Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20221224/rusya-basbakan-yardimcisi-novak-rus-enerji-kaynaklari-ikame-edilemez-dunya-pazarindan-kesilemez-1064978201.html
Rusya Başbakan Yardımcısı Novak: Rus enerji kaynakları ikame edilemez, dünya pazarından kesilemez
Rusya Başbakan Yardımcısı Novak: Rus enerji kaynakları ikame edilemez, dünya pazarından kesilemez
Rusya Başbakan Yardımcısı Novak, Rus enerji kaynaklarının ikame edilmesinin ya da dünya pazarından kesilmesinin imkansız olduğunu, dünyanın bu kaynaklar... 24.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-24T21:40+0300
2022-12-24T21:41+0300
aleksandr novak
dünya
doğalgaz
petrol
enerji
rusya
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/05/1b/1044594179_0:0:1800:1014_1920x0_80_0_0_8c49fd7cdbb379d70a017b934fc99fd7.jpg
Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, Rus basınına demecinde Rus enerji kaynaklarının ikame edilmesinin ya da dünya pazarından kesilmesinin imkansızlığına olan inancını dile getirdi.Novak, “Enerji kaynakları tüketiminin gelecekte sadece artacağı açıktır, bu nedenle dünya ekonomisinin bizim enerji kaynaklarımız olmadan nasıl idare edeceğini hayal edemiyorum. Bizi ikame edebilecek kimse yok, bu imkansız” diye konuştu.Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, Rusya’nın şu anda en büyük enerji oyuncusu olduğunu, dünya gaz ihracatının yüzde 20'sini ve petrol ihracatının yüzde 20'sini gerçekleştirdiğini, ayrıca kömür tedariki bakımından dünya üçüncüsü olduğunu sözlerine ekledi.
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/05/1b/1044594179_110:0:1710:1200_1920x0_80_0_0_974828c52252edd049c1abc7a11b8a3d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
aleksandr novak, doğalgaz, petrol, enerji, rusya
aleksandr novak, doğalgaz, petrol, enerji, rusya

Rusya Başbakan Yardımcısı Novak: Rus enerji kaynakları ikame edilemez, dünya pazarından kesilemez

21:40 24.12.2022 (güncellendi: 21:41 24.12.2022)
© REUTERS / Ahmed YosriRusya Başbakan Yardımcısı Alekandr Novak
Rusya Başbakan Yardımcısı Alekandr Novak - Sputnik Türkiye, 1920, 24.12.2022
© REUTERS / Ahmed Yosri
Abone olTelegram
Rusya Başbakan Yardımcısı Novak, Rus enerji kaynaklarının ikame edilmesinin ya da dünya pazarından kesilmesinin imkansız olduğunu, dünyanın bu kaynaklar olmadan var olamayacağını belirtti.
Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, Rus basınına demecinde Rus enerji kaynaklarının ikame edilmesinin ya da dünya pazarından kesilmesinin imkansızlığına olan inancını dile getirdi.
Novak, “Enerji kaynakları tüketiminin gelecekte sadece artacağı açıktır, bu nedenle dünya ekonomisinin bizim enerji kaynaklarımız olmadan nasıl idare edeceğini hayal edemiyorum. Bizi ikame edebilecek kimse yok, bu imkansız” diye konuştu.
Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, Rusya’nın şu anda en büyük enerji oyuncusu olduğunu, dünya gaz ihracatının yüzde 20'sini ve petrol ihracatının yüzde 20'sini gerçekleştirdiğini, ayrıca kömür tedariki bakımından dünya üçüncüsü olduğunu sözlerine ekledi.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала