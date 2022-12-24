https://sputniknews.com.tr/20221224/rusya-basbakan-yardimcisi-novak-rus-enerji-kaynaklari-ikame-edilemez-dunya-pazarindan-kesilemez-1064978201.html

Rusya Başbakan Yardımcısı Novak: Rus enerji kaynakları ikame edilemez, dünya pazarından kesilemez

Rusya Başbakan Yardımcısı Novak: Rus enerji kaynakları ikame edilemez, dünya pazarından kesilemez

Rusya Başbakan Yardımcısı Novak, Rus enerji kaynaklarının ikame edilmesinin ya da dünya pazarından kesilmesinin imkansız olduğunu, dünyanın bu kaynaklar... 24.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-24T21:40+0300

2022-12-24T21:40+0300

2022-12-24T21:41+0300

aleksandr novak

dünya

doğalgaz

petrol

enerji

rusya

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Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, Rus basınına demecinde Rus enerji kaynaklarının ikame edilmesinin ya da dünya pazarından kesilmesinin imkansızlığına olan inancını dile getirdi.Novak, “Enerji kaynakları tüketiminin gelecekte sadece artacağı açıktır, bu nedenle dünya ekonomisinin bizim enerji kaynaklarımız olmadan nasıl idare edeceğini hayal edemiyorum. Bizi ikame edebilecek kimse yok, bu imkansız” diye konuştu.Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, Rusya’nın şu anda en büyük enerji oyuncusu olduğunu, dünya gaz ihracatının yüzde 20'sini ve petrol ihracatının yüzde 20'sini gerçekleştirdiğini, ayrıca kömür tedariki bakımından dünya üçüncüsü olduğunu sözlerine ekledi.

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aleksandr novak, doğalgaz, petrol, enerji, rusya