdu. 24.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-24T16:53+0300

2022-12-24T16:53+0300

2022-12-24T16:53+0300

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Rus ordusunun Ukrayna’da sürdürdüğü özel askeri operasyona dair güncel bilgileri paylaşan Rusya Savunma Bakanlığı, son bir günde Kupyansk yönünde 50’den fazla Ukraynalı askerin Rus birlikleri tarafından etkisiz hale getirildiği belirtildi.Açıklamaya göre, Kupyansk yönünde, Rus topçularının Petropavlovka bölgesinde Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin 14. Mekanize Tugayı ve Harkov bölgesindeki Krahmalnoye yerleşiminde bulunan 92. Mekanize Tugayına yönelik saldırılarında 50’den fazla asker, 4 zırhlı personel aracı ve 2 kamyonet imha edildi.Rus birlikleri, Donetsk yönünde birleşik bir yabancı paralı asker grubu ve Razdolovka bölgesinde konuşlu Ukrayna ordusunun 10. Dağ Saldırı Tugayı birimlerini vurdu. Saldırı sonucunda 60 Ukraynalı asker, 4 paralı yabancı asker, 4 zırhlı personel taşıyıcı ve 3 kamyonet imha edildi.Krasnıy Limanı yönünde, Torskoye yerleşim bölgesindeki 111. Bölgesel Savunma Tugayı birimleri ve DHC’deki Terny yerleşiminde Ukrayna Silahlı Kuvvetleri 25. Hava İndirme Tugayı mevzileri hedef alındı. Rus birliklerinin hava saldırıları ve topçu ateşi sonucunda bu alanlarda 40'tan fazla Ukraynalı asker, 3 zırhlı muharebe aracı ve 4 otomobil imha edildi.Rus Hava Kuvvetlerine ait savaş uçakları, Donetsk Halk Cumhuriyeti'ndeki Kamışevka yerleşimi yakınlarında Ukrayna Hava Kuvvetlerine ait bir Su-27 uçağını düşürdü. Ayrıca DHC’ye bağlı Selidovo ve Gruzskoye yerleşim bölgelerinde Ukrayna’ya ait Mi-24 ve Mi-8 helikopterleri düşürüldü.Güney Donetsk yönünde, Vodiane bölgesinde Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin 92. Mekanize Tugayı birimlerine yönelik hava ve topçu saldırıları sonucunda, 40'tan fazla Ukraynalı asker, 4 zırhlı muharebe aracı ve 6 otomobil yok edildi.Rus füze ve topçu birlikleri, Lezhino yerleşimi bölgesindeki Ukrayna Silahlı Kuvvetleri 65. Mekanize Tugayına ağır kayıplar verdirirken, Zaporojye bölgesindeki Novoselovka yerleşimi yakınında bulunan roket ve topçu silahları deposunu imha etti.Rus birlikleri ayrıca 92 noktada 53 topçu biriminin yanı sıra, çok sayıda asker ve teçhizatı etkisiz hale getirdi.

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