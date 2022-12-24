https://sputniknews.com.tr/20221224/resmi-gazetede-yayimlandi-cumhurbaskani-erdogan-6-universiteye-rektor-atadi-1064953470.html
Resmi Gazete'de yayımlandı: Cumhurbaşkanı Erdoğan 6 üniversiteye rektör atadı
Resmi Gazete'de yayımlandı: Cumhurbaşkanı Erdoğan 6 üniversiteye rektör atadı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 6 üniversiteye rektör atadı. 24.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-24T02:23+0300
2022-12-24T02:23+0300
2022-12-24T02:27+0300
türkiye
resmi gazete
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/103358/59/1033585952_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_50d299749eae6bc9c0f43f8c34d84170.jpg
Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre, Bursa Teknik Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Naci Çağlar, Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Bülent Çakmak, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. İsmail Bakan, Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Cem Zorlu, Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Mehmet Kul ve Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Mümin Şahin atandı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, atamaları 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 13. maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2, 3 ve 7. maddeleri gereğince yaptı.
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/103358/59/1033585952_132:0:1332:900_1920x0_80_0_0_de8115fd7e660d9b96d2808c07d385ed.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
resmi gazete
Resmi Gazete'de yayımlandı: Cumhurbaşkanı Erdoğan 6 üniversiteye rektör atadı
02:23 24.12.2022 (güncellendi: 02:27 24.12.2022) Abone ol
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 6 üniversiteye rektör atadı.
Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre, Bursa Teknik Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Naci Çağlar, Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Bülent Çakmak, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. İsmail Bakan, Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Cem Zorlu, Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Mehmet Kul ve Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Mümin Şahin atandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, atamaları 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 13. maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2, 3 ve 7. maddeleri gereğince yaptı.