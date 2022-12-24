https://sputniknews.com.tr/20221224/resmi-gazetede-yayimlandi-cumhurbaskani-erdogan-6-universiteye-rektor-atadi-1064953470.html

Resmi Gazete'de yayımlandı: Cumhurbaşkanı Erdoğan 6 üniversiteye rektör atadı

Resmi Gazete'de yayımlandı: Cumhurbaşkanı Erdoğan 6 üniversiteye rektör atadı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 6 üniversiteye rektör atadı. 24.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-24T02:23+0300

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türkiye

resmi gazete

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Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre, Bursa Teknik Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Naci Çağlar, Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Bülent Çakmak, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. İsmail Bakan, Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Cem Zorlu, Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Mehmet Kul ve Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Mümin Şahin atandı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, atamaları 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 13. maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2, 3 ve 7. maddeleri gereğince yaptı.

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