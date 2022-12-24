https://sputniknews.com.tr/20221224/rusya-basbakan-yardimcisi-novak-rus-enerji-kaynaklari-ikame-edilemez-dunya-pazarindan-kesilemez-1064978201.html
Rusya Başbakan Yardımcısı Novak: Rus enerji kaynakları ikame edilemez, dünya pazarından kesilemez
Rusya Başbakan Yardımcısı Novak: Rus enerji kaynakları ikame edilemez, dünya pazarından kesilemez
Rusya Başbakan Yardımcısı Novak, Rus enerji kaynaklarının ikame edilmesinin ya da dünya pazarından kesilmesinin imkansız olduğunu, dünyanın bu kaynaklar... 24.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-24T21:40+0300
2022-12-24T21:40+0300
2022-12-24T21:41+0300
aleksandr novak
dünya
doğalgaz
petrol
enerji
rusya
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/05/1b/1044594179_0:0:1800:1014_1920x0_80_0_0_8c49fd7cdbb379d70a017b934fc99fd7.jpg
Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, Rus basınına demecinde Rus enerji kaynaklarının ikame edilmesinin ya da dünya pazarından kesilmesinin imkansızlığına olan inancını dile getirdi.Novak, “Enerji kaynakları tüketiminin gelecekte sadece artacağı açıktır, bu nedenle dünya ekonomisinin bizim enerji kaynaklarımız olmadan nasıl idare edeceğini hayal edemiyorum. Bizi ikame edebilecek kimse yok, bu imkansız” diye konuştu.Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, Rusya’nın şu anda en büyük enerji oyuncusu olduğunu, dünya gaz ihracatının yüzde 20'sini ve petrol ihracatının yüzde 20'sini gerçekleştirdiğini, ayrıca kömür tedariki bakımından dünya üçüncüsü olduğunu sözlerine ekledi.
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/05/1b/1044594179_110:0:1710:1200_1920x0_80_0_0_974828c52252edd049c1abc7a11b8a3d.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
aleksandr novak, doğalgaz, petrol, enerji, rusya
aleksandr novak, doğalgaz, petrol, enerji, rusya
Rusya Başbakan Yardımcısı Novak: Rus enerji kaynakları ikame edilemez, dünya pazarından kesilemez
21:40 24.12.2022 (güncellendi: 21:41 24.12.2022) Abone ol
Rusya Başbakan Yardımcısı Novak, Rus enerji kaynaklarının ikame edilmesinin ya da dünya pazarından kesilmesinin imkansız olduğunu, dünyanın bu kaynaklar olmadan var olamayacağını belirtti.
Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, Rus basınına demecinde Rus enerji kaynaklarının ikame edilmesinin ya da dünya pazarından kesilmesinin imkansızlığına olan inancını dile getirdi.
Novak, “Enerji kaynakları tüketiminin gelecekte sadece artacağı açıktır, bu nedenle dünya ekonomisinin bizim enerji kaynaklarımız olmadan nasıl idare edeceğini hayal edemiyorum. Bizi ikame edebilecek kimse yok, bu imkansız” diye konuştu.
Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, Rusya’nın şu anda en büyük enerji oyuncusu olduğunu, dünya gaz ihracatının yüzde 20'sini ve petrol ihracatının yüzde 20'sini gerçekleştirdiğini, ayrıca kömür tedariki bakımından dünya üçüncüsü olduğunu sözlerine ekledi.